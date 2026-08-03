¿Quiénes reciben el pago de la beca Rita Cetina este 3 de agosto? Consulta si te toca cobrar

¿Quiénes recibirán el pago este lunes 3 de agosto?

El Gobierno federal especifica que debido a que la tarjeta está a nombre del padre de familia o tutor porque los beneficiarios son menores de edad y no pueden acceder a este plástico, el calendario toma en cuenta el primer apellido del titular de la tarjeta.

Lunes 3 de agosto A-B

Por lo que apellidos como Álcaraz, Almaraz, Bernal, Burgos, Buendía, etcétera, recibirán el dinero este día.

En caso de que los padres de familia y tutores tengan algún problema con el plástico o quieran ajustar datos se recomienda acudir a algún módulo cercano al domicilio para aclaraciones y orientación.

Se puede consultar el más cercano en el siguiente enlace: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/sedes-atencion/