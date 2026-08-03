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México

¿Quiénes reciben el pago de la beca Rita Cetina este 3 de agosto? Consulta si te toca cobrar

Los padres de familia de beneficiarios que realizaron el trámite para obtener el apoyo de la Beca Rita Cetina comienzan a recibir el dinero este lunes.
lun 03 agosto 2026 08:03 AM
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El pago se realiza en las tarjetas del Banco del Bienestar. Los alumnos de primaria recibirán una dispersión única de 2,500 pesos. (Footo: Víctor Lamoyi/Facebook)

Este lunes arranca el pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de educación primaria con el objetivo de apoyar en la compra de útiles y uniformes escolares. Este año y por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbuam Pardo, se amplió esta beca que en un principio se instruyó a estudiantes de educación secundaria de las escuelas públicas del país.

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¿Quiénes recibirán el pago este lunes 3 de agosto?

El Gobierno federal especifica que debido a que la tarjeta está a nombre del padre de familia o tutor porque los beneficiarios son menores de edad y no pueden acceder a este plástico, el calendario toma en cuenta el primer apellido del titular de la tarjeta.

Lunes 3 de agosto A-B

Por lo que apellidos como Álcaraz, Almaraz, Bernal, Burgos, Buendía, etcétera, recibirán el dinero este día.

En caso de que los padres de familia y tutores tengan algún problema con el plástico o quieran ajustar datos se recomienda acudir a algún módulo cercano al domicilio para aclaraciones y orientación.

Se puede consultar el más cercano en el siguiente enlace: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/sedes-atencion/

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  2. (Opcional) Selecciona el municipio, de acuerdo con el estado elegido.
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¿Cuánto recibirán?

Los padres de familia y tutores de alumnos de los grados escolares de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año de primaria accederán a un pago único de 2,500 pesos para ayuda en la compra de útiles escolares y uniformes.

Leer más:

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México

Primer pago de la Beca Rita Cetina para primaria: quiénes reciben depósitos del 3 al 7 de agosto

¿Cómo consultar el saldo en la tarjeta?

A través de la app del Banco del Bienestar que está disponible para los sistemas Android e iOS; también permite ver el qué día cae el recurso a su cuenta, saldos, movimientos, etcétera.

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También se puede consultar el saldo a través de la llamada línea del Banco del Bienestar, que es: 800 900 2000, marcar el número 1, poner los 16 dígitos de la tarjeta, más el año de nacimiento, y con eso les estará arrojando el saldo que tienen en su cuenta.

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Becas para el Bienestar Benito Juárez Trámites

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