Este lunes arranca el pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de educación primaria con el objetivo de apoyar en la compra de útiles y uniformes escolares. Este año y por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbuam Pardo, se amplió esta beca que en un principio se instruyó a estudiantes de educación secundaria de las escuelas públicas del país.
¿Quiénes reciben el pago de la beca Rita Cetina este 3 de agosto? Consulta si te toca cobrar
¿Quiénes recibirán el pago este lunes 3 de agosto?
El Gobierno federal especifica que debido a que la tarjeta está a nombre del padre de familia o tutor porque los beneficiarios son menores de edad y no pueden acceder a este plástico, el calendario toma en cuenta el primer apellido del titular de la tarjeta.
Lunes 3 de agosto A-B
Por lo que apellidos como Álcaraz, Almaraz, Bernal, Burgos, Buendía, etcétera, recibirán el dinero este día.
En caso de que los padres de familia y tutores tengan algún problema con el plástico o quieran ajustar datos se recomienda acudir a algún módulo cercano al domicilio para aclaraciones y orientación.
Se puede consultar el más cercano en el siguiente enlace: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/sedes-atencion/
- Selecciona el estado en donde vives
- (Opcional) Selecciona el municipio, de acuerdo con el estado elegido.
- Da clic en Buscar
- Navega en el mapa y da clic en los iconos de las oficinas para conocer su ubicación
¿Cuánto recibirán?
Los padres de familia y tutores de alumnos de los grados escolares de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año de primaria accederán a un pago único de 2,500 pesos para ayuda en la compra de útiles escolares y uniformes.
¿Cómo consultar el saldo en la tarjeta?
A través de la app del Banco del Bienestar que está disponible para los sistemas Android e iOS; también permite ver el qué día cae el recurso a su cuenta, saldos, movimientos, etcétera.
También se puede consultar el saldo a través de la llamada línea del Banco del Bienestar, que es: 800 900 2000, marcar el número 1, poner los 16 dígitos de la tarjeta, más el año de nacimiento, y con eso les estará arrojando el saldo que tienen en su cuenta.