México abre una nueva ruta para financiar la protección ambiental con inversión pública y privada

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, destacó durante la presentación del Fondo que el objetivo es reconciliar dos agendas que históricamente han avanzado por separado: la económica y la ambiental.

"Tenemos que dejar de tratar a la economía y al medio ambiente como temas separados. Conservar la naturaleza no significa frenar el crecimiento económico ni crecer debe implicar destruir el medio ambiente", afirmó.

La funcionaria sostuvo aque el nuevo modelo parte de una idea central de reconocer que la naturaleza es infraestructura económica. Los bosques producen agua, los manglares protegen las costas, los arrecifes sostienen la pesca y el turismo. Mientras tanto, los ecosistemas sanos reducen costos asociados al cambio climático y los desastres naturales.

Un fondo para convertir compromisos en proyectos

Este nuevo instrumento fue diseñado para transformar compromisos ambientales en proyectos concretos, escalables y financieramente viables.

A diferencia de otros mecanismos públicos, el FCA no se financiará únicamente con recursos gubernamentales sino que también podrá captar aportaciones de empresas, fundaciones, organismos de cooperación y otros aliados estratégicos mediante donaciones, créditos y diversos esquemas de inversión.

La intención es construir una bolsa permanente de recursos que permita dar continuidad a proyectos ambientales incluso cuando cambien las administraciones gubernamentales.

¿Cómo operará el FCA?

El Fondo funcionará como una plataforma financiera y técnica. La gobernanza del FAC estará integrada por la Semarnat, la Secretaría de Hacienda y la CAF, que conformarán un Comité Directivo y una Instancia Técnica encargada de evaluar los proyectos.

Cada iniciativa seguirá una ruta que comenzará con su identificación y estructuración, continuará con una revisión técnica y, una vez aprobada, pasará a la etapa de ejecución.

La CAF administrará fiduciariamente los recursos, de tal manera que su función será recibir las aportaciones, mantenerlas segregadas de su propio patrimonio, acompañar la estructuración de los proyectos, formalizar su ejecución, supervisar el avance técnico y financiero, además de emitir reportes para los aportantes y coordinar auditorías externas.

La vicepresidenta de Cooperación, Alianzas y Movilización de CAF, Alicia Montalvo, explicó que el organismo aportará su experiencia técnica, financiera y fiduciaria para garantizar transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas durante todo el proceso.