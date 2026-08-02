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México

México abre una nueva ruta para financiar la protección ambiental con inversión pública y privada

La Semarnat, Hacienda y CAF crearon el Fondo de Capital Ambiental, con el cual se busca atraer inversión pública y privada a proyectos de restauración, economía circular, agua y transición energética.
dom 02 agosto 2026 11:59 PM
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Sargazo
El Fondo de Capital Ambiental para México fue una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para construir un mecanismo en el que gobierno, empresas y organismos internacionales compartan la responsabilidad de financiar la restauración del capital natural del país. (Cuartoscuro/Elizabeth Ruiz)

La protección ambiental en México puede dejar de depender solo del presupuesto público. La apuesta detrás es el recién lanzado Fondo de Capital Ambiental para México (FCA), un instrumento para convertir proyectos ambientales en oportunidades de inversión capaces de atraer recursos privados, cooperación internacional y financiamiento multilateral.

El Fondo fue una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para construir un mecanismo en el que gobierno, empresas y organismos internacionales compartan la responsabilidad de financiar la restauración del capital natural del país. Es impulsado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

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La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, destacó durante la presentación del Fondo que el objetivo es reconciliar dos agendas que históricamente han avanzado por separado: la económica y la ambiental.

"Tenemos que dejar de tratar a la economía y al medio ambiente como temas separados. Conservar la naturaleza no significa frenar el crecimiento económico ni crecer debe implicar destruir el medio ambiente", afirmó.

La funcionaria sostuvo aque el nuevo modelo parte de una idea central de reconocer que la naturaleza es infraestructura económica. Los bosques producen agua, los manglares protegen las costas, los arrecifes sostienen la pesca y el turismo. Mientras tanto, los ecosistemas sanos reducen costos asociados al cambio climático y los desastres naturales.

Un fondo para convertir compromisos en proyectos

Este nuevo instrumento fue diseñado para transformar compromisos ambientales en proyectos concretos, escalables y financieramente viables.

A diferencia de otros mecanismos públicos, el FCA no se financiará únicamente con recursos gubernamentales sino que también podrá captar aportaciones de empresas, fundaciones, organismos de cooperación y otros aliados estratégicos mediante donaciones, créditos y diversos esquemas de inversión.

La intención es construir una bolsa permanente de recursos que permita dar continuidad a proyectos ambientales incluso cuando cambien las administraciones gubernamentales.

¿Cómo operará el FCA?

El Fondo funcionará como una plataforma financiera y técnica. La gobernanza del FAC estará integrada por la Semarnat, la Secretaría de Hacienda y la CAF, que conformarán un Comité Directivo y una Instancia Técnica encargada de evaluar los proyectos.

Cada iniciativa seguirá una ruta que comenzará con su identificación y estructuración, continuará con una revisión técnica y, una vez aprobada, pasará a la etapa de ejecución.

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La CAF administrará fiduciariamente los recursos, de tal manera que su función será recibir las aportaciones, mantenerlas segregadas de su propio patrimonio, acompañar la estructuración de los proyectos, formalizar su ejecución, supervisar el avance técnico y financiero, además de emitir reportes para los aportantes y coordinar auditorías externas.

La vicepresidenta de Cooperación, Alianzas y Movilización de CAF, Alicia Montalvo, explicó que el organismo aportará su experiencia técnica, financiera y fiduciaria para garantizar transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas durante todo el proceso.

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Un instrumento para atraer inversión

La secretaria de Medio Ambiente insistió en que México necesita una nueva arquitectura financiera que permita darle valor económico al capital natural y señaló que el país debe avanzar hacia mecanismos como los bonos de biodiversidad, los créditos de carbono y otras soluciones basadas en la naturaleza que permitan convertir la conservación en una actividad rentable.

Como ejemplo mencionó el caso del sargazo en Quintana Roo, donde actualmente miles de toneladas llegan diariamente a las costas mexicanas.

En lugar de considerar el fenómeno únicamente como un problema ambiental, dijo, el Gobierno busca convertirlo en una oportunidad económica mediante proyectos para recolectarlo en altamar, procesarlo y generar nuevos productos con valor comercial en coordinación con hoteles, empresas y la Secretaría de Marina.

Bárcena también destacó el potencial económico de los bosques, los manglares, los arrecifes y los humedales, cuya conservación puede generar beneficios ambientales, reducir riesgos por huracanes, fortalecer actividades productivas y abrir nuevos mercados asociados a bonos ambientales.

Las prioridades del FCA

La primera cartera de proyectos estará alineada con las prioridades ambientales del Gobierno federal.

Entre ellas se encuentran el aprovechamiento integral del sargazo en Quintana Roo y Yucatán mediante infraestructura para su procesamiento; la restauración de las cuencas de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula con soluciones basadas en la naturaleza; el Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares, que contempla restaurar 100,000 hectáreas degradadas y recuperar la mitad de los manglares del país; así como el Programa Nacional de Restauración Ambiental, que atenderá 50 sitios prioritarios mediante inversiones públicas y privadas.

La estrategia también contempla fortalecer la economía circular, la bioeconomía, la gestión sustentable del agua y del suelo, la calidad del aire y la transición energética.

Los primeros proyectos

Entre las iniciativas que podrían formar parte del portafolio inicial del fondo se encuentra la restauración integral del Parque Papagayo, en Acapulco, afectado por el huracán Otis.

El proyecto contempla jardínes polinizadores, jardínes de lluvia, sistemas de infiltración, recuperación de ecosistemas, manejo sustentable del agua y generación de empleos locales. Además, se plantea que en una etapa posterior pueda generar ingresos mediante bonos de biodiversidad.

Otro proyecto busca aprovechar el lirio acuático extraído de la presa Endhó, en Hidalgo. La propuesta considera desarrollar tecnologías para producir biogás, composta, biochar, fertilizantes, fibras, papel y materiales de construcción, convirtiendo un problema ambiental en una cadena de valor vinculada a la economía circular.

El Fondo también contempla iniciativas relacionadas con la restauración de manglares, el saneamiento de cuencas, el desarrollo de infraestructura en los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBIs), la captura de biogás en rellenos sanitarios, la conservación del corredor Gran Selva Maya y proyectos de transición energética con potencial para generar créditos de carbono.

La meta: construir proyectos "bancables"

Como parte del arranque del fondo, la CAF aprobó una cooperación técnica no reembolsable por 100,000 dólares destinada a estructurar una cartera de proyectos "bancables", es decir, iniciativas que cuenten con la viabilidad técnica, financiera y ambiental necesaria para atraer inversión.

Para el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, el Fondo de Capital Ambiental representa más que un mecanismo financiero.

"Es una plataforma que articula al Gobierno de México, al sector privado, la filantropía, los organismos internacionales y otros aliados estratégicos para movilizar recursos hacia proyectos que restauren ecosistemas, fortalezcan la biodiversidad y desarrollen nuevos modelos de economía circular", señaló.

Con este instrumento, el Gobierno busca que la protección del capital natural deje de verse únicamente como un gasto ambiental y se convierta en una política de inversión capaz de generar beneficios económicos, sociales y ambientales de largo plazo.

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Medio ambiente Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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