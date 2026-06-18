Baja violencia en el país durante la primera semana del Mundial: 35 homicidios por día

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que en su gobierno se haya registrado el día con menos homicidios.

“Es un trabajo muy importante el que hace el gabinete, desde el atender las causas hasta detener delincuentes, y eso ha logrado una disminución de casi el 50% en los homicidios. Tanto, que hoy hasta les aplaudí porque, en el gabinete de seguridad, porque 27 homicidios en un día no se habían visto en México por lo menos 13, 14 años”, señaló.

Sedes mundialistas concentran 11% de homicidios

Aunque la violencia muestra un descenso en el país, las ciudades que son sedes del Mundial en México no están exentas de homicidios dolosos.

En esta primera semana, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León reportaron 29 homicidios dolosos, lo que implica un 11% del total en el país.

Hasta ahora, Ciudad de México es la que más homicidios dolosos registra con 12 eventos, seguida de Jalisco con 10 y Nuevo León con siete.