Baja violencia en el país durante la primera semana del Mundial: 35 homicidios por día

Durante la primera semana del Mundial de Futbol de la FIFA, la violencia en el país se encuentra en sus niveles más bajos. En ese periodo, en México se registraron en promedio 35.8 homicidios dolosos, dos menos a los ocurridos en la semana previa a que se diera el silbatazo inicial en el Estado Ciudad de México.
De acuerdo con el informe diario de homicidios del gabinete de seguridad, en la primera semana del Mundial en el país se registraron 251 asesinatos y la jornada del pasado martes fue la menos violenta en al menos una década.