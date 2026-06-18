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México

Baja violencia en el país durante la primera semana del Mundial: 35 homicidios por día

En Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, las tres sedes mundialistas mexicanas, se registraron 11% de los homicidios dolosos de la primera semana Mundial.
jue 18 junio 2026 06:00 PM
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Estadio Ciudad de México
La Ciudad de México es la sede que más homicidios dolosos registró durante la primera semana del Mundial. (Foto: Tomás Pérez de la Cruz/Cuartoscuro. )

Durante la primera semana del Mundial de Futbol de la FIFA, la violencia en el país se encuentra en sus niveles más bajos. En ese periodo, en México se registraron en promedio 35.8 homicidios dolosos, dos menos a los ocurridos en la semana previa a que se diera el silbatazo inicial en el Estado Ciudad de México.

De acuerdo con el informe diario de homicidios del gabinete de seguridad, en la primera semana del Mundial en el país se registraron 251 asesinatos y la jornada del pasado martes fue la menos violenta en al menos una década.

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En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que en su gobierno se haya registrado el día con menos homicidios.

“Es un trabajo muy importante el que hace el gabinete, desde el atender las causas hasta detener delincuentes, y eso ha logrado una disminución de casi el 50% en los homicidios. Tanto, que hoy hasta les aplaudí porque, en el gabinete de seguridad, porque 27 homicidios en un día no se habían visto en México por lo menos 13, 14 años”, señaló.

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Sedes mundialistas concentran 11% de homicidios

Aunque la violencia muestra un descenso en el país, las ciudades que son sedes del Mundial en México no están exentas de homicidios dolosos.

En esta primera semana, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León reportaron 29 homicidios dolosos, lo que implica un 11% del total en el país.

Hasta ahora, Ciudad de México es la que más homicidios dolosos registra con 12 eventos, seguida de Jalisco con 10 y Nuevo León con siete.

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El plan Kukulkán desplegado para contener la violencia

Para contener la violencia en el país, el gobierno federal implementa el Plan Kukulkán, mediante el que se desplegaron alrededor de 100,000 elementos de seguridad: 20,000 elementos de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina, Fuerza Aérea), 55,000 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y 20,000 de seguridad privada.

A una semana del arranque del Mundial, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el operativo ha sido exitoso.

“Al momento, el operativo ha funcionado de manera muy muy adecuada, muy exitosa lo diría yo, con las entidades federativas. Aquí el trabajo que hizo la Policía de la Ciudad de México en la inauguración también demostró el orden y que toda la gente pudiera salir a divertirse. Al momento, estamos bien en todos los estados de la República y así continuaremos”, aseguró el secretario.

seguridad aeropuerto
En el país hay alrededor de 100,000 elementos de seguridad desplegados. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro.)

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Violencia Mundial de Futbol 2026 Seguridad pública

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