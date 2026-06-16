Tras su paso breve y no tan exitoso por Morena como secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán se perfila a construir su propia carrera política desde Tabasco, su tierra natal y la de su padre y expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en donde tiene en la mira una diputación federal y por qué no, ser la cabeza del poderoso “Grupo Tabasco”.
El ascenso político del hijo de AMLO: Andy López Beltrán, ¿el nuevo líder del Grupo Tabasco?
El joven de 39 años de edad, quien incursionó formalmente en la política tras el retiro de su padre en octubre de 2024, anunció su salida de la estructura del partido durante la intervención que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en Morena y que incluyó la salida de Luisa María Alcalde y la llegada de Ariadna Montiel y de Citlalli Hernández.
Su carrera política es corta, por lo que además del apellido, ha tenido que echar mano de la imagen de su padre. Hace unos días, “Andy” como se le conoce adentro y fuera de Morena publicó una fotografía junto al expresidente y líder moral de Morena, quien está de retiro en su finca de Palenque, Chiapas.
“Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo”, dice la imagen que compartió a sus más de 27,000 seguidores de Instagram.
El hijo del expresidente busca construir su propia carrera política y apunta hacia a uno de los territorios más obradoristas del país: Tabasco.
Este estado del sureste del país, no solo es cuna de López Obrador y del propio Andy López Beltrán también lo es de Adán Augusto López, exgobernador, exsecretario de Gobernación en el gobierno de López Obrador y hoy senador de la República por Morena.
“Busca tener una presencia en la tierra en los últimos años ha sido de Morena y se asocia al nombre del expresidente López Obrador. Quienes con este movimiento ven debilidad, pero no es así, hay que verlo como un elemento pragmático de buscar protección y desde ahí empezar a reconstruir el llamado Grupo Tabasco que en los últimos meses se ha visto envuelto en una serie de polémicas”, plantea el analista político Ruslan Posadas.
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La carrera en Tabasco
López Beltrán nació en Macuspana, Tabasco (el mismo lugar en que lo hizo su padre) y el próximo año buscará por la vía del voto, ser representante del distrito 6 que comprende municipios como Centro, Teapa, Jalapa y Tacotalpa, territorios simbólicos para el movimiento obradorista.
“Aprovecho la ocasión para reiterar mi entrega y militancia a nuestro partido. Aunque deje de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, mi compromiso con sus ideales seguirá vigente y con más fuerza que nunca. Colaboraré desde otra trinchera, pero siempre como nos han enseñado, en el territorio y con la gente”, dijo “Andy” en su carta de renuncia.
Para el político no será sencillo. En Tabasco puede obtener la diputación que en 2024 fue ganada por el morenista Tey Mollinedo Cano, pero lo complejo es hacer carrera propia y buscar posicionar al Grupo Tabasco.
Tabasco actualmente tiene siete representantes en la Cámara de Diputados: seis de mayoría relativa y uno de representación proporcional. Todos los primeros fueron ganados por Morena y el PRI tiene representación por la vía plurinominal.
Andrés Manuel López Beltrán tiene una corta carrera pública. Hasta antes del retiro de su padre de la política, "Andy" no había ocupado ningún cargo público. Es conocido como un operador político y junto a sus hermanos tiene una tienda de chocolates llamada "Rocío", en honor a su madre.
Durante el gobierno de su padre, el nombre de Andy estuvo vinculado a algunas polémicas debido a que presuntamente varias empresas de sus amigos obtuvieron cargos públicos.
Acenso y debilitamiento del Grupo Tabasco
Durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador el Grupo Tabasco alcanzó su cumbre, hoy está debilitado debido a disputas internas, fracturas y escándalos.
Entre sus figuras están Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación; Octavio Romero Oropeza, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex); Javier May, exdirector general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) eran de los principales representantes de la agrupación que atravesó por su mejor momento cuando López Obrador gobernaba, pero hoy enfrentan conflictos entre sí.
También estaba en un cargo público Rosalinda López como administradora general de Auditoría Fiscal Federal, Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México y Víctor Lamoyi Bocanegra titular del Banco de Bienestar.
Mario Ramírez, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que no alcanzó el nivel de grupo político como en su momento sí sucedió con Atlacomulco e Hidalgo y lo que los unía era la afinidad con Andrés Manuel López Obrador.
“No tienen la suficiente solidez como en los grupos de antaño con los priistas, por ejemplo, Atlacomulco, el Grupo Hidalgo, no llegan a ese nivel, son más como facciones”, comenta.
Pero sea un grupo o una facción, los tabasqueños están lejos de sus mejores momentos debido a una confrontación entre López Hernández y el ahora gobernador de Tabasco, Javier May, por el escándalo vinculado por la organización criminal “La Barredora”.
El gobernador fue clave al vocalizar los vínculos criminales de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad estatal, nombrado por Adán Augusto López y quien era identificado como “Comandante H” dentro de la organización delictiva, brazo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Bemúdez hoy está en prisión por su presunta responsabilidad en delitos como asociación delictuosa, secuestro y extorsión.
Crear bases en Morena
Ruslan Posadas considera que la decisión de “Andy” López también tiene un mensaje para la presidenta Sheinbaum: “El grupo Tabasco está más vivo que nunca”.
Ser la cabeza de ese grupo le daría más que proyección regional, pues tendría una base territorial propia en uno de los estados más morenistas del país. También construiría fuerza propia para negociar candidaturas para su grupo y para el estado, y construir una identidad política independiente a la figura de su padre.
Para lo analistas, aunque en el discurso sea incómodo, “Andy” es uno de los juniors de la 4T. Su conocimiento público e incursión en la política se lo debe al apellido López Obrador, el cual es un incentivo, pero también un peso para su proyecto político.
“No tiene mayores méritos más que ser el hijo del expresidente, entonces eso no ayuda mucho. Si quiere hacer carrera política, la sombra del padre pesa mucho siempre, siempre va a haber la referencia y la comparación obligada con el papá, le ha pasado a políticos”, comenta Mario Ramírez.
El morenista duró 20 meses como titular de la Secretaría de Organización, por lo que se encargaba del trabajo territorial de Morena, actividad que es la columna vertebral de este partido político desde su fundación en 2015. Este lunes, se nombró a Manuel Jesús Zavala como nuevo secretario de Organización del partido.
A su llegada como secretario, “Andy” conformó –junto con Luisa María Alcalde, quien era la dirigente- 71,541 comités por todo el país, que equivale a que en haya un grupo de morenistas en cada sección electoral con el objetivo de promocionar al partido rumbo a las elecciones.
Andrés Manuel López Obrador fue quien impulsó la creación de estas células organizativas, pues priorizó el contacto directo con los ciudadanos y de casa por casa para la conformación y crecimiento de Morena. Esta misma organización y estructura partidista territorial la aprendió al estar afiliado al PRI en la década de los años 80.
Estos grupos están reglamentados en el Estatuto de Morena, en el cual se establece que cada Comité deberá ser integrado por un mínimo de cinco personas hasta 60, se reunirán cuando menos cada 30 días y lo harán en el municipio, ciudad o provincia en el que radiquen.
Al manejar la estructura territorial de Morena, López Beltrán tenía el control del partido que para este 2026 manejará más de 2,000 millones de pesos y tiene más de 12 millones de militantes.
Para el analista político Alfonso Rivera, la salida de Andrés Manuel Beltrán como secretario de Organización en Morena es con el fin de que ya no sea relacionado solo como el hijo de López Obrador y a partir de este cambio comenzar a construir su propia figura política con trayectoria.
“No es una forma de desligarse del partido o dejar algo grande e irse por algo menor, sino apuntalar a toda esta lógica de (construir) un proyecto político. Es un paso, es una transición la diputación federal para apuntar a algo más grande”, declara el especialista.
Los analistas ven en el heredero de López Obrador la falta de cercanía y carisma con el pueblo. Y por ello, dicen, necesita del impulso del político más popular de los últimos tiempos.
“Esa falta de carisma se suple justamente con montarse en la figura de AMLO, quien es el líder carismático que sigue uniendo las estructuras tan diversas y dispersas de Morena. Él mismo se presenta ante la sociedad mexicana como el hijo del expresidente, no es gratuito que en redes sociales publicite una foto supuestamente reciente con su padre para hacer valer justamente el apellido”, comenta Ruslan Posadas.