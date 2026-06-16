El ascenso político del hijo de AMLO: Andy López Beltrán, ¿el nuevo líder del Grupo Tabasco?

Acenso y debilitamiento del Grupo Tabasco

Durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador el Grupo Tabasco alcanzó su cumbre, hoy está debilitado debido a disputas internas, fracturas y escándalos.

Entre sus figuras están Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación; Octavio Romero Oropeza, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex); Javier May, exdirector general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) eran de los principales representantes de la agrupación que atravesó por su mejor momento cuando López Obrador gobernaba, pero hoy enfrentan conflictos entre sí.

También estaba en un cargo público Rosalinda López como administradora general de Auditoría Fiscal Federal, Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México y Víctor Lamoyi Bocanegra titular del Banco de Bienestar.

Mario Ramírez, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que no alcanzó el nivel de grupo político como en su momento sí sucedió con Atlacomulco e Hidalgo y lo que los unía era la afinidad con Andrés Manuel López Obrador.

“No tienen la suficiente solidez como en los grupos de antaño con los priistas, por ejemplo, Atlacomulco, el Grupo Hidalgo, no llegan a ese nivel, son más como facciones”, comenta.

Pero sea un grupo o una facción, los tabasqueños están lejos de sus mejores momentos debido a una confrontación entre López Hernández y el ahora gobernador de Tabasco, Javier May, por el escándalo vinculado por la organización criminal “La Barredora”.

El gobernador fue clave al vocalizar los vínculos criminales de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad estatal, nombrado por Adán Augusto López y quien era identificado como “Comandante H” dentro de la organización delictiva, brazo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Bemúdez hoy está en prisión por su presunta responsabilidad en delitos como asociación delictuosa, secuestro y extorsión.

Crear bases en Morena

Ruslan Posadas considera que la decisión de “Andy” López también tiene un mensaje para la presidenta Sheinbaum: “El grupo Tabasco está más vivo que nunca”.

Ser la cabeza de ese grupo le daría más que proyección regional, pues tendría una base territorial propia en uno de los estados más morenistas del país. También construiría fuerza propia para negociar candidaturas para su grupo y para el estado, y construir una identidad política independiente a la figura de su padre.

Para lo analistas, aunque en el discurso sea incómodo, “Andy” es uno de los juniors de la 4T. Su conocimiento público e incursión en la política se lo debe al apellido López Obrador, el cual es un incentivo, pero también un peso para su proyecto político.

“No tiene mayores méritos más que ser el hijo del expresidente, entonces eso no ayuda mucho. Si quiere hacer carrera política, la sombra del padre pesa mucho siempre, siempre va a haber la referencia y la comparación obligada con el papá, le ha pasado a políticos”, comenta Mario Ramírez.

El morenista duró 20 meses como titular de la Secretaría de Organización, por lo que se encargaba del trabajo territorial de Morena, actividad que es la columna vertebral de este partido político desde su fundación en 2015. Este lunes, se nombró a Manuel Jesús Zavala como nuevo secretario de Organización del partido.

Hasta antes de 2025, Andrés Manuel López Beltrán no tenía participación en la política de México. (Foto: Misael Valtierra/Cuartoscuro.)

A su llegada como secretario, “Andy” conformó –junto con Luisa María Alcalde, quien era la dirigente- 71,541 comités por todo el país, que equivale a que en haya un grupo de morenistas en cada sección electoral con el objetivo de promocionar al partido rumbo a las elecciones.

Andrés Manuel López Obrador fue quien impulsó la creación de estas células organizativas, pues priorizó el contacto directo con los ciudadanos y de casa por casa para la conformación y crecimiento de Morena. Esta misma organización y estructura partidista territorial la aprendió al estar afiliado al PRI en la década de los años 80.