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''Quiero madurar políticamente'', dice 'Andy' López Beltrán rumbo a buscar diputación

Andrés Manuel López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, dejó su cargo en Morena cuando se acerca un proceso electoral en el que se disputarán varias gubernaturas.
mié 27 mayo 2026 04:10 PM
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Andrés Manuel López Beltrán dejó su cargo en Morena este mayo. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

Andrés Manuel López Beltrán , hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que en su camino a una diputación por Tabasco, buscará madurar políticamente.

'Andy', como se le conoce, intentará competir por primera vez por un cargo de elección popular, luego de dejar su puesto en la Secretaría de Organización de Morena.

Durante una entrevista con el medio La Grande de Tabasco, López Beltrán señaló que acordó con su padre no buscar cargos de elección popular mientras él estaba al frente del Poder Ejecutivo Federal.

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"No quise estorbar su carrera, creo que eso es parte del acuerdo, no se trataba de estorbarle a él de ninguna manera o que nos utilizaran para criticarlo a él durante el tiempo que estuvo activo, por lo mismo me mantuve al margen, pero ahora... pues ya me toca y estoy de regreso en Tabasco", dijo 'Andy'.

El hijo de Andrés Manuel López Obrador nació en Macuspana y creció en Villahermosa.

'Andy' aseguró que si hubiera buscado un cargo público antes, podría haberse considerado que tenía ventaja por su padre.

"Ahora puedo tener por llevar su nombre, por llevar su apellido, pero en realidad ahora estoy contendiendo en igualdad de condiciones con los demás'', dijo.

Según él, su papá se puso muy feliz cuando se enteró que buscará una diputación.

"Yo quiero aprender de este proceso, quiero formarme más, quiero madurar políticamente y no descarto, sin embargo, no es mi prioridad en este momento buscar otro cargo, me voy a enfocar en ser diputado", expresó en la entrevista.

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Tabasco AMLO Cámara de Diputados

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