''Quiero madurar políticamente'', dice 'Andy' López Beltrán rumbo a buscar diputación

"No quise estorbar su carrera, creo que eso es parte del acuerdo, no se trataba de estorbarle a él de ninguna manera o que nos utilizaran para criticarlo a él durante el tiempo que estuvo activo, por lo mismo me mantuve al margen, pero ahora... pues ya me toca y estoy de regreso en Tabasco", dijo 'Andy'.

El hijo de Andrés Manuel López Obrador nació en Macuspana y creció en Villahermosa.

'Andy' aseguró que si hubiera buscado un cargo público antes, podría haberse considerado que tenía ventaja por su padre.

"Ahora puedo tener por llevar su nombre, por llevar su apellido, pero en realidad ahora estoy contendiendo en igualdad de condiciones con los demás'', dijo.

Según él, su papá se puso muy feliz cuando se enteró que buscará una diputación.

"Yo quiero aprender de este proceso, quiero formarme más, quiero madurar políticamente y no descarto, sin embargo, no es mi prioridad en este momento buscar otro cargo, me voy a enfocar en ser diputado", expresó en la entrevista.