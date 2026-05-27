''Quiero madurar políticamente'', dice 'Andy' López Beltrán rumbo a buscar diputación

Andrés Manuel López Beltrán , hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que en su camino a una diputación por Tabasco, buscará madurar políticamente.
'Andy', como se le conoce, intentará competir por primera vez por un cargo de elección popular, luego de dejar su puesto en la Secretaría de Organización de Morena.
Durante una entrevista con el medio La Grande de Tabasco, López Beltrán señaló que acordó con su padre no buscar cargos de elección popular mientras él estaba al frente del Poder Ejecutivo Federal.