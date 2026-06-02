AMLO reaparece en FOTO junto a 'Andy', quien busca diputación

Andrés Manuel López Beltrán , hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo la semana pasada que en su camino a una diputación por Tabasco, buscará madurar políticamente.
'Andy', como se le conoce, intentará competir por primera vez por un cargo de elección popular, luego de dejar su puesto en la Secretaría de Organización de Morena.
Durante una entrevista con el medio La Grande de Tabasco, López Beltrán señaló que acordó con su padre no buscar cargos de elección popular mientras él estaba al frente del Poder Ejecutivo Federal.
"No quise estorbar su carrera, creo que eso es parte del acuerdo, no se trataba de estorbarle a él de ninguna manera o que nos utilizaran para criticarlo a él durante el tiempo que estuvo activo, por lo mismo me mantuve al margen, pero ahora... pues ya me toca y estoy de regreso en Tabasco", dijo 'Andy'.
El hijo de Andrés Manuel López Obrador nació en Macuspana y creció en Villahermosa.
'Andy' aseguró que si hubiera buscado un cargo público antes, podría haberse considerado que tenía ventaja por su padre.
"Ahora puedo tener por llevar su nombre, por llevar su apellido, pero en realidad ahora estoy contendiendo en igualdad de condiciones con los demás'', dijo.
Según él, su papá se puso muy feliz cuando se enteró que buscará una diputación.
"Yo quiero aprender de este proceso, quiero formarme más, quiero madurar políticamente y no descarto, sin embargo, no es mi prioridad en este momento buscar otro cargo, me voy a enfocar en ser diputado", expresó en la entrevista.