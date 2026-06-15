Morena elige a Manuel Jesús Zavala para sustituir a 'Andy' López Beltrán en su Secretaría de Organización

López Beltrán asumió la Secretaría de Organización en septiembre de 2024 y durante su gestión encabezó la estrategia nacional de afiliación y fortalecimiento territorial de Morena. Al anunciar su salida, destacó que el partido alcanzó cerca de 10 millones de afiliados y avanzó en la credencialización de su militancia.

Tras su renuncia, Morena designó a Manuel Jesús Zavala Salazar, quien se desempeñaba como secretario de Movimientos Sociales, como delegado en funciones de la Secretaría de Organización, una de las áreas clave dentro de la estructura partidista por su responsabilidad en la movilización territorial, la afiliación de militantes y la coordinación de la estrategia electoral.

Morenistas votaron los nombramientos este mismo lunes. (Foto: Especial )

Asimismo, el partido informó la integración de nuevos integrantes a la Comisión Nacional de Elecciones. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes; Manuel Zavala; y el secretario de Finanzas, Óscar del Cueto García, se incorporaron a dicho órgano, presidido por Citlalli Hernández.

De acuerdo con Morena, la Secretaría de Organización tiene entre sus principales funciones coordinar la movilización nacional, supervisar los trabajos territoriales, diseñar la estrategia electoral y administrar los procesos de afiliación, credencialización y actualización del padrón de militantes.

Por su parte, la Comisión Nacional de Elecciones es responsable de proponer convocatorias para los procesos internos, evaluar solicitudes de participación, determinar la inclusión de aspirantes en encuestas, garantizar la paridad de género y las acciones afirmativas, así como resguardar la documentación relacionada con los procedimientos electorales del partido.

Los cambios ocurren en un momento en que Morena afina su estructura rumbo a las elecciones intermedias de 2027, en las que estarán en disputa la Cámara de Diputados, diversas gubernaturas y cientos de cargos locales en todo el país.