Es el segundo hijo de Andrés Manuel López y Rocío Beltrán, matrimonio que también procreó a José Ramón y Gonzalo Alonso. Al igual que sus padres, nació en Tabasco.

‘Andy’ acompañó a López Obrador en su camino a la Presidencia de la República. En las campañas de 2006, 2012 y 2018 fue operador de la estructura en la Ciudad y Estado de México.

Aunque había tenido interés por la política, con la llegada de su padre a la Presidencia, tuvo que esperar y mantenerse en actividades privadas, ello porque el entonces presidente hizo un acuerdo.

“Con mis hijos hicimos un acuerdo desde hace tiempo, y les agradezco mucho porque lo han respetado, de que ellos, mientras yo fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno, y lo han cumplido, me han ayudado mucho en eso. Y también, voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno, y ya están grandes”, explicó López Orador durante su mandato.