Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

'Andy', el hijo de AMLO que buscará su primer cargo de elección popular

Andrés Manuel López Beltrán renunció a su cargo como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, ya que competirá por una candidatura a diputado federal por Tabasco.
lun 25 mayo 2026 12:51 PM
Empresas Andy López Beltrán
Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, ha mantenido un perfil bajo. (Foto: Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Beltrán, ‘Andy’, como le conoce su círculo de amigos y familiares, nació y creció entre discursos, mítines y campañas políticas. Desde niño escuchó a su padre Andrés Manuel López Obrador como líder opositor, lo acompañó en sus tres campañas a la Presidencia de la República y tras ocupar un cargo en Morena, ahora buscará una diputación en Tabasco.

'Andy' es discreto. A diferencia de su hermano José Ramón, él no tiene redes sociales. De su vida se sabe poco: tiene 38 años, estudió en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es empresario.

Publicidad

Es el segundo hijo de Andrés Manuel López y Rocío Beltrán, matrimonio que también procreó a José Ramón y Gonzalo Alonso. Al igual que sus padres, nació en Tabasco.

‘Andy’ acompañó a López Obrador en su camino a la Presidencia de la República. En las campañas de 2006, 2012 y 2018 fue operador de la estructura en la Ciudad y Estado de México.

Aunque había tenido interés por la política, con la llegada de su padre a la Presidencia, tuvo que esperar y mantenerse en actividades privadas, ello porque el entonces presidente hizo un acuerdo.

“Con mis hijos hicimos un acuerdo desde hace tiempo, y les agradezco mucho porque lo han respetado, de que ellos, mientras yo fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno, y lo han cumplido, me han ayudado mucho en eso. Y también, voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno, y ya están grandes”, explicó López Orador durante su mandato.

Publicidad

Antes de ocupar la Secretaría de Organización en Morena, Andrés Manuel López Beltrán optó por dedicarse a la actividad empresarial. Fundó junto a sus hermanos chocolatería Rocío, cuyo nombre es en honor a su madre ya fallecida.

Sin embargo, investigaciones periodísticas revelaron que el segundo hijo del presidente tuvo injerencia en la política y gobierno.

Su amigo Daniel Asaf Majarrez se incorporó al gobierno de López Obrador desde 2018 como el encargado de la Ayudantía, el cuerpo que se encargaba de la seguridad personal del entonces presidente de la República.

Marath Baruch Bolaños López es otro de sus amigos que obtuvo un cargo, primero como subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, y años después como titular de Gobernación, luego de que Luisa María Alcalde fuera designada como secretaria de Gobernación.

Investigaciones periodísticas han revelado que amigos de ‘Andy’ fueron beneficiados con contratos en obras públicas, lo cual, el joven rechazó sea cierto.

La política que en su momento le quitó la posibilidad de ir al circo con su padre en Tabasco, será el ámbito en el que ‘Andy’ se desarrolle durante los próximos años.

Publicidad

Deja su cargo en Morena

Andrés Manuel López Beltrán renunció a su cargo como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, ya que competirá por una candidatura a diputado federal por Tabasco.

En una carta que envió este lunes 25 de mayo a la presidenta del partido, Ariadna Montiel, el también hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su decisión responde a lo acordado en el Consejo Nacional sobre que aquellos que busquen competir en la próxima contienda, deben dejar su cargo.

“Lo anterior se debe a que he decidido que, en su momento, en los tiempos que nuestras convocatorias marcan y la ley electoral señala, contendré por el cargo de diputado federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa”, señaló en la carta enviada a Morena.

López Beltrán duró 20 meses como secretario de Organización. Tenía a su cargo el “Padrón Nacional de Protagonistas de Cambio Verdadero”, el cual controla la estructura territorial de Morena, que está integrada por 70,000 comités seccionales que promocionan al partido por todo el país.

Los primeros resultados que obtuvo López Beltrán como secretario de Organización de Morena no fueron favorables para el partido que fundó su padre. En los comicios estatales de Durango y Veracruz de 2025, el partido guinda perdió 20 municipios en ambas entidades.

Tags

Morena Claudia Sheinbaum AMLO Reformas constitucionales de AMLO

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad