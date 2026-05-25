Deja su cargo en Morena
Andrés Manuel López Beltrán renunció a su cargo como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, ya que competirá por una candidatura a diputado federal por Tabasco.
En una carta que envió este lunes 25 de mayo a la presidenta del partido, Ariadna Montiel, el también hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su decisión responde a lo acordado en el Consejo Nacional sobre que aquellos que busquen competir en la próxima contienda, deben dejar su cargo.
“Lo anterior se debe a que he decidido que, en su momento, en los tiempos que nuestras convocatorias marcan y la ley electoral señala, contendré por el cargo de diputado federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa”, señaló en la carta enviada a Morena.
López Beltrán duró 20 meses como secretario de Organización. Tenía a su cargo el “Padrón Nacional de Protagonistas de Cambio Verdadero”, el cual controla la estructura territorial de Morena, que está integrada por 70,000 comités seccionales que promocionan al partido por todo el país.
Los primeros resultados que obtuvo López Beltrán como secretario de Organización de Morena no fueron favorables para el partido que fundó su padre. En los comicios estatales de Durango y Veracruz de 2025, el partido guinda perdió 20 municipios en ambas entidades.