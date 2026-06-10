Fue aliada hasta que llegó a la presidencia: la CNTE que heredó Sheinbaum de AMLO y que pone en jaque al gobierno

Para ello, firmaron un convenio con Martí Batres, entonces dirigente de Morena en la capital del país, y docentes de la Sección 9 de la CNTE y la Sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). López Obrador fungió como testigo.

Aunque ambas partes negaron que el acuerdo tuviera un trasfondo electoral, el magisterio fue clave para que el tabasqueño triunfara en las urnas en 2018.

Durante ese periodo, el expresidente defendió a la CNTE. Acusó que existía una campaña de desprestigio contra los maestros por un intento del gobierno en turno de privatizar la educación.

La nómina magisterial

Así que al principio de su administración López Obrador mantuvo diálogo constante con la CNTE. En los primeros nueve meses ya había sostenido siete encuentros con ellos.

La principal demanda en ese momento fueron los adeudos que el gobierno arrastraba en el pago de los salarios docentes. En septiembre de 2019, los maestros se movilizaron en varios estados del país. Fue la primera movilización masiva del sexenio. También realizaron un plantón en la Cámara de Diputados y López Obrador se comprometió a solucionar los atrasos.

La otra reforma educativa

El expresidente también prometió cancelar la reforma educativa de Peña Nieto con una nueva enmienda, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de septiembre de 2019.

López Obrador y Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación, se reunieron el 28 de mayo de 2019 con dirigentes y maestros de la CNTE. (Foto: Cuartoscuro)

Entre los principales cambios se encuentra la creación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm). Se trata de un modelo de promoción docente.

Pero el nuevo modelo, que buscaba acabar con la corrupción en la asignación de plazas, acarreó otros problemas.