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México

“R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, es detenido en operativo federal

La captura de Ramón Ángel “N” se logró tras meses de labores de inteligencia; autoridades informaron que ya van 31 detenidos por el homicidio del exalcalde de Uruapan.
jue 30 julio 2026 02:08 PM
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Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre pasado. (Foto: Juan José Estrada/Cuartoscuro)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la detención de Ramón Ángel “N”, “R1”, identificado como el presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y señalado como el principal líder de “Los Rs”, una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, explicó que la captura fue resultado de varios meses de trabajos de inteligencia e investigación desarrollados de manera coordinada entre la dependencia federal, el Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia.

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De acuerdo con las autoridades, “R1” encabezaba una de las organizaciones criminales con mayor presencia en la región, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, además de extender sus actividades hacia Jalisco.

La SSPC atribuye a esta célula delitos como extorsión, homicidios y tráfico de drogas, actividades que han afectado a productores, comerciantes, empresarios y habitantes de diversas comunidades de la entidad.

Con la detención de Ramón Ángel “N”, las autoridades federales señalaron que ya son 31 las personas detenidas por su presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan.

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Asesinato Carlos Manzo

Carlos Manzo Rodríguez fue el primer alcalde independiente de Uruapan y una figura política reconocida por su postura en contra la delincuencia y su discurso en defensa de productores, comerciantes y empresarios afectados por la extorsión.

Antes de llegar a la presidencia municipal, fue diputado federal. Posteriormente dejó Morena para contender como candidato independiente y ganó la elección de Uruapan, donde asumió el cargo en septiembre de 2024.

El 1 de noviembre de 2025 fue asesinado durante el Festival de las Velas en la Plaza Morelos de Uruapan, mientras convivía con ciudadanos. Tras su muerte, su esposa, Grecia Quiroz, asumió la alcaldía.

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