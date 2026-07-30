“R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, es detenido en operativo federal

De acuerdo con las autoridades, “R1” encabezaba una de las organizaciones criminales con mayor presencia en la región, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, además de extender sus actividades hacia Jalisco.

La SSPC atribuye a esta célula delitos como extorsión, homicidios y tráfico de drogas, actividades que han afectado a productores, comerciantes, empresarios y habitantes de diversas comunidades de la entidad.

Con la detención de Ramón Ángel “N”, las autoridades federales señalaron que ya son 31 las personas detenidas por su presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan.