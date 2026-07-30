“R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, es detenido en operativo federal

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la detención de Ramón Ángel “N”, “R1”, identificado como el presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y señalado como el principal líder de “Los Rs”, una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, explicó que la captura fue resultado de varios meses de trabajos de inteligencia e investigación desarrollados de manera coordinada entre la dependencia federal, el Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia.