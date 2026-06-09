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México

Policías frenan marcha de la CNTE que iba hacia el Estadio Ciudad de México

El sindicato magisterial redobla sus protestas esta semana, en el marco de la inauguración del Mundial de Futbol 2026, para presionar al gobierno a resolver sus demandas.
mar 09 junio 2026 12:47 PM
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Marcha de la CNTE hacia el Estadio Banorte
Los maestros continúan su huelga nacional este martes 9 de junio de 2026. (Foto: CNTE )

Por noveno día consecutivo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protesta en la Ciudad de México. Los maestros marchaban este martes sobre la Avenida Tlalpan rumbo al Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad capitalina desplegó un operativo con decenas de policías y hasta bloques de concreto para impedir el avance de los docentes, quienes permanecen en el cruce de Tlalpan con División del Norte.

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Desde ese punto, los líderes sindicales ofrecieron una rueda de prensa y pidieron al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto (quien fue visto en el operativo), permitir que la CNTE continúe la marcha.

"Lo único que solicitamos es que podamos seguir el camino que nos hemos trazado. Esta manifestación es pacífica", aseguró Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9.

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Esta manifestación forma parte de la huelga nacional que el sindicato magisterial inició el 1 de junio para exigir al gobierno la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso al sistema de pensiones sin Afores.

A esas dos demandas centrales se suma la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) y una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Los docentes advierten que, de no tener respuestas concretas en los próximos días, intensificarán sus protestas para boicotear el Mundial de Futbol 2026, a inaugurarse el 11 de junio en la Ciudad de México.

Otros grupos planean unirse a las protestas del próximo jueves, entre ellos colectivos de familias de desaparecidos y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

“El día 11 lo que va a suceder no es la fiesta del mundial, lo que va a suceder es que miles de trabajadores nos manifestaremos para decir que en este país no hay respuesta a las demandas de los trabajadores”, agregó Hernández.

Mientras tanto, el gobierno federal llamó de nuevo a la CNTE a frenar las movilizaciones.

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Mario Delgado, secretario de Educación Pública, aseguró que el gobierno ya implementó medidas para mejorar las condiciones laborales de los docentes a través de aumentos salariales y la reinstalación de profesores cesados por oponerse a la reforma educativa de 2013.

Los maestros, sin embargo, niegan percibir un salario promedio de 20,000 pesos, como expuso Delgado. ”Nosotras tenemos otros datos”, declaró Yenny Pérez, líder de la Sección 22 de Oaxaca.

También reprocharon las declaraciones de la presidenta Sheinbaum. Esta mañana dijo que grupos externos buscan provocar para que el gobierno reprima y sea percibido como autoritario en el marco del Mundial.

”No somos delincuentes, no estamos buscando provocación, no estamos buscando que nos repriman. No somos de la derecha, como se ha señalado desde Palacio Nacional. ”¿Hasta cuándo dará respuestas concretas a nuestras demandas centrales", agregó Pérez.

La semana pasada, los maestros sostuvieron tres mesas de diálogo con autoridades federales, quienes les presentaron propuestas para garantizar el acceso a pensiones dignas y eliminar la Usicamm.

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Para ello, el gobierno propuso fortalecer Pensionisste, la administradora de fondos para el retiro del ISSSTE, y barajeó la posibilidad de crear una nueva aseguradora pública.

Pero la CNTE considera que estas medidas no son suficientes ni resuelven la precariedad de las pensiones bajo el modelo actual, de cuentas individuales.

Como los docentes no aceptaron esas medidas, el diálogo se suspendió. Hasta ahora, afirman, no hay comunicación con las autoridades ni fecha para retomar las mesas de trabajo.

“No hemos negociado nada como Coordinadora porque no han presentado una propuesta que pueda ser considerada”, explicó Elvira Veleces, de la Sección 14.

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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

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