Policías frenan marcha de la CNTE que iba hacia el Estadio Ciudad de México

Desde ese punto, los líderes sindicales ofrecieron una rueda de prensa y pidieron al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto (quien fue visto en el operativo), permitir que la CNTE continúe la marcha.

"Lo único que solicitamos es que podamos seguir el camino que nos hemos trazado. Esta manifestación es pacífica", aseguró Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9.

Esta manifestación forma parte de la huelga nacional que el sindicato magisterial inició el 1 de junio para exigir al gobierno la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso al sistema de pensiones sin Afores.

A esas dos demandas centrales se suma la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) y una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Los docentes advierten que, de no tener respuestas concretas en los próximos días, intensificarán sus protestas para boicotear el Mundial de Futbol 2026, a inaugurarse el 11 de junio en la Ciudad de México.

Otros grupos planean unirse a las protestas del próximo jueves, entre ellos colectivos de familias de desaparecidos y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

“El día 11 lo que va a suceder no es la fiesta del mundial, lo que va a suceder es que miles de trabajadores nos manifestaremos para decir que en este país no hay respuesta a las demandas de los trabajadores”, agregó Hernández.

Me encuentro en la Calzada de Tlalpan para atender la manifestación de la CNTE.



Abriremos el diálogo para evitar confrontaciones y reducir las afectaciones a la ciudadanía. pic.twitter.com/V51gcIhHP6 — César Cravioto (@craviotocesar) June 9, 2026

Mientras tanto, el gobierno federal llamó de nuevo a la CNTE a frenar las movilizaciones.