La FGR cita a siete marinos por investigación contra Farías Laguna por huachicol fiscal

El equipo legal de Farías Laguna sostiene que los marinos pueden aportar información sobre la operación interna de las áreas involucradas y ayudar a precisar cómo se tomaron decisiones durante los hechos que forman parte de la investigación. Los elementos citados desempeñaron funciones en la Oficialía Mayor y en la Aduana de Hermosillo, Sonora.

La autorización de estas diligencias quedó formalizada mediante un oficio emitido el 22 de julio de 2026. Para la defensa, la incorporación de estos testimonios representa un avance procesal, al permitir que personal de la Marina rinda su versión de los hechos dentro de la indagatoria.

Farías Laguna enfrenta un proceso penal por su presunta participación en una estructura dedicada al llamado huachicol fiscal, esquema que consiste en la importación y comercialización ilegal de combustibles mediante operaciones de contrabando y evasión de controles aduaneros.