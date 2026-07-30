La FGR cita a siete marinos por investigación contra Farías Laguna por huachicol fiscal

La investigación federal sobre la presunta red de contrabando de hidrocarburos en la que está involucrado el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna sumará este jueves un nuevo elemento con la comparecencia de siete integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), cuyas declaraciones serán integradas a la carpeta de investigación.
Las entrevistas fueron autorizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) a solicitud de la defensa del mando naval y se desarrollarán en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), bajo la supervisión del Ministerio Público Federal. Cada testigo rendirá su declaración por separado, conforme al procedimiento previsto por la autoridad ministerial.