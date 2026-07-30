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La FGR cita a siete marinos por investigación contra Farías Laguna por huachicol fiscal

La FGR entrevistará a siete marinos como parte de la investigación por presunto huachicol fiscal en la que está procesado el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.
jue 30 julio 2026 01:21 PM
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Quién es Manuel Farías Laguna, el vicealmirante detenido por huachicol fiscal
Manuel Farías Laguna es señalado por encabezar la trama de huachicol fiscal. (Foto: Secretaría de Marina)

La investigación federal sobre la presunta red de contrabando de hidrocarburos en la que está involucrado el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna sumará este jueves un nuevo elemento con la comparecencia de siete integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), cuyas declaraciones serán integradas a la carpeta de investigación.

Las entrevistas fueron autorizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) a solicitud de la defensa del mando naval y se desarrollarán en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), bajo la supervisión del Ministerio Público Federal. Cada testigo rendirá su declaración por separado, conforme al procedimiento previsto por la autoridad ministerial.

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El equipo legal de Farías Laguna sostiene que los marinos pueden aportar información sobre la operación interna de las áreas involucradas y ayudar a precisar cómo se tomaron decisiones durante los hechos que forman parte de la investigación. Los elementos citados desempeñaron funciones en la Oficialía Mayor y en la Aduana de Hermosillo, Sonora.

La autorización de estas diligencias quedó formalizada mediante un oficio emitido el 22 de julio de 2026. Para la defensa, la incorporación de estos testimonios representa un avance procesal, al permitir que personal de la Marina rinda su versión de los hechos dentro de la indagatoria.

Farías Laguna enfrenta un proceso penal por su presunta participación en una estructura dedicada al llamado huachicol fiscal, esquema que consiste en la importación y comercialización ilegal de combustibles mediante operaciones de contrabando y evasión de controles aduaneros.

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Como parte de las investigaciones, la FGR documenta la existencia de patios clandestinos y empresas fachada que presuntamente operaban en los puertos de Tampico-Altamira, en Tamaulipas, y Ensenada, Baja California.

Asimismo, identificó rutas utilizadas para trasladar el combustible hacia distintos puntos del país, entre ellos Camargo, Jiménez, Torreón, Fresnillo, Aguascalientes y Piedras Negras.

Según las investigaciones, las operaciones están relacionadas con la descarga de aproximadamente 10 millones de litros de combustible transportados por el buque Challenge Procyon, caso que dio origen a una de las principales investigaciones sobre tráfico ilícito de hidrocarburos por vía marítima iniciadas en 2025.

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