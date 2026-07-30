SEP publica la lista de útiles escolares del ciclo escolar 2026-2027: qué pide para preescolar, primaria y secundaria

Los padres de familia y tutores ya recorren tiendas departamentales, tianguis, papelerías, y establecimientos en el Centro Histórico con el objetivo de surtir la lista de útiles escolares para el próximo ciclo escolar que arranca el 31 de agosto y que ya dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La dependencia federal enfatizó que en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria reciben libros de texto gratuitos y otros materiales educativos elaborados por el Estado mexicano. Sin embargo, las maestras y los maestros podrán sugerir otros materiales cuando sean pertinentes en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.
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Lista de útiles para educación preescolar
La lista sugerida por la SEP para los tres grados de preescolar son los siguientes:
Diferentes tipos de papel.
Pinturas
Pinceles
Lápices de colores
Brochas
Tijeras
Pegamentos y plastilina (no tóxicos), mismos que serán sugeridos por las educadoras y los educadores.
Lista de útiles escolares de primaria
Primer grado
2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional
Un cuaderno de rayas tamaño profesional
Lápiz, goma para borrar
Sacapuntas
Tijeras de punta roma y lápiz adhesivo
Lápices de colores de madera o pinturas de cera 50 hojas blancas
Segundo grado
2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional
Un cuaderno de rayas tamaño profesional
Lápiz, bicolor, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo Lápices de colores de madera o pinturas de cera 50 hojas blancas.
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Tercer grado
2 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional
Un cuaderno de rayas tamaño profesional
Lápiz, bicolor, bolígrafo, sacapuntas, goma para borrar, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo
Una regla de plástico
Lápices de colores de madera 50 hojas blancas
Cuarto grado
4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional
Un cuaderno de rayas tamaño profesional
Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo
Tijeras de punta roma
Una caja de lápices de colores de madera Un juego de geometría 50 hojas blancas
Quinto grado
4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional
Un cuaderno de rayas tamaño profesional
Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo
Tijeras de punta roma
Una caja de lápices de colores de madera Un juego de geometría 50 hojas blancas.
4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional
Un cuaderno de rayas tamaño profesional
Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo
Tijeras de punta roma
Una caja de lápices de colores de madera
Un juego de geometría 50 hojas blancas.
Útiles escolares secundaria
Materiales y útiles escolares para cada uno de los tres grados:
Un cuaderno para cada disciplina. El tipo de cuaderno será determinado por cada docente, de acuerdo con las necesidades del trabajo en el aula.
Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar, tijeras y lápiz adhesivo Una caja de lápices de colores.
Un juego de geometría
50 hojas blancas
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La SEP recuerda que para desarrollar actividades relacionadas con los contenidos de vida saludable, educación física y artes, así como para las prácticas de laboratorio, las maestras y los maestros podrán solicitar otros materiales de conformidad con los requerimientos pedagógicos y de común acuerdo con las familias, procurando en todo momento que esta solicitud no sea una carga económica.