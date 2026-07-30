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México

SEP publica la lista oficial de útiles escolares para el ciclo 2026-2027; consulta qué pide cada grado

Los estudiantes cuentan con material que distribuye el Gobierno mexicano con los libros de texto gratuitos, además de los útiles que se solicitan a los padres de familia.
jue 30 julio 2026 08:55 AM
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SEP publica la lista de útiles escolares del ciclo escolar 2026-2027: qué pide para preescolar, primaria y secundaria
El material es sugerido por los maestros y maestras de educación básica pública en el país. (Foto: iStock)

Los padres de familia y tutores ya recorren tiendas departamentales, tianguis, papelerías, y establecimientos en el Centro Histórico con el objetivo de surtir la lista de útiles escolares para el próximo ciclo escolar que arranca el 31 de agosto y que ya dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La dependencia federal enfatizó que en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria reciben libros de texto gratuitos y otros materiales educativos elaborados por el Estado mexicano. Sin embargo, las maestras y los maestros podrán sugerir otros materiales cuando sean pertinentes en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.

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Lista de útiles para educación preescolar

La lista sugerida por la SEP para los tres grados de preescolar son los siguientes:

Diferentes tipos de papel.

Pinturas

Pinceles

Lápices de colores

Brochas

Tijeras

Pegamentos y plastilina (no tóxicos), mismos que serán sugeridos por las educadoras y los educadores.

Lista de útiles escolares de primaria

Primer grado

2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional

Un cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, goma para borrar

Sacapuntas

Tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

Lápices de colores de madera o pinturas de cera 50 hojas blancas

Segundo grado

2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional

Un cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo Lápices de colores de madera o pinturas de cera 50 hojas blancas.

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Tercer grado

2 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

Un cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, bolígrafo, sacapuntas, goma para borrar, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

Una regla de plástico

Lápices de colores de madera 50 hojas blancas

Cuarto grado

4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

Un cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo

Tijeras de punta roma

Una caja de lápices de colores de madera Un juego de geometría 50 hojas blancas

Quinto grado

4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

Un cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo

Tijeras de punta roma

Una caja de lápices de colores de madera Un juego de geometría 50 hojas blancas.

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La SEP compartió la lista de útiles escolares para el ciclo escolar 2026-2027. (Foto: iStock)

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Así quedaría el calendario escolar 2026-2027, según el anteproyecto presentado por la SEP

Sexto grado

4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

Un cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo

Tijeras de punta roma

Una caja de lápices de colores de madera

Un juego de geometría 50 hojas blancas.

Útiles escolares secundaria

Materiales y útiles escolares para cada uno de los tres grados:

Un cuaderno para cada disciplina. El tipo de cuaderno será determinado por cada docente, de acuerdo con las necesidades del trabajo en el aula.

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar, tijeras y lápiz adhesivo Una caja de lápices de colores.

Un juego de geometría

50 hojas blancas

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La SEP recuerda que para desarrollar actividades relacionadas con los contenidos de vida saludable, educación física y artes, así como para las prácticas de laboratorio, las maestras y los maestros podrán solicitar otros materiales de conformidad con los requerimientos pedagógicos y de común acuerdo con las familias, procurando en todo momento que esta solicitud no sea una carga económica.

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SEP Estudiantes

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