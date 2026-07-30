SEP publica la lista de útiles escolares del ciclo escolar 2026-2027: qué pide para preescolar, primaria y secundaria

Los padres de familia y tutores ya recorren tiendas departamentales, tianguis, papelerías, y establecimientos en el Centro Histórico con el objetivo de surtir la lista de útiles escolares para el próximo ciclo escolar que arranca el 31 de agosto y que ya dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La dependencia federal enfatizó que en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria reciben libros de texto gratuitos y otros materiales educativos elaborados por el Estado mexicano. Sin embargo, las maestras y los maestros podrán sugerir otros materiales cuando sean pertinentes en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.