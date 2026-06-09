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Las protestas de la CNTE afectan a más de un millón de estudiantes, advierte la SEP

En Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas y Ciudad de México hay 17,471 escuelas sin clases. El secretario de Educación, Mario Delgado, convocó a los maestros a regresar a clases.
mar 09 junio 2026 10:34 AM
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La SEP cuestiona a maestros de la CNTE por paro: se opusieron a adelantar el fin del ciclo escolar, querían clases
Oaxaca es la entidad que más afectaciones tiene por la suspensión de clases. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.)

La suspensión de labores por las movilizaciones de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene sin clases a un millón 410,459 estudiantes en seis estados, informó Mario Delgado, secretario de Educación Pública.

En la conferencia matutina de este martes, el funcionario federal explicó que el paro de actividades en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas y Ciudad de México afecta a 17,471 escuelas de las 61,930 que hay en esas entidades.

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Los docentes que se manifiestan pertenecen a las secciones 7, 40, 14, 18, 22, 34 y nueve.

“En Chiapas tenemos 2,450 escuelas en paro que son el 13% del total de escuelas, en Guerrero tenemos 1,559 que es el 14.7%, en el caso de Michoacán son 694 escuelas. En Oaxaca ahí es donde tenemos el mayor número de escuelas en paro que son el 80.6%, la mitad de las escuelas en Zacatecas y en la Ciudad de México tenemos 10 escuelas en paro, prácticamente no hay paro”, destacó.

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El secretario convocó a los profesores a retomar las clases para que los niños y adolescentes puedan concluir el ciclo escolar.

“Es importante que ya puedan regresar a clases, porque estamos ya dentro de la etapa final del ciclo escolar y curiosamente algunos de estos maestros de la coordinadora en estos estados, cuando se hizo la propuesta de cambiar el calendario escolar, ellos dijeron ‘no estamos de acuerdo en que se vayan a adelantar las vacaciones, queremos que haya clases’, pero ahora están en paro. Es importante ya regresar para, de manera ordenada, cerrar el ciclo escolar”, planteó Mario Delgado.

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Sheinbaum insiste en que no habrá represión

A dos días de que se inaugure el Mundial de Futbol de la FIFA, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que su gobierno no reprimirá las manifestaciones y auguró que habrá un buen torneo de futbol.

Aseguró que hay un intento de provocar a su gobierno para que a nivel internacional esa sea la imagen de México, pero reiteró que no se reprimirá a nadie.

“Nosotros lo vemos como una provocación, como para decir ‘miren, qué mal está la situación en México’”, comentó.

Sheinbaum recordó que no se pueden cumplir con todas las demandas de los maestros por un asunto de presupuesto. Por ejemplo, comentó que la derogación de la ley del 2007 representaría el 20% del PIB.

“Es muy complejo derogar esa ley, sin embargo, no es que no se haya hecho nada. Desde el presidente (Andrés Manuel) López Obrador se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se está fortaleciendo, que garantiza que los maestros hasta el salario medio de 2024 más inflación puedan retirarse con ese salario completo y a los que ganen más pues tienen sus características”, aclaró.

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Recordó que en su gobierno se trabaja para los maestros tengan mejores salarios y atiendan sus demandas.

Rechazó que las movilizaciones de los maestros sean muestra de que en México prevalece el descontento social.

“No hay un asunto que tenga que ver con un descontento social, no existe, hay ciertos grupos, porque no están de acuerdo con medidas y se les atiende como en cualquier país del mundo”, comentó.

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