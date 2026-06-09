La SEP cuestiona a maestros de la CNTE por paro: se opusieron a adelantar el fin del ciclo escolar, querían clases

Sheinbaum insiste en que no habrá represión

A dos días de que se inaugure el Mundial de Futbol de la FIFA, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que su gobierno no reprimirá las manifestaciones y auguró que habrá un buen torneo de futbol.

Aseguró que hay un intento de provocar a su gobierno para que a nivel internacional esa sea la imagen de México, pero reiteró que no se reprimirá a nadie.

“Nosotros lo vemos como una provocación, como para decir ‘miren, qué mal está la situación en México’”, comentó.

Sheinbaum recordó que no se pueden cumplir con todas las demandas de los maestros por un asunto de presupuesto. Por ejemplo, comentó que la derogación de la ley del 2007 representaría el 20% del PIB.

“Es muy complejo derogar esa ley, sin embargo, no es que no se haya hecho nada. Desde el presidente (Andrés Manuel) López Obrador se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se está fortaleciendo, que garantiza que los maestros hasta el salario medio de 2024 más inflación puedan retirarse con ese salario completo y a los que ganen más pues tienen sus características”, aclaró.

Recordó que en su gobierno se trabaja para los maestros tengan mejores salarios y atiendan sus demandas.

Rechazó que las movilizaciones de los maestros sean muestra de que en México prevalece el descontento social.

“No hay un asunto que tenga que ver con un descontento social, no existe, hay ciertos grupos, porque no están de acuerdo con medidas y se les atiende como en cualquier país del mundo”, comentó.