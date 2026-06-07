Es muy difícil echar atrás la reforma de pensiones de 2007, reitera gobierno a la CNTE

Las protestas responden a diversas demandas del magisterio, entre ellas la derogación de la reforma de pensiones de 2007, la cual, consideran, redujo el monto de las jubilaciones. Por ello, exigen el regreso a un sistema de reparto solidario.

En un comunicado, el director general del ISSSTE, Martí Batres, sostuvo que en este momento es “muy difícil” eliminar la reforma de 2007 en materia de pensiones. Asimismo, subrayó que el actual gobierno advierte que dicha modificación fue una medida impulsada por el neoliberalismo e injusta para los trabajadores del Estado.

“Cuya abrogación total (…) requeriría un estimado de recursos equivalentes a 20 puntos del PIB, que es la cantidad que el gobierno ha dejado de ahorrar para pagar las pensiones, porque dejó de existir el esquema solidario desde el 2007”, explicó Martí Batres.

No obstante, el director del ISSSTE señaló que, pese a la complejidad que implicaría cualquier modificación al sistema de pensiones, el Gobierno de México propuso la creación de una aseguradora pública que opere de manera conjunta con PENSIONISSSTE, con el objetivo de fortalecer la alternativa completamente pública dentro del sistema de cuentas individualizadas.

Además, afirmó que con PENSIONISSSTE y la nueva aseguradora pública se garantizaría que los trabajadores al servicio del Estado que opten por estas alternativas no aporten recursos a bancos ni a instituciones privadas, sino que sus fondos permanezcan dentro del ámbito público.