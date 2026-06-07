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Es muy difícil echar atrás la reforma de pensiones de 2007, reitera gobierno a la CNTE

Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llevan una semana de manifestaciones, lo que genera diversas afectaciones de movilidad y económicas en la Ciudad de México.
dom 07 junio 2026 03:21 PM
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CNTE protesta SEP
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajores de la Educación (CNTE), en su mayoría de la sección 9, protestan frente a las oficinas de la Secretaria de Educación Pública (SEP), ubicadas sobre Avenida Universidad. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Tras una semana de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Secretaría de Gobernación y el Instituto de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) advirtieron a los docentes que es “difícil” revertir la reforma de pensiones de 2007.

A una semana del inicio del Mundial 2026, integrantes de la CNTE provocaron afectaciones en la Ciudad de México mediante manifestaciones sobre Paseo de la Reforma, un plantón en el Zócalo, bloqueos en los principales accesos a Palacio Nacional y daños materiales en oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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Las protestas responden a diversas demandas del magisterio, entre ellas la derogación de la reforma de pensiones de 2007, la cual, consideran, redujo el monto de las jubilaciones. Por ello, exigen el regreso a un sistema de reparto solidario.

En un comunicado, el director general del ISSSTE, Martí Batres, sostuvo que en este momento es “muy difícil” eliminar la reforma de 2007 en materia de pensiones. Asimismo, subrayó que el actual gobierno advierte que dicha modificación fue una medida impulsada por el neoliberalismo e injusta para los trabajadores del Estado.

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“Cuya abrogación total (…) requeriría un estimado de recursos equivalentes a 20 puntos del PIB, que es la cantidad que el gobierno ha dejado de ahorrar para pagar las pensiones, porque dejó de existir el esquema solidario desde el 2007”, explicó Martí Batres.

No obstante, el director del ISSSTE señaló que, pese a la complejidad que implicaría cualquier modificación al sistema de pensiones, el Gobierno de México propuso la creación de una aseguradora pública que opere de manera conjunta con PENSIONISSSTE, con el objetivo de fortalecer la alternativa completamente pública dentro del sistema de cuentas individualizadas.

Además, afirmó que con PENSIONISSSTE y la nueva aseguradora pública se garantizaría que los trabajadores al servicio del Estado que opten por estas alternativas no aporten recursos a bancos ni a instituciones privadas, sino que sus fondos permanezcan dentro del ámbito público.

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Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, exhortó a la CNTE a concluir las protestas al considerar que ya existen opciones para atender las demandas relacionadas con el ingreso y la promoción docente.

“Ya tienen una propuesta para avanzar en el tema de las pensiones y tienen los espacios abiertos para continuar con las negociaciones locales o de carácter estatal”, declaró la secretaria de Estado en un comunicado.

Asimismo, pidió a los docentes evitar mayores afectaciones a las clases de los estudiantes, quienes están próximos a concluir el ciclo escolar, así como a los trabajadores y visitantes que transitan por el Centro Histórico de la Ciudad de México.

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A su vez, el titular de la SEP, Mario Delgado, indicó que una de las principales propuestas de la CNTE es la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), organismo encargado de regular y normar los procesos de admisión, promoción y reconocimiento del personal docente. Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió este compromiso desde su campaña electoral.

En ese sentido, el secretario de Estado informó que se planteó una ruta de trabajo con fechas específicas para que, durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que inicia en septiembre, se presente una iniciativa “que garantice los derechos laborales de los maestros, la transparencia, erradicar cualquier práctica de nepotismo, favoritismo o corrupción”.

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