Es muy difícil echar atrás la reforma de pensiones de 2007, reitera gobierno a la CNTE

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, exhortó a la CNTE a concluir las protestas al considerar que ya existen opciones para atender las demandas relacionadas con el ingreso y la promoción docente.
“Ya tienen una propuesta para avanzar en el tema de las pensiones y tienen los espacios abiertos para continuar con las negociaciones locales o de carácter estatal”, declaró la secretaria de Estado en un comunicado.
Asimismo, pidió a los docentes evitar mayores afectaciones a las clases de los estudiantes, quienes están próximos a concluir el ciclo escolar, así como a los trabajadores y visitantes que transitan por el Centro Histórico de la Ciudad de México.
A su vez, el titular de la SEP, Mario Delgado, indicó que una de las principales propuestas de la CNTE es la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), organismo encargado de regular y normar los procesos de admisión, promoción y reconocimiento del personal docente. Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió este compromiso desde su campaña electoral.
En ese sentido, el secretario de Estado informó que se planteó una ruta de trabajo con fechas específicas para que, durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que inicia en septiembre, se presente una iniciativa “que garantice los derechos laborales de los maestros, la transparencia, erradicar cualquier práctica de nepotismo, favoritismo o corrupción”.