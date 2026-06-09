¿Lloverá durante la inauguración del Mundial 2026 en CDMX? Pronóstico del clima del SMN

La Ciudad de México podría recibir la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con lluvias, tormentas eléctricas y posibles afectaciones a la movilidad.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 11 de junio habrán precipitaciones fuertes en la capital del país, justo cuando miles de aficionados nacionales y extranjeros se preparan para participar en las actividades relacionadas con el arranque del torneo.
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Este lunes, el organismo informó que los remanentes del ciclón tropical 'Boris' mantenían una amplia zona de inestabilidad atmosférica sobre el centro y oriente del país, favoreciendo lluvias en diversas entidades, incluida la Ciudad de México.
Para el jueves, el SMN prevé que habrá cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día. Mientras que por la tarde se espera ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros en la Ciudad de México y el suroeste del Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas.
Además, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14 a 16 grados Celsius y una máxima de 23 a 25 grados, mientras que el viento será de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.
El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las lluvias pueden generar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y reducción de visibilidad.
Asimismo, las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.
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Hay que tomar en cuenta además que las condiciones de lluvia no se limitan a este jueves. Pues desde este lunes, el organismo previó precipitaciones durante buena parte de la semana en el Valle de México.
Para este miércoles también se esperan lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros en la Ciudad de México y muy fuertes en algunas zonas del Estado de México.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan a los asistentes a los eventos mundialistas considerar tiempos adicionales de traslado, mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y tomar precauciones por posibles afectaciones en vialidades, transporte público y accesos a los recintos donde se desarrollarán las actividades relacionadas con la Copa del Mundo.