¿Lloverá durante la inauguración del Mundial 2026 en CDMX? Pronóstico del clima del SMN

Este lunes, el organismo informó que los remanentes del ciclón tropical 'Boris' mantenían una amplia zona de inestabilidad atmosférica sobre el centro y oriente del país, favoreciendo lluvias en diversas entidades, incluida la Ciudad de México.

Para este jueves 11 de junio se prevén de chubascos a lluvias fuertes. @conagua_clima (Foto: X/

Para el jueves, el SMN prevé que habrá cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día. Mientras que por la tarde se espera ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros en la Ciudad de México y el suroeste del Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas.

Además, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14 a 16 grados Celsius y una máxima de 23 a 25 grados, mientras que el viento será de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las lluvias pueden generar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y reducción de visibilidad.

Asimismo, las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.