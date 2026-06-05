CNTE planea reforzar la huelga en el arranque del Mundial con protestas en el AICM y Estadio Azteca

“Esta semana es crucial. A partir del día lunes, entramos en la ruta crítica: o es el Estado o somos las maestras y los maestros”, declaró este viernes Isael González, secretario general de la Sección 7 de Chiapas.

Aunque el gobierno presentó un plan para mejorar las pensiones, una de las demandas centrales de la CNTE, los maestros no han aceptado la propuesta y por eso mantienen las movilizaciones.

Cascarita de futbol en Reforma

La fuerte lluvia de la mañana no impidió que bloquearan Paseo de la Reforma por casi cinco horas. Mientras detenían el tráfico vehicular, los docentes organizaron una reta de futbol en la avenida, además de carreras de atletismo.

La movilización se realizó entre las calles de Insurgentes, Niza, Florencia y Bucareli.

Fue la principal acción de los maestros. Porque, después de tres mesas de trabajo en la Secretaría de Gobernación, este viernes se suspendió el diálogo.

Se tenía prevista una reunión en la Secretaría de Gobernación solo con la Sección 22 de la CNTE, la más grande del sindicato magisterial y originaria de Oaxaca, pero no se llevó a cabo.

Desde ayer, al salir de la tercera reunión con las autoridades federales, los docentes optaron por replegarse en una asamblea nacional para debatir las propuestas del gobierno.

El Ejecutivo propuso reforzar Pensionissste, una Afore estatal, y la posibilidad de crear una aseguradora pública para mejorar sus pensiones.