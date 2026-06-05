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México

CNTE planea reforzar la huelga en el arranque del Mundial con protestas en el AICM y Estadio Azteca

Los maestros no han aceptado la propuesta del gobierno para terminar la huelga y prevén manifestaciones en puntos clave para la Copa FIFA 2026.
vie 05 junio 2026 04:40 PM
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CNTE reforzar huelga
Integrantes de la CNTE exhortaron a otros docentes a trasladarse a la CDMX para reforzar las movilizaciones durante los días del Mundial 2026, que arranca el jueves 11 de junio. (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sigue en huelga. En el quinto día consecutivo de protestas, los maestros suspendieron el diálogo con las autoridades federales y bloquearon Paseo de la Reforma e Insurgentes con una reta de futbol.

También advirtieron que podrían protestar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en el Estadio Azteca en la semana de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 y exhortaron a otros docentes a trasladarse a la capital para reforzar las movilizaciones durante los días del evento deportivo, que arranca el jueves 11 de junio.

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“Esta semana es crucial. A partir del día lunes, entramos en la ruta crítica: o es el Estado o somos las maestras y los maestros”, declaró este viernes Isael González, secretario general de la Sección 7 de Chiapas.

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Aunque el gobierno presentó un plan para mejorar las pensiones, una de las demandas centrales de la CNTE, los maestros no han aceptado la propuesta y por eso mantienen las movilizaciones.

Cascarita de futbol en Reforma

La fuerte lluvia de la mañana no impidió que bloquearan Paseo de la Reforma por casi cinco horas. Mientras detenían el tráfico vehicular, los docentes organizaron una reta de futbol en la avenida, además de carreras de atletismo.

La movilización se realizó entre las calles de Insurgentes, Niza, Florencia y Bucareli.

Fue la principal acción de los maestros. Porque, después de tres mesas de trabajo en la Secretaría de Gobernación, este viernes se suspendió el diálogo.

Se tenía prevista una reunión en la Secretaría de Gobernación solo con la Sección 22 de la CNTE, la más grande del sindicato magisterial y originaria de Oaxaca, pero no se llevó a cabo.

Desde ayer, al salir de la tercera reunión con las autoridades federales, los docentes optaron por replegarse en una asamblea nacional para debatir las propuestas del gobierno.

El Ejecutivo propuso reforzar Pensionissste, una Afore estatal, y la posibilidad de crear una aseguradora pública para mejorar sus pensiones.

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Cuestionan plan del gobierno de aseguradora pública

Hasta ahora, la CNTE no ha rechazado oficialmente la propuesta del Gobierno, pero sí la ha cuestionado públicamente al considerar que es insuficientes para resolver el problema central de las pensiones.

Los maestros explican que con el sistema de cuentas individuales en Afores, los trabajadores reciben jubilaciones exiguas, con montos mensuales que no alcanzan para vivir.

Por eso piden derogar la Ley del ISSSTE de 2007, donde se estableció el cambio en el modelo de pensiones para los trabajadores del Estado.

El gobierno no acepta esa demanda y argumenta que no cuenta con los recursos públicos suficientes para regresar a las pensiones solidarias.

A decir del líder de la Sección 7, esto no resuelve el punto crítico, porque la propuesta implica trasladar las cuentas individuales a una aseguradora pública, pero mantiene el mismo modelo.

"Pero siguen siendo cuentas individuales y la demanda de nosotros es la cancelación de las cuentas individuales para que regrese la pensión solidaria", declaró.

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Por la tarde, la CNTE realizará una nueva asamblea general para continuar con el análisis de la propuesta gubernamental.

Adelantan, sin embargo, que también piden que las pensiones se paguen de acuerdo al salario mínimo y no en UMAS, y que los años para poder jubilarse se fijen en 28 para las mujeres y 30 para los hombres.

Los maestros advierten que, mientras no se consideren esos tres puntos, mantendrán la huelga nacional.

“No nos asusta un descuento o un cese, incluso una desaparición. Nos asusta que, cuando pensemos jubilarnos y estemos en el retiro, no tengamos para comer. Eso sí nos asusta, que no tengamos para medicamentos”, agregó Isael González.

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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

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