La CDMX está a contrarreloj: las obras pendientes en la ciudad a unos días de que empiece el Mundial

Obras en la Línea 2

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que se extendieron los trabajos de la rehabilitación integral de Calzada de Tlalpan, y de mantenimiento general, por lo que el servicio aún es intermitente de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales permanecen cerradas, sin servicio para ascenso ni descenso de personas usuarias.

“A partir de las 22:00 horas, la operación volverá a realizarse en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos. Se contará con apoyo de unidades de RTP entre Xola y Pino Suárez”, informó el Metro a través de su a través de su cuenta de 𝕏.

Esto ocasiona molestia entre los usuarios que tienen que caminar hasta un kilómetro y hacer largas filas para tomar uno de los camiones del RTP. Además de que en un principio se informó que se reabrirán el servicio el 4 de junio, pero el Metro informó que la operación habitual se reanudará el domingo 7 de junio.

"Tuvimos una reunión con las empresas encargadas y estimamos que la obra estará terminada entre lunes y miércoles previos al Mundial”, informó la jefa de Gobierno.

Entre otras obras que se están realizando en el Metro está la instalación de puertas automáticas en 19 estaciones de la Línea 2 y en la estación Universidad de la Línea 3 del Metro, trabajos que finalizarán hasta el 30 de junio, fecha en la que se estará jugando el Mundial.

A pesar de que la ciclovía sobre calzada de Tlalpan ya se inauguró en abril pasado, las obras en la Línea 2 del Metro, avanzan. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

Parque Elevado de Tlalpan

Esta obra también conocida como Calzada Flotante, es una estructura peatonal que va de Plaza Tlaxcoaque, en el Centro Histórico, hasta la estación Chabacano del Metro de la Línea 2.

Se tenía previsto que estuviera terminada el 30 de mayo; sin embargo, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, informó que se inaugurará entre el 7 y 10 de junio, es decir, un día antes de que arranque el Mundial.