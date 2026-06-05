La CDMX está a contrarreloj: las obras pendientes en la ciudad a unos días de que empiece el Mundial

A menos de una semana de la inauguración del Mundial de Futbol, que arrancará el 11 de junio con el partido entre las selecciones de México y Sudáfrica en el Estadio Banorte, las autoridades de la Ciudad de México trabajan contrarreloj para concluir las obras pendientes y garantizar que los asistentes disfruten de la fiesta deportiva sin contratiempos.
Aunque algunos proyectos ya fueron entregados, otros continúan en ejecución y deberán quedar listos en los próximos días. Estas son las obras que siguen pendientes o cuya conclusión se ha extendido más de lo previsto.
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Obras en la Línea 2
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que se extendieron los trabajos de la rehabilitación integral de Calzada de Tlalpan, y de mantenimiento general, por lo que el servicio aún es intermitente de Tasqueña a Cuatro Caminos.
Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales permanecen cerradas, sin servicio para ascenso ni descenso de personas usuarias.
“A partir de las 22:00 horas, la operación volverá a realizarse en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos. Se contará con apoyo de unidades de RTP entre Xola y Pino Suárez”, informó el Metro a través de su a través de su cuenta de 𝕏.
Esto ocasiona molestia entre los usuarios que tienen que caminar hasta un kilómetro y hacer largas filas para tomar uno de los camiones del RTP. Además de que en un principio se informó que se reabrirán el servicio el 4 de junio, pero el Metro informó que la operación habitual se reanudará el domingo 7 de junio.
"Tuvimos una reunión con las empresas encargadas y estimamos que la obra estará terminada entre lunes y miércoles previos al Mundial”, informó la jefa de Gobierno.
Entre otras obras que se están realizando en el Metro está la instalación de puertas automáticas en 19 estaciones de la Línea 2 y en la estación Universidad de la Línea 3 del Metro, trabajos que finalizarán hasta el 30 de junio, fecha en la que se estará jugando el Mundial.
Esta obra también conocida como Calzada Flotante, es una estructura peatonal que va de Plaza Tlaxcoaque, en el Centro Histórico, hasta la estación Chabacano del Metro de la Línea 2.
Se tenía previsto que estuviera terminada el 30 de mayo; sin embargo, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, informó que se inaugurará entre el 7 y 10 de junio, es decir, un día antes de que arranque el Mundial.
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Bajopuentes en calzada de Tlalpan
Un total de 12 pasos peatonales con comercio en el tramo entre Plaza Tlaxcoaque y Viaducto son intervenidos por Servicios Metropolitanos (Servimet) y Secretaría de Obras y Servicios (Sobse).
Trolebús “Cacomixtle”
Dos proyectos más que aún no se han entregado son las nuevas rutas de Trolebús: la Ruta 14 (o Ruta de los Animales Silvestres) de Universidad a Estadio Azteca y la Ruta 0 (o Ruta El Chapulín, del Centro de Transferencia Modal (Cetram) o Chapultepec a Universidad).
En la ruta del Trolebús se prevé incorporar aproximadamente 100 unidades eléctricas, en una ruta de aproximadamente 11 kilómetros, que conectará el CETRAM Huipulco, cerca del Estadio Banorte, con la estación Universidad de la Línea 3 del Metro.
Las autoridades capitalinas detalló que la obra beneficiará a más de 15 colonias de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, aunque hasta el momento no existe una fecha exacta para su inauguración ni se han presentado avances significativos en el proyecto, aunque en un principio se anunció que estaría operando antes del 11 de junio.
Obras de pavimentación integral
El 20 de abril, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada destacó la inversión histórica de 4 mil millones de pesos y un avance del 80% de la meta comprometida de asfaltado, como parte del programa “Cualli Ohtli” (Buen Camino) que ha permitido la pavimentación de 2.8 millones de metros cuadrados de vialidades primarias, como parte de una estrategia que busca transformar de fondo la infraestructura urbana y dejar atrás soluciones temporales.
“Es un programa estratégico para la ciudad, que implica una cantidad muy importante de recursos y que atiende un tema fundamental: la infraestructura de movilidad”, afirmó.
El programa, que atiende una cuarta parte de las vialidades primarias de la CDMX, contempla la intervención de 250 kilómetros lineales y una meta total de 3.5 millones de metros cuadrados, lo que equivale —como se planteó desde su arranque— a pavimentar una distancia similar de la CDMX a Querétaro.
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El programa Cualli Ohtli concluirá su etapa actual a finales de mayo y, tras la temporada de lluvias, en octubre de 2026, dará inicio una nueva fase de pavimentación, en continuidad con su carácter multianual.