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México

Marisol "N", esposa del alcalde asesinado de Temoac, es detenida por extorsión

A cinco días del asesinato del alcalde Valentín Lavín Romero, autoridades detuvieron a su esposa y al jefe policiaco de Temoac por una investigación de extorsión.
lun 27 julio 2026 07:07 PM
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Los dos funcionarios fueron puestos a disposición de un juez especializado, quien determinará su situación jurídica dentro de las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI). (Fiscalía de Morelos)

Marisol "N", esposa del alcalde de Temoac asesinado, Valentín Lavín Romero, y Geovany Emmanuel "N", director de Seguridad Pública municipal, fueron detenidos por su presunta participación en un esquema de extorsión en la demarcación.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó que ambas órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas este lunes como parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión.

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El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, señaló que los dos funcionarios fueron puestos a disposición de un juez especializado, quien determinará su situación jurídica dentro de las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI).

"Como parte de las acciones permanentes de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión, hoy fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión en contra de Marisol 'N' y Geovany Emmanuel 'N', ambas personas funcionarias públicas del municipio de Temoac", informó la Fiscalía.

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La detención ocurre a cinco días del asesinato del presidente municipal Valentín Lavín Romero, quien fue atacado a balazos el pasado 22 de julio al interior de las oficinas del Ayuntamiento de Temoac.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta de México del pasado 24 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el alcalde asesinado era investigado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y por su posible relación con tres homicidios.

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La esposa del edil asesinado, además de estar al frente del Sistema DIF municipal, es hija de Andrea Angelina "N", conocida como "La Patrona", extesorera municipal de Temoac.

La Fiscalía estatal informó que las investigaciones continúan abiertas y que no se descartan nuevas órdenes de aprehensión contra otros posibles involucrados.

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Mientras avanzan las diligencias, la Presidencia Municipal de Temoac permanece bajo resguardo de autoridades ministeriales.

El secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos, informó que el cabildo notificó al Poder Ejecutivo que la síndica municipal, Esperanza Galván Zavala, asumió de manera provisional la conducción del Ayuntamiento, mientras se realiza el procedimiento legal para convocar al alcalde suplente, Bernabé Sedeño Néstor.

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