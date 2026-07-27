Marisol "N", esposa del alcalde asesinado de Temoac, es detenida por extorsión

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, señaló que los dos funcionarios fueron puestos a disposición de un juez especializado, quien determinará su situación jurídica dentro de las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI).

"Como parte de las acciones permanentes de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión, hoy fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión en contra de Marisol 'N' y Geovany Emmanuel 'N', ambas personas funcionarias públicas del municipio de Temoac", informó la Fiscalía.

#FiscalíaMorelosInforma📄SE CUMPLIMENTAN DOS ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE TEMOAC



•El Fiscal General @FBlumenkron subrayó que las acciones en contra del delito de extorsión continúan en toda la entidad



▪️Información Completa:https://t.co/iM3LVPgVYI pic.twitter.com/IqHqQuajld — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) July 27, 2026

La detención ocurre a cinco días del asesinato del presidente municipal Valentín Lavín Romero, quien fue atacado a balazos el pasado 22 de julio al interior de las oficinas del Ayuntamiento de Temoac.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta de México del pasado 24 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el alcalde asesinado era investigado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y por su posible relación con tres homicidios.