Cómo llegar al AIFA en 2026 además del Tren Suburbano: rutas en transporte público, autobús o carretera

Opciones para llegar al AIFA en carretera

Se puede llegar en automóvil si se toma la ruta del Circuito Exterior Mexiquense, que pasa por algunas zonas de los municipios de Ecatepec, Coacalco, Los Héroes Tecámac, a lo largo del trayecto hay señalizaciones que indican la ruta hacia el AIFA.

México-Pachuca

Los automovilistas que deseen salir desde la autopista México-Pachuca deben avanzar hasta Puente de Fierro e incorporarse al Circuito Exterior Mexiquense hacia Ferrocarril Central o seguir por la autopista y tomar el camino a San Jerónimo, que lleva directo al AIFA.

Avenida Central

Si se habita en colonias aledañas a la avenida central o la Autopista Urbana Siervo de la Nación, se avanza hasta llegar al Circuito Exterior Mexiquense y tomar la Autopista México-Pachuca o continuar hasta Hacienda Santa Inés y después en Ferrocarril Central, que lleva directo al AIFA. Se recomienda tener el TAG con saldo.

Periférico Norte / Autopista Chamapa-Lechería

Para los habitantes de los municipios de Naucalpan, Satélite, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, se recomienda tomar la Autopista Lechería - Chamapa o Periférico Norte.

Se avanza rumbo al Circuito Exterior Mexiquense, después, hay una desviación en Avenida San Pablito para tomar Recursos Hidráulicos; después, avanzar sobre la misma vialidad que más adelante se convertirá en Hacienda Santa Inés y después en Ferrocarril Central, que lleva directo al AIFA.

Ecatepec

Una vía libre de cuota es la que se puede tomar desde Puente de Fierro en Ecatepec tomando el Camino a Tonanitla. De acuerdo con la página oficial del AIFA el tiempo de recorrido aproximado es de 10 minutos desde el AIFA a la Vía Morelos.

El AIFA se inauguró el 21 de marzo de 2022. (Foto: Facebook Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles )

¿Uber y Didi operan en el AIFA?

Los vehículos de aplicación sí pueden ingresar al AIFA para dejar pasajeros, pero no tienen permitido recoger usuarios.

En la terminal aérea operan diversos servicios de taxis de acuerdo a lo que se se publica en la página oficial del AIFA, entre los cuales se encuentran los siguientes:

Taxi Viaja Seguro

Taxi Driver AIFA

Taxis Marín

movitax

Ante ello, se recomienda a los usuarios a consultar las que sí tienen permiso en la página oficial en donde también se encuentran sus teléfonos.