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México

Del tren al autobús: todas las formas y rutas para llegar al AIFA en 2026

Debido a que las aerolíneas que operan en el AIFA alistan la incorporación de nuevas rutas, se recomienda a los usuarios que deseen viajar desde este aeropuerto conocer las diferentes opciones de destino disponibles.
mar 09 junio 2026 02:53 PM
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Cómo llegar al AIFA en 2026 además del Tren Suburbano: rutas en transporte público, autobús o carretera
En el AIFA operan siete aerolíneas, dos de las cuales ofrecen rutas nacionales e internacionales. (Foto: Facebook Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles AIFA)

Debido a que las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) amplían sus rutas tanto nacionales como internacionales , y ante la llegada de turistas por la inauguración del Mundial de futbol 2026 y las próximas vacaciones de verano, se recomienda a los usuarios que conozcan las diversas opciones de llegada a esta terminal que se ubica en el Estado de México.

Desde su proyección y posterior inauguración en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se han concretado obras de infraestructura aledañas como el tren que parte de la estación Buenavista en la CDMX rumbo al aeropuerto internacional ubicado en la zona de Santa Lucía en la entidad mexiquense.

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Tren Suburbano Buenavista-AIFA

El 26 de abril se inauguró la conexión ferroviaria entre Buenavista y el AIFA. El recorrido es de aproximadamente 53 minutos dependiendo de la operación y frecuencia de los trenes. El costo por todo el recorrido es de 45 pesos.

En el arranque, se tuvo una frecuencia estimada de 30 minutos entre salidas, de acuerdo con el gobierno federal, con el objetivo de reducirla a 12 minutos conforme aumente la demanda, aunque personal de la estación dice que aún no hay tiempos calculados ni fijos. El servicio opera de 5:00 a 24:00 horas entre semana, con variaciones los fines de semana.

Estas son las estaciones del tren:

  1. Buenavista
  2. Fortuna
  3. Tlalnepantla
  4. San Rafael
  5. Lechería
  6. Cueyamil
  7. La Loma
  8. Tejehualco
  9. Prados Sur
  10. Cajiga
  11. Xaltocan
  12. AIFA

Se recomienda que cada usuario porte su tarjeta de Movilidad Integral, ya que el acceso es personal, además de que los torniquetes de acceso son diferentes cuando se toma la extensión al AIFA o hacia Cuautitlán, también en el Edomex.

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Ruta del Tren Suburbano desde Buenavista al AIFA. (Foto: proyectosmexico.gob.mx)

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Opciones para llegar al AIFA en carretera

Se puede llegar en automóvil si se toma la ruta del Circuito Exterior Mexiquense, que pasa por algunas zonas de los municipios de Ecatepec, Coacalco, Los Héroes Tecámac, a lo largo del trayecto hay señalizaciones que indican la ruta hacia el AIFA.

México-Pachuca

Los automovilistas que deseen salir desde la autopista México-Pachuca deben avanzar hasta Puente de Fierro e incorporarse al Circuito Exterior Mexiquense hacia Ferrocarril Central o seguir por la autopista y tomar el camino a San Jerónimo, que lleva directo al AIFA.

Avenida Central

Si se habita en colonias aledañas a la avenida central o la Autopista Urbana Siervo de la Nación, se avanza hasta llegar al Circuito Exterior Mexiquense y tomar la Autopista México-Pachuca o continuar hasta Hacienda Santa Inés y después en Ferrocarril Central, que lleva directo al AIFA. Se recomienda tener el TAG con saldo.

Periférico Norte / Autopista Chamapa-Lechería

Para los habitantes de los municipios de Naucalpan, Satélite, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, se recomienda tomar la Autopista Lechería - Chamapa o Periférico Norte.

Se avanza rumbo al Circuito Exterior Mexiquense, después, hay una desviación en Avenida San Pablito para tomar Recursos Hidráulicos; después, avanzar sobre la misma vialidad que más adelante se convertirá en Hacienda Santa Inés y después en Ferrocarril Central, que lleva directo al AIFA.

Leer más:

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¿Qué tan lejos llega el AIFA? Todas sus rutas nacionales e internacionales por aerolínea

Ecatepec

Una vía libre de cuota es la que se puede tomar desde Puente de Fierro en Ecatepec tomando el Camino a Tonanitla. De acuerdo con la página oficial del AIFA el tiempo de recorrido aproximado es de 10 minutos desde el AIFA a la Vía Morelos.

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El AIFA se inauguró el 21 de marzo de 2022. (Foto: Facebook Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles )

¿Uber y Didi operan en el AIFA?

Los vehículos de aplicación sí pueden ingresar al AIFA para dejar pasajeros, pero no tienen permitido recoger usuarios.

En la terminal aérea operan diversos servicios de taxis de acuerdo a lo que se se publica en la página oficial del AIFA, entre los cuales se encuentran los siguientes:

Taxi Viaja Seguro

Taxi Driver AIFA

Taxis Marín

movitax

Ante ello, se recomienda a los usuarios a consultar las que sí tienen permiso en la página oficial en donde también se encuentran sus teléfonos.

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Autobuses hacia el AIFA

Diversas empresas de autobuses ofrecen desde 24 puntos rutas hacia y desde el AIFA; se recomienda consultar los horarios y la disponibilidad.

1.- La empresa Costa Line ofrece abordar desde y hacia Acapulco, Guerrero.

2.- La empresa Costa Line ofrece abordar desde y hacia Chilpancingo, Guerrero.

3.- La empresa Omnibus de México ofrece la ruta desde y hacia el municipio de Huauchinango, Guerrero.

4.- La empresa Omnibus de México ofrece la ruta desde y hacia el municipio de Poza Rica, Veracruz.

5.- La empresa ETN ofrece la ruta desde y hacia el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.

6.- La empresa Futura ofrece la ruta desde y hacia el municipio de Tulancingo, Hidalgo.

7.- La empresa Omnibus de México ofrece la ruta desde y hacia Aguascalientes.

8.- La empresa Pullman de Morelos ofrece la ruta desde y hacia Cuernavaca, Morelos.

9.- La empresa Primera Plus ofrece la ruta desde y hacia León de los Aldama, Guanajuato.

10.- La empresa Primera Plus ofrece la ruta desde y hacia Santiago de Querétaro, Querétaro.

11.- La empresa Omnibus de México ofrece la ruta desde y hacia Tampico, Tamaulipas.

12.- La empresa Omnibus de México ofrece la ruta desde y hacia Tuxpan, Veracruz.

13.- La empresa Estrella Roja ofrece la ruta desde y hacia Puebla.

14.- La empresa Omnibus de México ofrece la ruta desde y hacia Boulevard Francisco Villa S/N, Colonia del Maestro, Duran go.

15.- La empresa ADO ofrece la ruta desde y hacia Pachuca de Soto, Hidalgo.

16.- La empresa ETN ofrece la ruta desde y hacia Salamanca, Guanajuato.

17.- La empresa AM ofrece la ruta desde y hacia Tepejí del Río.

18.- La empresa ADO ofrece la ruta desde y hacia Villas de Pachuca.

19.- La empresa Primera Plus ofrece la ruta desde y hacia Celaya, Guanajuato.

20.- La empresa ETN ofrece la ruta desde y hacia la carretera De Cuota Guanajuato Silao, Guanajuato.

21.- La empresa Estrella Roja ofrece la ruta desde y hacia Paseo Destino Puebla.

22.- La empresa AM ofrece la ruta desde y hacia Tula, Hidalgo.

23.- La empresa Primera Plus ofrece la ruta desde y hacia San Juan del Río, Querétaro.

24.- La empresa Omnibus de México ofrece la ruta desde y hacia Zacatecas.

El AIFA ofrece rutas desde la CDMX y Zona Metropolitana desde los siguientes puntos:

-AICM. El servicio lo ofrece la empresa ADO con vagonetas que salen desde la avenida Fundidora Monterrey 97, Peñón de los Baños, Venustiano Carranza, de la terminal aérea.

-Central del Norte

-Indios Verdes

-Río Tíber

-Valle Dorado

-Ángel de la Independencia. El servicio lo ofrece la empresa Pegasso que sale desde la calle Río Tiber 96, Cuauhtémoc.

-Central del Sur

-La Condesa

-Satélite

-WTC

-Bellas Artes

-Central TAPO

-La Roma

-Tepotzotlán

-Central Autobuses Observatorio

-Huehueteco

-Monumento a la Revolución

-Toluca

Desde el Mexibús

La línea 1 del Mexibús realiza un recorrido que inicia en la Terminal Multimodal Azteca Bicentenario y llega a la Terminal Ojo de Agua. En esta última, se realiza un transbordo al Servicio AIFA de la misma Línea 1, que conecta directamente con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

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Estaciones que recorre el Mexibús para llegar al AIFA. (Foto: mexibus)

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Aeropuerto Internacional de Santa Lucía vacaciones, turismo, viajes, destinos, viajeros

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