Cómo llegar al AIFA en 2026 además del Tren Suburbano: rutas en transporte público, autobús o carretera

Autobuses hacia el AIFA
Diversas empresas de autobuses ofrecen desde 24 puntos rutas hacia y desde el AIFA; se recomienda consultar los horarios y la disponibilidad.
1.- La empresa Costa Line ofrece abordar desde y hacia Acapulco, Guerrero.
2.- La empresa Costa Line ofrece abordar desde y hacia Chilpancingo, Guerrero.
3.- La empresa Omnibus de México ofrece la ruta desde y hacia el municipio de Huauchinango, Guerrero.
4.- La empresa Omnibus de México ofrece la ruta desde y hacia el municipio de Poza Rica, Veracruz.
5.- La empresa ETN ofrece la ruta desde y hacia el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.
6.- La empresa Futura ofrece la ruta desde y hacia el municipio de Tulancingo, Hidalgo.
7.- La empresa Omnibus de México ofrece la ruta desde y hacia Aguascalientes.
8.- La empresa Pullman de Morelos ofrece la ruta desde y hacia Cuernavaca, Morelos.
9.- La empresa Primera Plus ofrece la ruta desde y hacia León de los Aldama, Guanajuato.
10.- La empresa Primera Plus ofrece la ruta desde y hacia Santiago de Querétaro, Querétaro.
11.- La empresa Omnibus de México ofrece la ruta desde y hacia Tampico, Tamaulipas.
12.- La empresa Omnibus de México ofrece la ruta desde y hacia Tuxpan, Veracruz.
13.- La empresa Estrella Roja ofrece la ruta desde y hacia Puebla.
14.- La empresa Omnibus de México ofrece la ruta desde y hacia Boulevard Francisco Villa S/N, Colonia del Maestro, Duran go.
15.- La empresa ADO ofrece la ruta desde y hacia Pachuca de Soto, Hidalgo.
16.- La empresa ETN ofrece la ruta desde y hacia Salamanca, Guanajuato.
17.- La empresa AM ofrece la ruta desde y hacia Tepejí del Río.
18.- La empresa ADO ofrece la ruta desde y hacia Villas de Pachuca.
19.- La empresa Primera Plus ofrece la ruta desde y hacia Celaya, Guanajuato.
20.- La empresa ETN ofrece la ruta desde y hacia la carretera De Cuota Guanajuato Silao, Guanajuato.
21.- La empresa Estrella Roja ofrece la ruta desde y hacia Paseo Destino Puebla.
22.- La empresa AM ofrece la ruta desde y hacia Tula, Hidalgo.
23.- La empresa Primera Plus ofrece la ruta desde y hacia San Juan del Río, Querétaro.
24.- La empresa Omnibus de México ofrece la ruta desde y hacia Zacatecas.
El AIFA ofrece rutas desde la CDMX y Zona Metropolitana desde los siguientes puntos:
-AICM. El servicio lo ofrece la empresa ADO con vagonetas que salen desde la avenida Fundidora Monterrey 97, Peñón de los Baños, Venustiano Carranza, de la terminal aérea.
-Central del Norte
-Indios Verdes
-Río Tíber
-Valle Dorado
-Ángel de la Independencia. El servicio lo ofrece la empresa Pegasso que sale desde la calle Río Tiber 96, Cuauhtémoc.
-Central del Sur
-La Condesa
-Satélite
-WTC
-Bellas Artes
-Central TAPO
-La Roma
-Tepotzotlán
-Central Autobuses Observatorio
-Huehueteco
-Monumento a la Revolución
-Toluca