Las alcaldías de CDMX celebran el Mundial de futbol: los eventos que hay desde Azcapotzalco a Xochimilco

Eventos en las alcaldías por el Mundial 2026

Álvaro Obregón

Se llevará a cabo el Circuito Futbolero, con actividades recreativas, dinámicas y retos para toda la familia, con las siguientes fechas y sedes:

Del 11 al 14 de junio: Centro Deportivo Ecológico y Cultural Plateros, ubicado en el antiguo predio del Manicomio General La Castañeda.

Las actividades se llevarán a cabo en la zona de las canchas de basquetbol.

Del 18 al 21 de junio: Explanada del salón de usos múltiples en la alcaldía.

Del 25 al 28 de junio: Parque Ecológico Águilas Japón, ubicado en la calle Rómulo O'Farrill 143. Las actividades se llevarán a cabo en la zona de las canchas de basquetbol.

Del 2 al 5 de julio: Parque Ecológico Jalalpa 2000, ubicado en avenida Santa Fe, colonia La Loma. Las actividades se llevarán a cabo en la zona de las canchas de futbol rápido.

Azcapotzalco

Se lleva a cabo el Torneo Relámpago Por la Paz 2026 y se rehabilitó un espacio deportivo en la colonia Aldana de la alcaldía.

Benito Juárez

Se recomienda estar atentos a los canales oficiales de la alcaldía en donde promueven las actividades relacionadas con el Mundial; dentro de los eventos más recientes se encuentra la firma de Decálogo de Colaboración entre la alcaldía Benito Juárez y el sector hotelero, restaurantero y de servicios rumbo al Mundial 2026.

Coyoacán

El Jardín Hidalgo albergará partidos, conciertos, actividades culturales y activaciones deportivas del 11 de junio al 19 de julio.

Cuajimalpa de Morelos

Hasta el momento no se tienen actividades deportivas relacionadas al Mundial, pero se recomienda a la ciudadanía estar atenta a las redes sociales oficiales para mantenerse informados.

En la mayoría de las alcaldías hay imágenes que hacen referencia a la justa mundialista. (Foto: Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

Cuauhtémoc

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega presentó el Pasaporte Cuauhtémoc, para que los turistas nacionales y extranjeros conozcan, recorran y aprovechen la oferta turística, cultural, gastronómica y comercial de la demarcación.

Se busca que con la herramienta "Cuauhtémoc Latiendo al Mundo", se impulse la economía local al ofrecer promociones y descuentos en establecimientos participantes, además de una guía turística con información sobre sitios de interés, espacios culturales, restaurantes, cafeterías y comercios de la demarcación.

GAM

Habrá transmisiones de partidos, actividades deportivas y espacios de convivencia familiar durante la Copa del Mundo 2026.

Entre los talentos confirmados destacan la cantante Majo Aguilar, los raperos ACZINO y Eme Mala Fe, además de agrupaciones como Mi Banda el Mexicano, Nana Pancha, Salón Victoria y Garibaldi. También participarán Big Metra, Banda Maguey, el legendario sonido La Changa, Platanito Show, Uzielito Mix, Yoker y Caló, entre otros artistas que se presentarán en la explanada de la alcaldía, ubicada en la calle 5 de Febrero esquina con Vicente Villada, colonia la Villa.