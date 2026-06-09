Las alcaldías de CDMX celebran el Mundial de futbol: los eventos que hay desde Azcapotzalco a Xochimilco

El 11 de junio arranca el Mundial de futbol, y a pesar de que los partidos se llevarán a cabo con días de diferencia, las alcaldías de la CDMX alistan diversas actividades con el objetivo de que la ciudadanía no se pierda esta “fiesta” deportiva. Los alcaldes han informado sobre los eventos que tienen previstos.
El gobierno de la CDMX, a cargo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que el próximo 13 de junio un desfile con catrinas, alebrijes, trajineras y futbolistas recorrerá Paseo de la Reforma, desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, como parte de las actividades culturales.
Publicidad
Eventos en las alcaldías por el Mundial 2026
Álvaro Obregón
Se llevará a cabo el Circuito Futbolero, con actividades recreativas, dinámicas y retos para toda la familia, con las siguientes fechas y sedes:
Del 11 al 14 de junio: Centro Deportivo Ecológico y Cultural Plateros, ubicado en el antiguo predio del Manicomio General La Castañeda.
Las actividades se llevarán a cabo en la zona de las canchas de basquetbol.
Del 18 al 21 de junio: Explanada del salón de usos múltiples en la alcaldía.
Del 25 al 28 de junio: Parque Ecológico Águilas Japón, ubicado en la calle Rómulo O'Farrill 143. Las actividades se llevarán a cabo en la zona de las canchas de basquetbol.
Del 2 al 5 de julio: Parque Ecológico Jalalpa 2000, ubicado en avenida Santa Fe, colonia La Loma. Las actividades se llevarán a cabo en la zona de las canchas de futbol rápido.
Azcapotzalco
Se lleva a cabo el Torneo Relámpago Por la Paz 2026 y se rehabilitó un espacio deportivo en la colonia Aldana de la alcaldía.
Benito Juárez
Se recomienda estar atentos a los canales oficiales de la alcaldía en donde promueven las actividades relacionadas con el Mundial; dentro de los eventos más recientes se encuentra la firma de Decálogo de Colaboración entre la alcaldía Benito Juárez y el sector hotelero, restaurantero y de servicios rumbo al Mundial 2026.
Coyoacán
El Jardín Hidalgo albergará partidos, conciertos, actividades culturales y activaciones deportivas del 11 de junio al 19 de julio.
Cuajimalpa de Morelos
Hasta el momento no se tienen actividades deportivas relacionadas al Mundial, pero se recomienda a la ciudadanía estar atenta a las redes sociales oficiales para mantenerse informados.
Cuauhtémoc
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega presentó el Pasaporte Cuauhtémoc, para que los turistas nacionales y extranjeros conozcan, recorran y aprovechen la oferta turística, cultural, gastronómica y comercial de la demarcación.
Se busca que con la herramienta "Cuauhtémoc Latiendo al Mundo", se impulse la economía local al ofrecer promociones y descuentos en establecimientos participantes, además de una guía turística con información sobre sitios de interés, espacios culturales, restaurantes, cafeterías y comercios de la demarcación.
GAM
Habrá transmisiones de partidos, actividades deportivas y espacios de convivencia familiar durante la Copa del Mundo 2026.
Entre los talentos confirmados destacan la cantante Majo Aguilar, los raperos ACZINO y Eme Mala Fe, además de agrupaciones como Mi Banda el Mexicano, Nana Pancha, Salón Victoria y Garibaldi. También participarán Big Metra, Banda Maguey, el legendario sonido La Changa, Platanito Show, Uzielito Mix, Yoker y Caló, entre otros artistas que se presentarán en la explanada de la alcaldía, ubicada en la calle 5 de Febrero esquina con Vicente Villada, colonia la Villa.
Publicidad
Iztacalco
Lleva a cabo talleres, actividades culturales, deportivas y recreativas,en diferentes puntos de la alcaldía, por lo que se sugiere llamar al siguiente teléfono para conocer los horarios y ubicaciones: 55-56-54-31-33 extensión 9003 y 9002
Las autoridades de la alcaldía promueven las inscripciones gratuitas a las Escuelas de Desarrollo Deportivo. Están dirigidas a niños y menores de entre seis a 17 años.
Los horarios son de lunes a viernes en las instalaciones de La Hacienda, Casa Popular y Campo Contreras, y próximamente en el Deportivo 1ro de Mayo.
Matutino: 8 a 10 h
Vespertino: 16 a 18 h
Las inscripciones se realizan en el Deportivo 1ro de Mayo.
Requisitos indispensables: comprobante de domicilio, CURP, certificado médico, fotografía infantil e INE del tutor.
Miguel Hidalgo
Este 9 de junio se tiene previsto a las 15:30 horas el foro "Gol contra la exclusión", un espacio para dialogar sobre respeto, diversidad e inclusión dentro y fuera de las canchas. Debido a que se llevan a cabo diversas actividades, se recomienda seguir los canales oficiales .
Milpa Alta
Se recomienda consultar los canales oficiales de la alcaldía para conocer las próximas actividades deportivas.
Tláhuac
Se lleva a cabo el torneo vecinal “Cascarita en tu Barrio”.
Publicidad
Tlalpan
Se rehabilitaron siete canchas en pueblos y colonias con los siguientes nombres: Tixkokob, Acanceh, Guayacanes, Cultura Maya, Diamante y El Tanque.
Además, el 11 de junio, el día de la inauguración, el Deportivo Vivanco albergará el Festival Futbolero en donde desde las 11:00 horas se tendrán actividades deportivas, culturales, gastronomía y muchas sorpresas.
Venustiano Carranza
Se recomienda consultar los canales oficiales de la alcaldía para conocer las próximas actividades deportivas.
Xochimilco
Se recomienda consultar los canales oficiales de la alcaldía para conocer las próximas actividades deportivas.
El 10 de junio se proyectará en el Teatro Carlos Pellicer ubicado en avenida México número 5682, colonia La Noria, el documental “Hasta Gritar ¡Gol!”, una historia de esfuerzo y superación protagonizada por deportistas con discapacidad visual que demuestran que no existen límites.
Operativos en la CDMX
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que se desplegará un operativo especial debido a la justa deportiva, por lo que se desplegarán a 56,320 policías en puntos estratégicos para garantizar la seguridad de aficionados, visitantes y residentes.
La cobertura de seguridad abarcará los siguientes puntos:
FIFA Fan Festival Zócalo
Estadio Ciudad de México
Aeropuerto
Centros de entretenimiento
Hoteles
Zonas turísticas
Traslados
El operativo se implementará los días de los partidos, que son 11, 17, 24 y 30 de junio, y 5 de julio.