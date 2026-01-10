Sheinbaum sobre relación con EU: “No está a negociación la independencia y la soberanía de la Patria”

Este sábado, en un mitin en Petatlán, Guerrero, dijo que con Trump se mantendrá la colaboración, pero que ésta no será a costa de que el país se subordine a Estados Unidos.

“La independencia es algo fundamental para nuestra Patria, mucho ha costado. Por eso, siempre decimos que cuando dialogamos con cualquier país del mundo, y en particular con Estados Unidos, podemos colaborar, podemos coordinarnos, somos vecinos. Pero, como he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, subrayó.

Desde la intervención militar en Venezuela para capturar a su presidente Nicolás Maduro, América Latina ha prendido las alarmas ante la posibilidad de que Estados Unidos viole el Derecho internacional en contra de otros países de la región. Su escalada intervencionista también apunta a Groenlandia. Este sábado, además, lanzó "ataques a gran escala" en Siria.

En México también hay temor por los continuos amagos de Trump. No obstante, Sheinbaum sostiene que en el país no se permitirá una intervención externa.

“Somos dos países iguales. Y negociamos, platicamos, trabajamos, pero hay algo que no está a negociación y eso es la independencia y la soberanía de la Patria”, reiteró ante cientos de asistentes, a quienes les entregó tarjetas de la Pensión del Bienestar.

Durante su visita por Guerrero, la presidenta estuvo acompañada del polémico ex candidato a gobernador de Morena, Félix Salgado, padre de la actual mandataria estatal Evelyn Salgado, quien también acudió a los eventos de Sheinbaum.

Salgado perdió la candidatura por no comprobar sus gastos de precampaña y ante las denuncias en su contra por violación. Sin embargo, no ha sido procesado y cedió la candidatura a su hija.

En su gira, Sheinbaum también supervisó en Acapulco la reconstrucción del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 296, dañado por el huracán John en octubre de 2024.

El gobierno federal invierte 19.7 millones de pesos en esta obra, que lleva 74% de avance y forma parte de la estrategia educativa para ampliar la oferta de lugares en la educación media superior.

Posteriormente, Sheinbaum realizó una asamblea informativa con pequeños productores de café del municipio de Atoyac de Álvarez, quienes forman parte del programa de Alimentación para el Bienestar.

Esta iniciativa busca garantizar ingresos suficientes con precios justos y sin intermediarios a 2 millones de pequeños productores de café, cacao, maíz, frijol y miel, a fin de que no abandonen el campo.