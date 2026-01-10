Publicidad

presidencia

Sheinbaum sobre relación con EU: “No está a negociación la independencia y la soberanía de la Patria”

La presidenta asegura que su gobierno está dispuesto a seguir colaborando con Donald Trump, pero reitera que no será a costa de una subordinación.
sáb 10 enero 2026 08:10 PM
Claudia Sheinbaum en gira de trabajo por Guerrero
Sheinbaum anunció que el programa Alimentación para el Bienestar ahora impulsará también la producción de jamaica en beneficio de las y los productores guerrerenses. (Foto: Presidencia de México)

Los ataques contra México del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no cesan. Esta semana insistió en que al país lo gobiernan los cárteles de la droga y amenazó con combatirlos por tierra desde el territorio nacional.

Pero la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que en México no se permitirá una intervención estadounidense, como la ocurrida el 3 de enero en Venezuela.

Este sábado, en un mitin en Petatlán, Guerrero, dijo que con Trump se mantendrá la colaboración, pero que ésta no será a costa de que el país se subordine a Estados Unidos.

“La independencia es algo fundamental para nuestra Patria, mucho ha costado. Por eso, siempre decimos que cuando dialogamos con cualquier país del mundo, y en particular con Estados Unidos, podemos colaborar, podemos coordinarnos, somos vecinos. Pero, como he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, subrayó.

En México también hay temor por los continuos amagos de Trump. No obstante, Sheinbaum sostiene que en el país no se permitirá una intervención externa.

“Somos dos países iguales. Y negociamos, platicamos, trabajamos, pero hay algo que no está a negociación y eso es la independencia y la soberanía de la Patria”, reiteró ante cientos de asistentes, a quienes les entregó tarjetas de la Pensión del Bienestar.

Durante su visita por Guerrero, la presidenta estuvo acompañada del polémico ex candidato a gobernador de Morena, Félix Salgado, padre de la actual mandataria estatal Evelyn Salgado, quien también acudió a los eventos de Sheinbaum.

Salgado perdió la candidatura por no comprobar sus gastos de precampaña y ante las denuncias en su contra por violación. Sin embargo, no ha sido procesado y cedió la candidatura a su hija.

En su gira, Sheinbaum también supervisó en Acapulco la reconstrucción del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 296, dañado por el huracán John en octubre de 2024.

El gobierno federal invierte 19.7 millones de pesos en esta obra, que lleva 74% de avance y forma parte de la estrategia educativa para ampliar la oferta de lugares en la educación media superior.

Posteriormente, Sheinbaum realizó una asamblea informativa con pequeños productores de café del municipio de Atoyac de Álvarez, quienes forman parte del programa de Alimentación para el Bienestar.

Esta iniciativa busca garantizar ingresos suficientes con precios justos y sin intermediarios a 2 millones de pequeños productores de café, cacao, maíz, frijol y miel, a fin de que no abandonen el campo.

Gobierno impulsa producción de jamaica

En esa reunión, Sheinbaum anunció que el programa Alimentación para el Bienestar ahora impulsará también la producción de jamaica.

“Ahora queremos que en Guerrero, además de café, además de maíz, queremos también trabajar con la jamaica, que podamos comprar la jamaica a buen precio. Se puede embolsar, incluso hacer té de jamaica, para que se venda todavía mejor y que todas esas ganancias vayan directo a los productores”, declaró.

El objetivo es que todos estos productos se vendan en las 26,000 Tiendas Bienestar que opera el gobierno, donde las familias de bajos ingresos pueden encontrar alimentos a precios justos.

“¿En el fondo qué buscamos? Mucha soberanía, que no dependamos tanto de comprar en el exterior”, subrayó Sheinbaum y explicó: “No se trata de cerrarnos, sino de garantizar que sobreviva el campo y que quien trabaja en el campo viva con bienestar”.

Más tarde, en Técpan de Galeana, la presidenta entregó tarjetas del programa de Becas Rita Cetina a estudiantes de secundarias públicas.

