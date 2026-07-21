No basta con llamarse militarizada: los requisitos que estas escuelas para niños y adolescentes deben cumplir

¿Qué dice la Sedena sobre las "escuelas militares"?

Aunque en México existen diversos planteles que se promocionan como escuelas o academias militarizadas, desde 1943 existe un Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar, el cual establece que únicamente podrán considerarse como tales las instituciones educativas particulares que cumplan con los requisitos previstos por la legislación y sean admitidas por la Sedena.

El reglamento señala que la Sedena es la única autoridad facultada para autorizar el establecimiento o la transformación de planteles educativos civiles dentro del régimen militar.

Para obtener esa autorización, las escuelas deben haber recibido previamente el permiso de funcionamiento por parte de la SEP, además de acreditar que cuentan con la infraestructura y los elementos necesarios para impartir instrucción militar conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad.

Una vez autorizadas, estas academias permanecen bajo supervisión de la Defensa en todo lo relacionado con la enseñanza militar. La dependencia puede designar instructores militares para impartir la instrucción teórica y práctica, vigilar el orden interno y supervisar que el régimen disciplinario se ajuste a los programas autorizados.

Sin embargo, las instituciones con autorización no forman parte de las Fuerzas Armadas, ni sus alumnos cumplen con el Servicio Militar por estudiar en ellas.

La normativa también establece que los uniformes y divisas utilizados por las academias deben ser aprobados por la Secretaría de la Defensa Nacional y presentar diferencias claras respecto de los empleados por el Ejército y la Armada.

Además, la dependencia puede retirar la autorización para funcionar como academia de tipo militar cuando el plantel deje de cumplir los requisitos exigidos o exista una causa grave debidamente comprobada.

No basta con llamarse "militarizada"

La mayoría de estos planteles son instituciones particulares que incorporan disciplina, marchas, instrucción física o una organización inspirada en el ámbito militar, pero continúan sujetas a las mismas reglas que cualquier escuela privada.

El requisito más importante es contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) cuando impartan educación básica, media superior o superior con reconocimiento oficial.