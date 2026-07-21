No basta con llamarse militarizada: los requisitos que estas escuelas para niños y adolescentes deben cumplir

Las escuelas militarizadas pueden ser una opción para los padres de familia que buscan una formación basada en disciplina, orden y actividad física. Aunque muchas utilizan uniformes, rangos o prácticas del ejército, estas instituciones siguen sujetas a la legislación educativa.
En la mayoría de los casos, necesitan contar con validez de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que los certificados que expidan tengan validez ante las autoridades educativas y deben ser admitidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
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¿Qué dice la Sedena sobre las "escuelas militares"?
Aunque en México existen diversos planteles que se promocionan como escuelas o academias militarizadas, desde 1943 existe un Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar, el cual establece que únicamente podrán considerarse como tales las instituciones educativas particulares que cumplan con los requisitos previstos por la legislación y sean admitidas por la Sedena.
El reglamento señala que la Sedena es la única autoridad facultada para autorizar el establecimiento o la transformación de planteles educativos civiles dentro del régimen militar.
Para obtener esa autorización, las escuelas deben haber recibido previamente el permiso de funcionamiento por parte de la SEP, además de acreditar que cuentan con la infraestructura y los elementos necesarios para impartir instrucción militar conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad.
Una vez autorizadas, estas academias permanecen bajo supervisión de la Defensa en todo lo relacionado con la enseñanza militar. La dependencia puede designar instructores militares para impartir la instrucción teórica y práctica, vigilar el orden interno y supervisar que el régimen disciplinario se ajuste a los programas autorizados.
Sin embargo, las instituciones con autorización no forman parte de las Fuerzas Armadas, ni sus alumnos cumplen con el Servicio Militar por estudiar en ellas.
La normativa también establece que los uniformes y divisas utilizados por las academias deben ser aprobados por la Secretaría de la Defensa Nacional y presentar diferencias claras respecto de los empleados por el Ejército y la Armada.
Además, la dependencia puede retirar la autorización para funcionar como academia de tipo militar cuando el plantel deje de cumplir los requisitos exigidos o exista una causa grave debidamente comprobada.
No basta con llamarse "militarizada"
La mayoría de estos planteles son instituciones particulares que incorporan disciplina, marchas, instrucción física o una organización inspirada en el ámbito militar, pero continúan sujetas a las mismas reglas que cualquier escuela privada.
Este documento, otorgado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) o por las autoridades educativas estatales, acredita que el programa de estudios cumple con los requisitos legales, académicos y administrativos establecidos por la legislación mexicana.
El RVOE garantiza que los estudios cursados tendrán validez oficial, lo que permite a los alumnos obtener certificados reconocidos por las autoridades y continuar sus estudios en otras instituciones del país.
¿Qué leyes rigen a las “escuelas militares”?
Además del RVOE y el Reglamento de la Sedena, los planteles deben cumplir con la Ley General de Educación, las normas de protección civil, disposiciones sanitarias, requisitos de infraestructura y las obligaciones aplicables a cualquier institución educativa privada.
La SEP también establece que las escuelas particulares deben informar claramente a los padres de familia si cuentan o no con RVOE, ya que existen cursos de capacitación o formación extracurricular que pueden operar sin este reconocimiento, pero cuyos estudios no tienen validez oficial.
Por ello, antes de realizar cualquier pago o inscripción, se recomienda solicitar el número de RVOE y verificarlo directamente en los registros oficiales de la SEP o de la autoridad educativa correspondiente.
¿Qué deben revisar los padres antes de inscribir a sus hijos?
Además de confirmar que el plantel cuenta con un RVOE vigente, los padres deben revisar que la escuela esté legalmente constituida, que informe con claridad su modelo educativo y que entregue por escrito los costos de inscripción, colegiaturas y demás cuotas.
La Ley General de Educación establece que las escuelas particulares deben proporcionar información transparente sobre los servicios educativos que ofrecen y respetar los derechos de los alumnos durante su permanencia en la institución.
También es recomendable verificar que las instalaciones cuenten con programas internos de protección civil, personal capacitado para atender emergencias y condiciones adecuadas de seguridad e higiene.
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Otro aspecto importante consiste en revisar el reglamento escolar, ya que sus medidas disciplinarias no pueden vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes ni aplicar castigos que vayan en contra de la legislación mexicana o los principios establecidos por la Constitución y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.