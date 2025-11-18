Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que estaría dispuesto a lanzar ataques en México para detener el narcotráfico y destacó su descontento con la situación de violencia que prevalece en México.

"Si es para detener las drogas, por mí está bien. Haremos lo que sea necesario para detener el narcotráfico de México. Estuve viendo lo que pasó en la Ciudad de México el fin de semana. Hay graves problemas allá. Si fuera necesario, haríamos lo que fuera", respondió a la pregunta de si estaría dispuesto a realizar ataques en territorio mexicano.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de colaborar con México para atacar al crimen organizado, por lo que propuso el envío de tropas estadounidenses, pero México las rechazó.

Al respecto, la presidenta afirmó que no habrá ningún tipo de intervención y aseveró, que Estados Unidos, ya comprendió que México no permitirá ningún tipo de injerencia.