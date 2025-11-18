Publicidad

presidencia

Sheinbaum: no pediremos la intervención de EU; la última vez se llevaron territorio

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la última vez que México pidió la intervención de Estados Unidos se llevaron la mitad del territorio.
mar 18 noviembre 2025 09:33 AM
sheinbaum-mexico-no-pedira-intervencion-eu.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Estados Unidos ha comprendido que no se permitirá la intervención en México. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su gobierno vaya a solicitar a Estados Unidos su intervención, pues recordó que la última vez que eso sucedió se llevaron la mitad del territorio.

“Sacaron un comunicado de que, a menos que nosotros lo pidiéramos, ellos intervendrían y nosotros no lo vamos a pedir y no lo vamos a pedir porque nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero. Hay colaboración y hay coordinación pero ni hay subordinación, ni podemos pedir ninguna intervención. Ya lo dije, la última vez que Estados Unidos vino México con un intervención se llevó la mitad del territorio, entonces no es que no se quiera un apoyo, sí, pero no con tropas extranjeras”, dijo este martes en su conferencia matutina.

Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que estaría dispuesto a lanzar ataques en México para detener el narcotráfico y destacó su descontento con la situación de violencia que prevalece en México.

"Si es para detener las drogas, por mí está bien. Haremos lo que sea necesario para detener el narcotráfico de México. Estuve viendo lo que pasó en la Ciudad de México el fin de semana. Hay graves problemas allá. Si fuera necesario, haríamos lo que fuera", respondió a la pregunta de si estaría dispuesto a realizar ataques en territorio mexicano.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de colaborar con México para atacar al crimen organizado, por lo que propuso el envío de tropas estadounidenses, pero México las rechazó.

Al respecto, la presidenta afirmó que no habrá ningún tipo de intervención y aseveró, que Estados Unidos, ya comprendió que México no permitirá ningún tipo de injerencia.

“En las pláticas telefónicas que he tenido con el presidente Trump él ha sugerido, en varias ocasiones ha dicho ‘les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos’, pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero”, indicó.

Para la presidenta, muestra de que se comprendió que México no permitirá la intervención es que en el "Programa de Trabajo sobre Seguridad y Aplicación de la Ley" uno de los principios es el respeto a la soberanía.

“Ellos han entendido, tan es así que el entendimiento que tenemos con ellos es de colaboración y de coordinación y en los primeros puntos queda muy claro el respeto a la soberanía, el respeto a nuestra territorialidad y que hay colaboración y coordinación sin subordinación, eso ha quedado muy claro”, resaltó.

