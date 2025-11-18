La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su gobierno vaya a solicitar a Estados Unidos su intervención, pues recordó que la última vez que eso sucedió se llevaron la mitad del territorio.
“Sacaron un comunicado de que, a menos que nosotros lo pidiéramos, ellos intervendrían y nosotros no lo vamos a pedir y no lo vamos a pedir porque nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero. Hay colaboración y hay coordinación pero ni hay subordinación, ni podemos pedir ninguna intervención. Ya lo dije, la última vez que Estados Unidos vino México con un intervención se llevó la mitad del territorio, entonces no es que no se quiera un apoyo, sí, pero no con tropas extranjeras”, dijo este martes en su conferencia matutina.