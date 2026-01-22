Cuando el narco entra a las urnas: oposición pide anular elecciones cuando haya infiltración del crimen

En el caso del PAN, la propia presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, impulsa este tipo de medidas.

“Debe avanzarse a la nulidad de elecciones vinculadas a recursos criminales, no hay de otra, pues no se puede permitir que el crimen organizado, en que los cárteles no sean los que definan las elecciones”, dice en entrevista.

El líder de los legisladores del PRI, Rubén Moreira, señala que es viable aumentar las causales de nulidad de las elecciones e incorporar la vinculación con la delincuencia “ante estos alarmantes escenarios que ponen en riesgo a la democracia mexicana”.

Por eso propuso desde marzo de 2023 una iniciativa de reforma al artículo 41 de la Constitución para establecer en el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales la causal “por violaciones graves, dolosas y determinantes también sean por la intervención de la delincuencia organizada en los procesos electorales”.

Nulidad electoral por injerencia de la delincuencia organizada, propuesta del PRI congelada en el Congreso desde 2023. (Foto: Captura de Gaceta Parlamentaria 28/03/2023)

Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los líderes de Somos México, organización que aspira a convertirse en partido político, no solo coincide con esta medida, también plantea que cuando se compruebe que se recibieron recursos ilícitos, el partido pierda su registro.

“Un partido así no merece estar con registro”, indica el exlegislador del PRD.

Actualmente la nulidad de elecciones procede por violaciones graves, dolosas y determinantes en caso de que se exceda el gasto de campaña en un 5% del tope o bien se compren tiempos en radio y televisión.

También procede si se reciben o utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Esas violaciones deberán comprobarse y además acreditarse que fueron determinantes en el resultado, y cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%.

En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral también se establece que procederá si no se instalan el 25% de las casillas instaladas o cuando el candidato ganador de la elección resulte inelegible.

Se prevé asimismo la invalidez de una elección por irregularidades graves, plenamente acreditadas, e irreparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para su resultado Además de lo que prevé la Constitución y la Ley, el TEPJF puede declarar la nulidad de una elección por la vulneración de principios constitucionales, cuando determina que hubo violación grave y sistemática de los principios constitucionales.

¿Se han anulado elecciones por injerencia del narco?

Hasta el momento, las elecciones locales de 2021 fueron en las que más se ha denunciado la presunta participación del crimen organizado en los comicios de Sonora, Sinaloa, Guerrero y Michoacán.

Pero solo el último caso llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ante el que se denunció que grupos armados se presentaron en las casillas y marcaron los votos.

El TEPJF concluyó que “en diversas secciones de los municipios de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho se presentaron hechos de violencia e incidencia de personas armadas o señaladas como parte del crimen organizado”.

Por tanto anuló las casillas en esos municipios, pertenecientes al distrito 22, con lo que se eliminaron 46,953 votos. De ellos solo en Múgica se habían marcado a favor de Morena más de 31,000 votos.

Sin embargo los magistrados descartaron que esa situación se haya presentado de forma generalizada en el estado, por lo que no fueron determinantes en el resultado y se confirmó la victoria del morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

Al año siguiente en 2022, se denunció también infiltración del Cártel del Noreste (CDN) y de recursos del huachicol en las elecciones de Tamaulipas, sin embargo, el Tribunal Electoral descartó esa vinculación.