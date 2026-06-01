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México

Mundial 2026: México, la tercera sede más peligrosa del torneo de futbol

Aunque en el último año, se logró una reducción en el número de muertes violentas, México llega al Mundial 2026 con una tasa de 25 homicidios por cada 100,000 habitantes.
lun 01 junio 2026 11:59 PM
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A menos de dos semanas para la inauguración del Mundial de la FIFA, México muestra una reducción en los homicidios dolosos, pero se une a las sedes mundialistas con altos índices de violencia. (Fotos: AFP / GettyImages)

México será la tercera sede más violenta que ha tenido un Mundial de Futbol en lo que va del siglo. El país recibe a las 48 selecciones que se disputarán la Copa de Mundial de Futbol para la inauguración en el recién remodelado Estadio Ciudad de México (Azteca) con una tasa de homicidios por abajo con las que lo hizo Brasil y Sudáfrica cuando fueron sedes mundialistas.

Así, mientras el 11 de junio México pone a rodar el balón en su encuentro, precisamente, contra Sudáfrica, ese día podrían perder la vida 44.3 personas de manera violenta, de acuerdo con el promedio diarios de las estadísticas oficiales.

El país registra una tasa de 25 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, solo detrás de Sudáfrica que en 2010, cuando fue sede del Mundial, reportaba 29 asesinatos y Brasil 30 en 2014 cuando le correspondió ser el anfitrión del mundo.

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De acuerdo con el indicador de homicidios intencionales del Banco Mundial de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), México también llegará al Mundial con una tasa más alta que sus coanfitriones: Estados Unidos y Canadá, las cuales reportan seis y dos muertes, respectivamente.

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Rumbo a la organización del evento deportivo, el gobierno de México se enfocó en reducir la violencia. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció cuatro ejes como parte de su estrategia de seguridad: atención a las causas; consolidar la Guardia Nacional; fortalecer la inteligencia e investigación y coordinación con los estados.

En los hechos, la estrategia de la presidenta dejó atrás la política de “abrazos, no balazos” de su antecesor Andrés Manuel López Obrador para dar paso a una estrategia más agresiva, de más ataque frontal contra el crimen organizado, la cual ya arroja sus primeros resultados: 49% homicidios menos y más de 54,000 presuntos delincuentes.

En promedio cada día son asesinados en el país 44.3 personas. Hace casi un año atrás, la cifra era de 76 homicidios dolosos cada 24 horas.

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A dos semanas del Mundial, gobierno reporta que homicidios dolosos bajaron 49%

Especialistas consultados por Expansión Política plantean que a pesar de la reducción de los homicidios dolosos en el país, la violencia es un riesgo latente.

“México es un país violento, estamos por encima de las cifras de homicidios promedio que establece la UNODC”, señala Rogelio Barba, jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Penales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.

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De Baja California a Yucatán, todo el país está bajo la violencia. La Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, las entidades de las sedes mundialistas, concentran 12% de los homicidios dolosos que ocurre en el país.

Alberto Guerrero, especialista en seguridad pública, considera que a pesar de que México fue notificado de que albergaría el Mundial desde 2018, no logró contener la violencia pues el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue el más violento de la historia con más de 200,000 homicidios dolosos.

"El tema de homicidios dolosos sin duda llama poderosamente la atención y es un problema que se centra en diferentes centros urbanos, no solamente en las ciudades que van a hacer sedes del Mundial”.
Alberto Guerrero, experto en seguridad.

La sombra de la violencia

A menos de 100 días del silbatazo inicial de la máxima fiesta de futbol, la violencia puso en riesgo el sueño mexicano de ser por tercera vez sede mundialista.

Un operativo para detener a Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (uno de los seis declarados como Organizaciones Terroristas Extranjeras por Estados Unidos) desató una jornada de violencia en alrededor de 20 estados del país.

La postal de quema de autos y negocios, balaceras y narcobloqueos generó preocupación en el mundo pues a pesar de que México será sede de solo 13 de los 104 encuentros del torneo, el epicentro de lo violencia fue Jalisco, uno de los estados que alberga una de las sedes: Guadalajara.

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Desde Europa, Federación de Portugal puso en duda su asistencia a México para participar en un partido amistoso con la Selección mexicana, aunque finalmente se realizó; en Alemania, el coordinador de turismo, Christoph Ploß pidió que los países anfitriones cumplieran las normas de seguridad.

Pero no fueron los únicos países que manifestaron su preocupación. Bolivia pidió a la FIFA garantías de seguridad adicionales para partidos de repechaje realizados en marzo, y Jamaica manifestó su incertidumbre. Ambas selecciones quedaron fuera del Mundial.

Desde Palacio Nacional, la presidenta buscó la calma: “Está garantizada la seguridad. Y suficiente vigilancia y revisión para que no pase absolutamente ningún problema, sea un gran Mundial, pacífico, y donde los visitantes vengan a divertirse”.

De Baja California a Yucatán, todo el país está bajo la violencia. La Ciudad de México,

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El plan para contener riesgos de violencia

Doce días después del abatimiento de Nemesio, integrantes del gabinete de seguridad presentaron el Plan Kukulcán , mediante el cual se desplegarán 100,000 elementos de seguridad en el país durante la Copa Mundial de Futbol.

Las autoridades detallaron que habrá un despliegue de 20,000 elementos de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina, Fuerza Aérea), 55,000 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y 20,000de seguridad privada.

“Esto nos da una suma cercana a los 99,000 efectivos”, anunció el general Román Villalvazo Barrios, jefe del Centro de Coordinación para la Copa Mundial de Futbol 2026.

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Elementos del Ejército, Guardia Nacional y corporaciones de seguridad participan en operativos de vigilancia en Jalisco como parte del despliegue federal y del Plan Kukulkán rumbo al Mundial 2026. (Foto: Presidencia de México/AFP)

La Ciudad de México será la sede más vigilada con 57,754 elementos de seguridad, seguida por Guadalajara con 17,268 y Monterrey con 15,142.

Rogelio Barba, de la UdG, considera que el despliegue de elementos de seguridad contribuirá a tener más control sobre la violencia, pero alerta que el crimen puede estar ocupado en otros delitos.

El despliegue ayudará a garantizar que se pueda estar atentos y pueda contener algún conato de violencia dentro de los estados. Seguramente, los homicidios no van a aumentar, aunque tampoco van a disminuir, se van a quedar estáticos, hay otras actividades criminales en las que tenemos que tener atención”.
Rogelio Barba, profesor de la UdG.

Entre esas actividades están trata de personas, cobro de piso, venta de boletos falsos, venta de mercancía pirata, lavado de dinero y drogas.

“Los cárteles ya no son cárteles, son empresas criminales, tienen distintas fuentes de ingreso ilegítimo, recurren a actividades como fraudes, cobro de piso, extorsiones, tráfico de personas para su explotación sexual, laboral. Esas son las actividades que pueden que pueden surgir durante el Mundial”, dice el experto de la UdG.


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Copa Mundial Mundial de Futbol 2026 Claudia Sheinbaum Violencia

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