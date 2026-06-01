Ronald Johnson: ''Lucha contra cárteles debe unir a México y EU; no debe ser discusión política''

La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles. Cada momento que dedicamos a convertir este… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 1, 2026

En el evento para celebrar los dos años desde su triunfo electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este domingo que la ultraderecha de Estados Unidos busca influir en México para beneficiarse rumbo a las elecciones.

''Desde hace algunos meses somos objeto de ofensiva mediática y de campañas en redes sociales. Detrás están los sectores conservadores de México y del extranjero. Lo que está en disputa no solo es la política, quieren cambiar la percepción de la realidad'', dijo Sheinbaum desde el Monumento a la Revolución.

La mandataria señaló que detrás de dichas campañas, hay cuentas pagadas y robots que articulan intereses conservadores.

''La campaña se intensificó tras la muerte de los agentes estadounidenses durante un operativo en Chihuahua. La FGR abrió carpeta de investigación por posibles violaciones a las leyes mexicanas, donde se establece que ningún agente extranjero puede realizar tareas que le corresponden a autoridades mexicanas'', apuntó la presidenta.

Sus palabras fueron aplaudidas por las miles de personas que la acompañaron a su informe.

La presidenta también recordó que a finales de abril, fiscales de Estados Unidos solicitaron la detención y extradición de 10 mexicanos, entre quienes destacaron el entonces gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza.

Sobre ese tema, señaló que las autoridades estadounidenses no presentaron pruebas.

''Ese hecho no tiene precedentes en la historia de nuestra relación bilateral. ¿Es realmente interés legítimo, genuino por ayudar a México para combatir delincuencia organizada? ¿O estamos viendo como la ultraderecha estadounidense utiliza a nuestro país para posicionarse rumbo a las elecciones de 2026? ¿Quieren influir a la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas'', cuestionó.

''México no es piñata de nadie. No es cooperación, es injerencia. México no acepta injerencias. Somos libres, independientes y soberanos. Hay que tenerlo claro: primero viene por uno, luego por otros, hasta que oficinas de justicia de Estados Unidos se vuelven el principal elector en México'', agregó.

La presidenta destacó que su gobierno no va a tolerar ni defender la corrupción ni la colusión con el crimen.

También envió otro mensaje a la administración de Donald Trump: ''Hemos sido claros: para disminuir la violencia es indispensable detener el tráfico ilegal de armas a nuestro país, y atender el grave problema de consumo de drogas en su territorio''.

Después del llamado que hizo en la explanada del Monumento a la Revolución sobre no permitir el injerencismo de Estados Unidos en asuntos internos de México, la presidenta Claudia Shienbaum consideró que no es su homólogo Donald Trump quien hace esta intromisión, sino la ultraderecha de ese país.