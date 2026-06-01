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México

Red ''El Caballito'' generó facturas falsas por más 12,000 millones de pesos

Para desmantelar a la red, agentes de la FGR realizaron operativos en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán.
lun 01 junio 2026 08:44 PM
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La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló en los últimos días la red de ''El Caballito'', la cual se dedicó al lavado de dinero y a la generación de facturas falsas, las cuales ascienden a más 12,000 millones de pesos.

Ulises Lara, vocero de la FGR, informó que los involucrados se acercaban a las empresas, les presentaban, como personas físicas, esquemas de comercialización y mecanismos de evasión fiscal.

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''Una vez que ofrecían a las empresas la emisión de facturas, hacían las operaciones falsas para justificarlo'', detalló el funcionario.

Los integrantes de ''El Caballito'' constituían empresas fachada para llevar a cabo las transacciones.

''Este esquema era un esquema que buscaba, precisamente, emitir estas facturas falsas para evitar el pago correspondiente a la hacienda pública'', dijo Lara en conferencia de prensa.

Para desmantelar a la red, agentes de la FGR realizaron operativos en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán.

En los operativos fueron detenidas ocho personas, identificadas como Michael 'N', Salvador 'N', Laura Belén 'N', Luis 'N', Manuel 'N', Elda 'N', Monserrat 'N' y Lilia 'N'.

Los detenidos son acusados por llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita y la emisión de comprobantes fiscales falsos.

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Fiscal General de la República Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fraudes

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