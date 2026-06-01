Red ''El Caballito'' generó facturas falsas por más 12,000 millones de pesos

''Una vez que ofrecían a las empresas la emisión de facturas, hacían las operaciones falsas para justificarlo'', detalló el funcionario.

Los integrantes de ''El Caballito'' constituían empresas fachada para llevar a cabo las transacciones.

#EnVivo Conferencia de prensa encabezada por el Dr. @UlisesLaraLopez, vocero de la Fiscalía, para informar sobre el seguimiento a la investigación llevada a cabo por la FGR que permitió el desmantelamiento de la Red Delictiva “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y la… — FGR México (@FGRMexico) June 2, 2026

''Este esquema era un esquema que buscaba, precisamente, emitir estas facturas falsas para evitar el pago correspondiente a la hacienda pública'', dijo Lara en conferencia de prensa.

Para desmantelar a la red, agentes de la FGR realizaron operativos en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán.

En los operativos fueron detenidas ocho personas, identificadas como Michael 'N', Salvador 'N', Laura Belén 'N', Luis 'N', Manuel 'N', Elda 'N', Monserrat 'N' y Lilia 'N'.

Los detenidos son acusados por llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita y la emisión de comprobantes fiscales falsos.