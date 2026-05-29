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México

Problemas sociales salen a la luz en sedes mundialistas: protestas se intensifican en CDMX, Nuevo León y Jalisco

Colectivos de familiares de personas desaparecidas y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) encabezan las principales protestas en el país, a unos días del Mundial de Futbol.
vie 29 mayo 2026 11:59 PM
Mientras miles de turistas llegan a CDMX, Jalisco y Nuevo León para el Mundial 2026, las protestas sociales crecen
Las protestas sociales que denuncian problemas como la desaparición de personas y la falta de transporte público accesible en ciudades como Jalisco, CDMX y Nuevo León se han intensificado ante la proximidad del Mundial de Futbol. (Fotos: AFP/ Cuartoscuro)

Ante la proximidad del Mundial de futbol 2026, colectivos y organizaciones aprovechan el foco de atención en las sedes mundialistas –Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco– para denunciar problemáticas sociales.

Especialistas advierten que con la atención internacional puesta en el Gobierno de México, así como las autoridades de cada entidad sede del Mundial, aumentarán las tensiones con grupos sociales como los colectivos de familias de personas desaparecidas, así como organizaciones gremiales como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

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El país espera la llegada de cinco millones de turistas durante la Copa del Mundo, con 13 partidos en territorio nacional del 11 de junio al 5 de julio.

CDMX, el centro de la presión social

Un día antes de la celebración del Día de las Madres, colectivos de familias buscadoras protestaron alrededor del Estadio CDMX y colocaron fichas de búsqueda sobre la publicidad que mostraba a aficionados felices y futbolistas reconocidos.

“Estamos visibilizando para que los turistas que vienen a esta ciudad vean que sí tenemos una crisis de desaparición. Que tengan mucho cuidado porque si los desaparecen no los van a encontrar”, dijo Vanesa Gámez, madre de Ana Amelí García Gámez, estudiante de la UNAM desaparecida en el Ajusco en julio de 2025.

Los activistas han advertido que se manifestarán en el Coloso de Santa Úrsula –al sur de la Ciudad de México– el 11 de junio, en el partido inaugural del Mundial entre las selecciones de México y Sudáfrica.

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Familias de personas desaparecidas se han manifestado en varias ocasiones frente al Estadio CDMX (antes Estadio Azteca), donde se jugarán cinco partidos del Mundial de Futbol. En la imagen, la protesta fue realizada el 28 de marzo en la reinauguración del estadio con el partido entre México y Portugal. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Se suman los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes durante la marcha a 11 años y ocho meses de la desaparición de los estudiantes realizada este 26 de mayo, advirtieron que durante el Mundial planean movilizarse en la capital de no ser recibidos por la presidenta.

A menos de dos semanas de la inauguración del Mundial, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aumenta la presión a las autoridades con movilizaciones que se concentran en la capital.

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Los trabajadores de la educación intentaron el 25 de mayo instalar un plantón en el Zócalo capitalino, donde se ubicará el FIFA Fan Fest, en el cual se transmitirán los partidos de forma gratuita y tendrá capacidad para 55,000 personas por día.

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Sin embargo, policías impidieron el paso de los manifestantes, por lo que en su lugar colocaron el campamento sobre la Calle 5 de Mayo, desde Eje Central Lázaro Cárdenas hasta la Plaza de la Constitución.

“Está abierto el diálogo”, se limitó a responder la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del 25 de mayo al ser cuestionada sobre la movilización de la CNTE que exige un aumento salarial del 100%, así como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para regresar a las jubilaciones con salario íntegro.

La ‘Reta antimundialista’ se jugó también en la ciudad, sobre Periférico Sur a unos metros del Coloso de Santa Úrsula, donde diversos colectivos se manifestaron en contra de diversas causas: gentrificación y derecho a la vivienda, acceso al agua, maltrato animal y en rechazo a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Palestina.

Monterrey, entre cascaritas y protestas

En Nuevo León, la demanda de familias de personas desaparecidas también es una de las voces que se han levantado de cara al Mundial.

Integrantes del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) jugaron una cascarita como forma de protesta ante el problema de desapariciones en la entidad el pasado 17 de mayo frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León.

“¿Dónde están?”, escribieron sobre la plaza con la misma cal con la que los manifestantes dibujaron una cancha y en lugar de playeras con números, portaban chalecos con los rostros de sus seres queridos sin localizar.

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Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Nuevo León protestaron con una reta de futbol frente al Palacio de Gobierno. (Foto: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León/Facebook)

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Una rodada ciclista como protesta contra el Mundial se convocó en Monterrey por el Colectivo Pueblo Bicicletero el 30 de mayo, bajo una consigna: “Mucho mundial y poco derecho a la ciudad”.

Los activistas en dos ruedas recorrerán las obras realizadas por los gobiernos estatal y local de cara a la Copa del Mundo, cerrando en el Estadio Monterrey, para denunciar la infraestructura pública que en lugar de impulsar la movilidad sustentable y el uso del espacio público, prioriza el uso del coche.

En tanto el Colectivo Voz de los Usuarios con los lemas 'no al tarifazo' y 'Monterrey fuera de lugar' se han pronunciado en contra del aumento del costo del transporte público y ha demandado a las autoridades más inversión en movilidad sustentable y accesible, no solo para el Mundial.

El álbum de desaparecidos en Guadalajara

El Colectivo Luz de Esperanza Jalisco creó un álbum que en lugar de reunir en estampas los rostros de los jugadores de las selecciones que competirán en el Mundial, muestra fotografías de personas sus seres queridos desaparecidos.

En Guadalajara, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) junto a familias buscadoras protestaron con una intervención artística el 21 de noviembre de 2025, en la cual cubrieron una réplica de la Copa de Mundo con las fichas de búsqueda de personas desaparecidas.

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Estudiantes de la ITESO en Guadalajara instalaron una réplica de la Copa del Mundo cubierta por el rostro de personas desaparecidas. (Foto: Ulises Ruiz/AFP)

El 17 de mayo colectivos convirtieron la Avenida Juárez en una cancha de futbol bajo la consigna “nuestra ciudad no es su campo de juego”. La manifestación buscó visibilizar problemas como la desaparición de personas, la falta de acceso al agua y su mala calidad que han padecido los habitantes de Guadalajara, así como el acceso a la vivienda y al transporte público.

Entre los colectivos participantes estuvieron Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Proyecto Migala, Unión de Juventudes Revolucionarias de México (UJRM) y Red Nacional por la Vivienda (RENVI), entre otros.

Esta sede del Mundial lleva a cuestas el peso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicado al tráfico de drogas y la extorsión.

La seguridad será un elemento clave que debe garantizar tanto el Gobierno de México como las autoridades estatales, en especial ante la presión ejercida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como la percepción del poder del crimen organizado en el país tras el operativo de captura de Rubén Oseguera Cervantes ‘El Mencho’ el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, al cual el CJNG respondió con 252 narcobloqueos en 20 estados del país.

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Mundial aumenta presión sobre gobiernos

Eventos internacionales que atraen los ojos de medios extranjeros han sido aprovechados históricamente por grupos sociales para ganar atención a sus demandas y necesidades, señala Aldo Muñoz Armenta, analista político y profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

“Cuando hay algún tipo de evento internacional, tanto en México como en otros países, las personas que tienen algún agravio ven la oportunidad de que el gobierno u otros observadores escuchen o bien, de que el gobierno se vea presionado para atenderles con el fin de cuidar las apariencias y evitar críticas o que los medios internacionales los califiquen de insensibles”, dice.

El académico considera que la CNTE será durante el Mundial uno de los actores más relevantes, sobre todo en la Ciudad de México, ya que la organización cuenta con una fuerte capacidad organizativa y de movilización, al agrupar a alrededor de 350,000 maestras y maestros en el país.

A la par, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han logrado organizarse, plantear demandas claras y ubicar puntos donde hay más resistencia por parte de las autoridades, lo que los colocará también como protagonistas, considera Muñoz Armenta.

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Personas desaparecidas en México. (Gráfico: Elaboración propia a partir de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).)

Edgar Ortiz Arellano, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), advierte que las protestas se exacerban también ante el distanciamiento de la mayoría de las y los mexicanos que no se sienten parte del Mundial, siendo uno de los factores el alto costo de los boletos.

“El Mundial no ha tenido el empuje que debería tener con la población (mexicana) en términos de entusiasmo, de compromiso, de sentirse involucrados. Eso ahonda que ciertos grupos o liderazgos puedan asumir una posición beligerante contra el gobierno y contra el propio Mundial de Futbol”, explica.

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El Mundial no solo puede ser usado para obligar a las autoridades a atender problemas sociales, también por grupos políticos para negociar con un interés más individual que colectivo, advierte Ortiz Arellano.

“Todos los movimientos son legítimos, a menos que alguien pidiese algo inverosímil o que atente contra la sociedad. El tema es si alguien quiere aprovechar el Mundial para obligar a una negociación, una resolución rápida que a todas luces sabe que no se va a lograr, entonces está utilizándolo para negociar a lo mejor una agenda no pública”, indica el catedrático de la UNAM.

Muñoz Armenta ve el principal desafío para las autoridades tanto del Gobierno federal como de Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, el tener un equilibrio entre el derecho a la protesta de las y los manifestantes con el derecho a la movilidad de quienes asistirán al Mundial y el resto de la ciudadanía.

“No reprimir, el principal reto es dar oportunidad a los manifestantes de expresar sus ideas pero también permitir a quienes van a disfrutar los eventos deportivos poder circular. Puede convivir la libertad de manifestación con eventos deportivos.

“Deben revisar los protocolos de atención a manifestaciones y grupos en protesta de las autoridades policiacas. Si las autoridades entienden claramente cuál es el protocolo de cómo cuidar a los manifestantes en medio de un evento creo que no va a haber problema, pero si se pierde la guía de lo que una autoridad debe hacer –incluso ante actos de provocación– se puede generar cierto caos”, considera.

Protestas marcan historia de los Mundiales en México

En la inauguración del Mundial de 1970, en la época del PRI como partido único, el presidente Gustavo Díaz Ordaz fue abucheado frente a 100,000 aficionados en el Estadio Azteca.

"Declaro solemnemente inaugurado el noveno campeonato Mundial de futbol: Copa Jules Rimet", dijo Díaz Ordaz, para dar paso al primer juego entre México y la Unión Soviética el 31 de mayo.

En respuesta el presidente obtuvo una rechifla que se mezcló con gritos de emoción de los espectadores, como una forma de protesta por la masacre de estudiantes que se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, cometida por el Ejército Mexicano y el grupo paramilitar llamado Batallón Olimpia el 2 de octubre de 1968.

En la segunda ocasión que México fue sede mundialista, el país intentaba recuperarse del terremoto de 1985, que afectó en especial a la Ciudad de México (entonces Distrito Federal) donde múltiples edificios colapsaron y la cifra oficial de personas fallecidas fue de 3,192, aunque organizaciones estimaron que el número real de víctimas pudo rondar las 20,000.

El entonces presidente, Miguel de la Madrid, se vio en medio del Estadio Azteca inaugurando el Mundial en un breve discurso que fue rodeado de abucheos desde que puso un pie en la cancha, ante el descontento social por la poca respuesta de las autoridades mexicanas para atender a las y los damnificados del sismo.

“En nombre del vigoroso pueblo mexicano que me honro en presidir, doy la más cordial bienvenida a los equipos participantes en este Campeonato Mundial de Futbol, así como a los espectadores de todos los países. México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad. Hoy, 31 de mayo de 1986, declaro solemnemente inaugurado el décimo tercer Campeonato Mundial de Futbol”, dijo de la Madrid.

En medio de la crisis económica de ese año, la consigna “¡No queremos goles, queremos frijoles!” fue utilizada en las movilizaciones y protestas por el Mundial, el cual llegó a México después de que Colombia desistiera de la organización del evento.

Otras protestas en los Mundiales de Futbol

En Sudáfrica en 2010, vendedores ambulantes se manifestaron frente al centro de operaciones de la FIFA en Soweto como rechazo a los desalojos y acoso policial en su contra por parte de la Policía local.

Duranta la Copa del Mundial en Brasil 2014, se gritaron consignas como “No habrá Copa” y “FIFA vete a casa” en Río de Janeiro, siendo una de las principales causas el alto gasto del gobierno brasileño -11,000 millones de dólares- en estadios e infraestructura para el Mundial frente a una baja inversión en servicios públicos.

Amnistía Internacional documentó agresiones y detenciones contra manifestantes y periodistas.

Las protestas en Rusia 2018 surgieron por la muerte de al menos 21 trabajadores durante la construcción de los estadios para albergar el Mundial, según la Asociación Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera.

Hubo manifestaciones por supuesta corrupción del entonces primer ministro ruso, Dmitry Medvédev, mientras que activistas del grupo Pussy Riot irrumpieron en la cancha durante el partido final del Mundial entre Francia y Croacia, que se jugó en el estadio Lushinski de Moscú.

En Qatar 2022, jugadores de la selección de Alemania se cubrieron la boca al ser tomada la fotografía oficial del equipo, ya que la FIFA les prohibió el uso del brazalete con la bandera arcoíris y la leyenda “One love” en solidaridad con las personas LGBTQ+, pues en la ciudad el Código Penal considera como un delito las relaciones homosexuales.

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