¿Cómo se contagia el ébola? Las medidas de México para evitar brote del virus en el Mundial 2026

Ante la alerta epidemiológica por el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo (RDC), las autoridades sanitarias en México ya contemplan una serie de medidas preventivas en caso de detectar posibles contagios en el país.
Hasta el momento, el brote ha dejado 238 muertes y 17 casos confirmados en la RDC, además de un fallecimiento reportado en Uganda, de acuerdo con los reportes sanitarios más recientes.
En este contexto, algunas preocupaciones han surgido rumbo al Mundial de 2026 debido a que el martes 23 de junio está programado el partido entre Colombia y República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara.
No obstante, especialistas y autoridades consideran poco probable un flujo masivo de visitantes provenientes directamente de la RDC. Además, gran parte de los jugadores de la selección congoleña desarrollan actualmente su carrera en ligas internacionales fuera de su país de origen.
Las autoridades también contemplan que los asistentes vinculados con la selección podrían incluir principalmente a integrantes de comunidades congoleñas o descendientes que actualmente residen en otros países, como EU o algunas regiones de México.
Aun así, las medidas de vigilancia epidemiológica y monitoreo sanitario en sedes mundialistas, particularmente en Guadalajara, se mantienen como parte de los protocolos preventivos ante cualquier eventualidad.
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¿Cómo se contagia el ébola?
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) explica que la enfermedad por el virus del ébola es una enfermedad infecciosa grave que se propaga entre humanos por transmisión de persona a persona.
“La infección se produce por contacto directo o indirecto con la sangre u otros líquidos o secreciones corporales (heces, orina, saliva, semen) de personas infectadas, solo cuando estas presentan síntomas”.
Aunque la enfermedad suele tener una letalidad alta, en el actual brote de Ébola la tasa se ubica entre el 55% y 60%, recuerda este organismo de salud.
Desde que se detectó por primera vez en 1976 en una aldea cercana al río Ébola, en la RDC, los brotes se han registrado en distintas zonas de África.
El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kersenobich, recordó que no se transmite por vía respiratoria, sino por contacto con fluidos corporales de personas infectadas.
“El antecedente de contacto es clave para identificar casos sospechosos, ya que los síntomas iniciales pueden ser inespecíficos”, señaló.
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Alistan hospitales en Jalisco
El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que se alistan hospitales como los Civiles de Guadalajara, el Hospital General de Occidente y el Centro Médico Nacional de Occidente, como parte de una medida preventiva de detección de casos de ébola, aunque se considera una posibilidad lejana. La entidad será sede de cuatro partidos de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Akron.
“Están preparados Hospitales Civiles de Guadalajara, está preparado Hospital General de Occidente, está preparado Centro Médico Nacional de Occidente; de hecho en unas horas más vamos a tener la reunión del Consejo Estatal de Salud que preside precisamente la Secretaría de Salud, en donde vamos a repasar todos estos protocolos”, detalló el funcionario estatal.
Sin casos en México
El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kersenobich, informó el 26 de mayo, que ante el brote de ébola registrado en África, México no presenta casos confirmados y el riesgo de propagación en el país es muy bajo; sin embargo, aunque “debemos estar atentos a la evolución, pero es un escenario localizado”.
En la Mañanera del Pueblo del 26 de mayo, el funcionario federal destacó que se han intensificado los filtros sanitarios en aeropuertos internacionales, así como la revisión de antecedentes de viaje y posibles factores de riesgo.
Asimismo, se recomienda a las personas que hayan estado o planeen viajar a las zonas afectadas: República Democrática del Congo y Uganda, con vigilancia en Sudán del Sur, reprogramar sus desplazamientos.
“La prevención es fundamental; por ello, recomendamos reprogramar viajes a las regiones afectadas hasta que la emergencia sanitaria haya concluido”, puntualizó.
Director de la OMS viajará al epicentro de la pandemia
El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se reúne en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo (RDC), con las autoridades del país para discutir el grave brote de ébola, antes de desplazarse al epicentro de la epidemia.
Su viaje a Ituri, una provincia remota en el noreste y principal escenario de la más reciente epidemia de ébola en RDC, estaba previsto para este viernes, pero fue pospuesto al sábado 30 de mayo.
La RDC, uno de los países más pobres del planeta, declaró el 15 de mayo una nueva epidemia en su inmenso territorio, donde viven más de 100 millones de habitantes. La OMS ha decretado una alerta sanitaria internacional.
Desde entonces, las autoridades sanitarias congoleñas e internacionales luchan por frenar la propagación del virus, ya presente en tres provincias, así como en la vecina Uganda, donde se han confirmado siete infecciones, una de ellas mortal.
En la RDC se han registrado 246 fallecimientos entre más de 1,000 casos sospechosos.
Las autoridades sanitarias internacionales consideran que la magnitud efectiva de la epidemia aún se desconoce y que los balances son probablemente inferiores a la realidad, principalmente debido a la escasa capacidad de la RDC para realizar pruebas de laboratorio que confirmen los casos de transmisión.
En la remota región de Ituri, los servicios del Estado están en gran medida ausentes.
La presencia de grupos armados -rebeldes afiliados al grupo radical Estado Islámico o milicias comunitarias que masacran regularmente a civiles- dificulta el acceso.
Las provincias vecinas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, también afectadas por la epidemia, son escenario de violencia casi ininterrumpida desde hace 30 años.
Amplias zonas de territorio están controladas por el grupo armado antigubernamental M23, apoyado por Ruanda y su ejército.
Y millones de desplazados que han huido de los conflictos se hacinan en campos.
La llegada del virus a estos espacios plagados de lonas y tiendas, donde reina el hacinamiento y las condiciones de higiene desastrosas, sería catastrófica.
Dorcas Mapenzi lava su ropa en una palangana colocada directamente sobre el suelo. Como otro millón de desplazados en Ituri, ella vive en un campo superpoblado en las afueras de Bunia, la capital provincial.
"Si llega el ébola, seremos exterminados, porque estamos amontonados", dice a la AFP.
"Dormimos unos encima de otros", describe Déborah Nzale, otra desplazada. "Si una sola persona se contagia aquí en este campo, todos vamos a morir", comentó.
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¿Hay vacuna contra el ébola?
El director de la agencia sanitaria de la Unión Africana, Jean Kaseya, prometió que habría una vacuna y un medicamento contra la cepa Bundibugyo "para finales de 2026".
Por su parte, la OMS anunció que sus grupos consultivos habían recomendado ensayos clínicos para varias vacunas y tratamientos potencialmente eficaces contra Bundibugyo.