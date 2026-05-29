¿Cómo se contagia el ébola? Las medidas de México para evitar brote del virus en el Mundial 2026

Alistan hospitales en Jalisco

El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que se alistan hospitales como los Civiles de Guadalajara, el Hospital General de Occidente y el Centro Médico Nacional de Occidente, como parte de una medida preventiva de detección de casos de ébola, aunque se considera una posibilidad lejana. La entidad será sede de cuatro partidos de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Akron.

“Están preparados Hospitales Civiles de Guadalajara, está preparado Hospital General de Occidente, está preparado Centro Médico Nacional de Occidente; de hecho en unas horas más vamos a tener la reunión del Consejo Estatal de Salud que preside precisamente la Secretaría de Salud, en donde vamos a repasar todos estos protocolos”, detalló el funcionario estatal.

Sin casos en México

El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kersenobich, informó el 26 de mayo, que ante el brote de ébola registrado en África, México no presenta casos confirmados y el riesgo de propagación en el país es muy bajo; sin embargo, aunque “debemos estar atentos a la evolución, pero es un escenario localizado”.

En la Mañanera del Pueblo del 26 de mayo, el funcionario federal destacó que se han intensificado los filtros sanitarios en aeropuertos internacionales, así como la revisión de antecedentes de viaje y posibles factores de riesgo.

Asimismo, se recomienda a las personas que hayan estado o planeen viajar a las zonas afectadas: República Democrática del Congo y Uganda, con vigilancia en Sudán del Sur, reprogramar sus desplazamientos.

“La prevención es fundamental; por ello, recomendamos reprogramar viajes a las regiones afectadas hasta que la emergencia sanitaria haya concluido”, puntualizó.

Director de la OMS viajará al epicentro de la pandemia

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se reúne en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo (RDC), con las autoridades del país para discutir el grave brote de ébola, antes de desplazarse al epicentro de la epidemia.

Su viaje a Ituri, una provincia remota en el noreste y principal escenario de la más reciente epidemia de ébola en RDC, estaba previsto para este viernes, pero fue pospuesto al sábado 30 de mayo.

La RDC, uno de los países más pobres del planeta, declaró el 15 de mayo una nueva epidemia en su inmenso territorio, donde viven más de 100 millones de habitantes. La OMS ha decretado una alerta sanitaria internacional.

Desde entonces, las autoridades sanitarias congoleñas e internacionales luchan por frenar la propagación del virus, ya presente en tres provincias, así como en la vecina Uganda, donde se han confirmado siete infecciones, una de ellas mortal.

En la RDC se han registrado 246 fallecimientos entre más de 1,000 casos sospechosos.

Las autoridades sanitarias internacionales consideran que la magnitud efectiva de la epidemia aún se desconoce y que los balances son probablemente inferiores a la realidad, principalmente debido a la escasa capacidad de la RDC para realizar pruebas de laboratorio que confirmen los casos de transmisión.

Un miembro del personal del Hospital CBCA Virunga toma la temperatura de una visitante con un termómetro infrarrojo sin contacto antes de permitirle el acceso al hospital en Goma. (Foto: AFP)

"Seremos exterminados"

En la remota región de Ituri, los servicios del Estado están en gran medida ausentes.

La presencia de grupos armados -rebeldes afiliados al grupo radical Estado Islámico o milicias comunitarias que masacran regularmente a civiles- dificulta el acceso.

Las provincias vecinas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, también afectadas por la epidemia, son escenario de violencia casi ininterrumpida desde hace 30 años.

Amplias zonas de territorio están controladas por el grupo armado antigubernamental M23, apoyado por Ruanda y su ejército.

Y millones de desplazados que han huido de los conflictos se hacinan en campos.

La llegada del virus a estos espacios plagados de lonas y tiendas, donde reina el hacinamiento y las condiciones de higiene desastrosas, sería catastrófica.

Dorcas Mapenzi lava su ropa en una palangana colocada directamente sobre el suelo. Como otro millón de desplazados en Ituri, ella vive en un campo superpoblado en las afueras de Bunia, la capital provincial.

"Si llega el ébola, seremos exterminados, porque estamos amontonados", dice a la AFP.

"Dormimos unos encima de otros", describe Déborah Nzale, otra desplazada. "Si una sola persona se contagia aquí en este campo, todos vamos a morir", comentó.