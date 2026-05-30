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México

Denuncia de juicio político contra Maru Campos queda inexistente

De acuerdo a precedentes judiciales sólo los Congresos locales pueden someter a juicio político a sus mandatarios.
sáb 30 mayo 2026 07:40 PM
maru campos
El proceso de desafuero y juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue desechado. (Foto: X/ Maru Campos)

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, informó que no fue ratificada la denuncia de juicio político contra Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, por lo tanto quedó “sin efectos”.

Legisladores del congreso del Estado, pertenecientes a Morena presentaron la solicitud el pasado martes, sin embargo, confirmó López Rabadán, al no ser ratificada en tiempo y forma y vencerse el plazo de tres días para que eso ocurriera, no se le dará trámite.

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“No existe ya, en términos formales, una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos. Una vez que no se ha ratificado no se tiene por presentada la solicitud”, indicó en entrevista en Chihuahua, a donde acudió al evento de liderazgos nacionales y locales del PAN en respaldo a la mandataria.

La solicitud de juicio político fue impulsada por la presunta intromisión de agentes extranjeros (pertenecientes a la agencia de inteligencia de Estados Unidos) en operativos de seguridad y narcotráfico dentro de territorio mexicano y presuntamente, permitida por el gobierno Chihuahua.

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Diputados de Chihuahua solicitan juicio político en contra de Maru Campos

Según el escrito presentado por 11 diputados locales morenistas, esa conducta constituyó una violación al pacto federal y a la soberanía nacional, por tanto se habría configurado traición a la patria .

Los los firmantes fueron Edín Cuauhtémoc Estrada, Magdalena Rentería Pérez, Leticia Ortega Máynez, Óscar Daniel Ávila, Elizabeth Guzmán, Maria Antonieta Pérez, Brenda Francisca Ríos, Pedro Torres, Edith Palma Ontiveros, Herminia Gómez y Jael Argüelles.

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Sin embargo, transcurridos los tres días de plazo para ratificar la denuncia no se presentó ningún escrito para ello, por lo cual en los hechos Maru Campos ya no enfrenta ningúna denuncia de juicio político.

La diputada federal panista Kenia López, consideró que “siempre será bueno estar del lado correcto de la historia y de la ley”.

El dilema es claro, expuso, “entre acompañar a quienes quieren un país secuestrado por el narco y ponerse de acuerdo con los cárteles y quienes quieren desmantelar narcolabotarios y exigir que el crimen organizado que no se meta en las elecciones.

“En este dilema, estoy segura que millones de mexicanos queremos estar del lado correcto, del lado de la ley y de las familias en Chihuahua y en todo México”, indicó la panista.

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