Denuncia de juicio político contra Maru Campos queda inexistente

“No existe ya, en términos formales, una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos. Una vez que no se ha ratificado no se tiene por presentada la solicitud”, indicó en entrevista en Chihuahua, a donde acudió al evento de liderazgos nacionales y locales del PAN en respaldo a la mandataria.

La solicitud de juicio político fue impulsada por la presunta intromisión de agentes extranjeros (pertenecientes a la agencia de inteligencia de Estados Unidos) en operativos de seguridad y narcotráfico dentro de territorio mexicano y presuntamente, permitida por el gobierno Chihuahua.

Según el escrito presentado por 11 diputados locales morenistas, esa conducta constituyó una violación al pacto federal y a la soberanía nacional, por tanto se habría configurado traición a la patria .

Los los firmantes fueron Edín Cuauhtémoc Estrada, Magdalena Rentería Pérez, Leticia Ortega Máynez, Óscar Daniel Ávila, Elizabeth Guzmán, Maria Antonieta Pérez, Brenda Francisca Ríos, Pedro Torres, Edith Palma Ontiveros, Herminia Gómez y Jael Argüelles.