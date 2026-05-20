México emite aviso preventivo de viaje con alertas de salud ante el Mundial 2026

“Al tratarse de un evento masivo internacional, es importante tomar en cuenta que los asistentes podrían exponerse no solamente a riesgos de salud propios de las sedes del evento, sino que pueden existir riesgos externos al existir concentración de personas de otras partes del mundo”, subrayó.

Este aviso se suma a otros dos publicados recientemente: uno por el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, y uno más por el brote multinacional de hantavirus .

Ambas alertas son para reforzar la vigilancia epidemiológica de manera preventiva, ya que México no ha registrado casos de esas enfermedades.

El país se prepara así para la Copa Mundial, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Estados Unidos albergará 78 partidos, Canadá tendrá 13 y el país será sede la sede de otros 13 encuentros en tres ciudades: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

Calor y enfermedades

La Secretaría de Salud advirtió a los viajeros de las altas temperaturas naturales y sus riesgos, como el golpe de calor, la deshidratación grave y las quemaduras solares.

También recomendó evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación, entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Buena parte del territorio registra olas de calor este verano y, a nivel nacional, se han reportado 442 casos de afectaciones a la salud y 13 defunciones asociadas a la temporada de calor.

Las autoridades advirtieron, además, por el consumo de alimentos y agua contaminados por bacterias, parásitos o virus, que pueden provocar gastroenteritis, cólera y otras enfermedades.