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México

México emite aviso preventivo de viaje con alertas de salud ante el Mundial 2026

La Secretaría de Salud advierte a los asistentes a la Copa de Futbol de los riesgos a la salud a los que pueden exponerse ante un evento masivo internacional.
mié 20 mayo 2026 10:33 AM
Mundial de Futbol 2026
La aglutinación de personas durante el Mundial de Futbol 2026 puede causar afectaciones a la salud. (Foto: Getty Images)

A 22 días del primer partido en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud lanzó un Aviso Preventivo de Viaje por la Copa de la FIFA 2026.

El documento, publicado este martes, busca prevenir e informar a los visitantes de las posibles afectaciones a la salud a las que se pueden exponer durante el Mundial de Futbol .

Aunque la dependencia aclaró que el nivel de riesgo se considera bajo, emitió una serie de recomendaciones preventivas para un evento con miles de asistentes.

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“Al tratarse de un evento masivo internacional, es importante tomar en cuenta que los asistentes podrían exponerse no solamente a riesgos de salud propios de las sedes del evento, sino que pueden existir riesgos externos al existir concentración de personas de otras partes del mundo”, subrayó.

Este aviso se suma a otros dos publicados recientemente: uno por el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, y uno más por el brote multinacional de hantavirus .

Para saber más

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México

México emite alerta de viajes ante posibles casos de ébola

Ambas alertas son para reforzar la vigilancia epidemiológica de manera preventiva, ya que México no ha registrado casos de esas enfermedades.

El país se prepara así para la Copa Mundial, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Estados Unidos albergará 78 partidos, Canadá tendrá 13 y el país será sede la sede de otros 13 encuentros en tres ciudades: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

Calor y enfermedades

La Secretaría de Salud advirtió a los viajeros de las altas temperaturas naturales y sus riesgos, como el golpe de calor, la deshidratación grave y las quemaduras solares.

También recomendó evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación, entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Buena parte del territorio registra olas de calor este verano y, a nivel nacional, se han reportado 442 casos de afectaciones a la salud y 13 defunciones asociadas a la temporada de calor.

Las autoridades advirtieron, además, por el consumo de alimentos y agua contaminados por bacterias, parásitos o virus, que pueden provocar gastroenteritis, cólera y otras enfermedades.

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Así que recomendaron beber solo agua destinada al consumo humano y evitar puestos de comida callejera.

También alertaron por las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), el mpox y el sarampión, ya que el brote de esta última enfermedad continúa vigente, aunque con una tendencia a la baja.

En total, desde que se confirmaron los primeros casos de sarampión en febrero de 2025, en el país suman 40 defunciones y más de 17,500 contagios, de los cuales casi 11,000 se han detectado en los primeros cinco meses de 2026.

Otras enfermedades que podrían afectar a los turistas son las infecciones respiratorias, como el covid-19 o la influenza; las transmitidas por la picadura de mosquitos y otros insectos, como el dengue, chikungunya, zika, Fiebre del Oeste del Nilo, Enfermedad de Lyme o Fiebre Manchada.

México registra menos casos de dengue este año respecto a 2025. A la fecha, se han confirmado cuatro defunciones y 1,883 casos.

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De chikungunya suman 15 casos confirmados y de zika no se han detectado contagios en 2026. Sin embargo, las autoridades solicitan a los turistas usar repelente de insectos.

La Secretaría de Salud alertó también por las enfermedades bacterianas, como la meningitis, neumonía o tosferina. El año pasado el país registró también un brote de tosferina, con 1,640 casos confirmados y 74 muertes.

Bebidas alcohólicas

La dependencia recordó a los turistas que en México no se permite consumir bebidas alcohólicas en las calles, parques o playas. Y que, de hacerlo, podrían ser objeto de multas o sanciones.

Además, subrayó que las bebidas se deben adquirir en lugares establecidos.

“Tome en cuenta que el riesgo de alcohol adulterado o bebidas manipuladas puede ser mayor en lugares informales o desconocidos”.

Vacunación

Ante esos riesgos, las autoridades recomendaron a los visitantes contar con el esquema de vacunación completo y actualizado, incluyendo vacunas contra sarampión, influenza y covid-19, conforme a lo establecido en el Programa Nacional de Vacunación vigente en el país de destino.

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Secretaría de Salud

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