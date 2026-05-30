Organización llama a proteger a la niñez vulnerable ante llegada del Mundial 2026

Añadió que durante estas semanas han sostenido reuniones con representantes de las sedes mundialistas para revisar protocolos y detectar posibles riesgos en materia de derechos humanos y protección infantil.
“Yo creo que un reto que tenemos es que la discriminación es un paso previo a justificar acciones de limpieza social. Ese es un rol que todas las personas adultas podemos llegar a estar propiciando o fomentando. Entonces es importante esa sensibilización y estaremos muy activos promoviendo ese cambio de actitud frente a este riesgo”, dijo.
De acuerdo con World Vision México, en el mundo existen cerca de 50 millones de personas víctimas de trata y otras formas de explotación, mientras que el 53% de niñas, niños y adolescentes identificados como víctimas sufrieron explotación sexual. En México, el 96% de los casos no se denuncia.
Ante este panorama, la organización hizo un llamado para que autoridades, empresas y sociedad civil prioricen la protección de la niñez durante el Mundial 2026 y en todos los municipios con vocación turística que recibirán visitantes durante el torneo.
“Este evento de carácter global es una oportunidad de desarrollo, pero debe pensarse desde la integridad y protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Es urgente que autoridades, empresas y sociedad civil trabajemos en conjunto para evitar que el turismo se convierta en una puerta abierta a la explotación”, concluyó la organización en un comunicado.
También llamó a reforzar mecanismos de denuncia, vigilancia en hoteles, bares, parques y transporte público, así como garantizar acceso a educación, salud y atención psicológica para niñas y niños en riesgo de calle o explotación.
Como parte de las acciones preventivas rumbo al Mundial 2026, en la Ciudad de México ya comenzó la implementación de la llamada “Tarjeta Azul”, una estrategia impulsada por UNICEF, asociaciones hoteleras y autoridades capitalinas para detectar posibles casos de trata y explotación sexual infantil en hoteles y espacios turísticos.
La iniciativa ha contemplado la capacitación de personal hotelero y conductores de aplicaciones de transporte para identificar señales de riesgo y activar protocolos de denuncia y protección.
De acuerdo con la estrategia, más de 800 hoteles de la capital participan en el programa mediante tarjetas informativas con líneas de denuncia y códigos QR que explican cómo detectar posibles casos de explotación de niñas, niños y adolescentes.
La campaña también busca que trabajadores del sector turístico puedan identificar señales de alerta, como menores acompañados por adultos que aparentan controlarlos, miedo, respuestas ensayadas o situaciones inusuales dentro de hoteles y espacios turísticos.
Autoridades federales y organismos internacionales también lanzaron recientemente la campaña “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil”, enfocada en prevenir explotación laboral de niñas, niños y adolescentes durante el Mundial 2026.