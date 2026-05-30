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México

Organización llama a proteger a la niñez vulnerable ante llegada del Mundial 2026

World Vision México alerta que puede incrementar riesgos de explotación infantil, trabajo forzado y violencia contra niñas y niños en situación de calle en sede y destinos turísticos del país.
sáb 30 mayo 2026 07:00 PM
niñez en situación de calle mundial 2026
Organizaciones como World Vision México consideran que la pobreza, la desigualdad económica, la migración y el uso de redes sociales para la captación son catalizadores que las redes de explotación aprovechan en contextos de grandes eventos como el Mundial de Futbol 2026. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscuro)

A menos de un mes del inicio del Mundial de Futbol 2026, la organización World Vision México advirtió que el incremento del turismo, el comercio informal y la movilidad humana en las ciudades sede de esta justa deportiva pueden elevar los riesgos de explotación infantil, trabajo forzado y violencia contra niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La organización alertó que México enfrenta además un problema estructural: la falta de datos oficiales sobre niñez en situación de calle, debido a que los instrumentos de medición gubernamentales están enfocados en viviendas y no en población que vive fuera de ellas.

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“Todos los instrumentos de medición o de conteo que tenemos a nivel oficial cuentan viviendas. La unidad de análisis son las viviendas y ahí tenemos la situación de que la población que no vive en un hogar o en una vivienda queda fuera de este conteo. Y eso sucede con las niñas y niños en situación de calle y también con las personas adultas”, explicó en entrevista Malcom Aquiles, director de Incidencia en Políticas Públicas, Movilización y Salvaguarda de World Vision México.

La organización estima que al menos 4.5 millones de niñas, niños y adolescentes en México viven en condiciones de vulnerabilidad relacionadas con pobreza, trabajo infantil y desplazamiento, principalmente en estados como Chiapas, Estado de México, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Muchos de estos menores migran hacia grandes ciudades como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, además de otros destinos turísticos vinculados al Mundial.

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“Sabemos que muchas de ellas y ellos se incorporan a realizar actividades en el comercio informal y que durante los eventos de la justa mundialista los riesgos de incremento de estas actividades van a la alza, lo que implica que sean cooptadas o cooptados en estas actividades”, señaló.

Aquiles advirtió además que las niñas y niños en situación de calle enfrentan factores de riesgo asociados a violencia familiar, abuso, pobreza y desplazamiento forzado, condiciones que pueden derivar en explotación laboral o sexual si no existen mecanismos adecuados de protección.

“Muchas de las niñas y niños que aceleran su situación de calle es por la violencia que viven en sus hogares, por situaciones de maltrato, abuso, pobreza y por condiciones de desplazamiento forzado o voluntario de las familias, en donde les pone en riesgo de explotación y requieren un acompañamiento de las instituciones”, sostuvo.

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World Vision México informó que trabaja con autoridades locales y el sector privado para fortalecer protocolos de detección y canalización de casos, particularmente en espacios turísticos, hoteles y zonas de alta concentración de visitantes. Entre las medidas impulsadas está la promoción del Código de Conducta Nacional para prevenir explotación sexual y laboral infantil.

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La organización también alertó sobre el riesgo de prácticas de discriminación o “limpieza social” contra personas en situación de calle ante la llegada del evento deportivo, aunque precisó que hasta ahora no han identificado acciones concretas en las sedes mexicanas.

“Criminalizarles o discriminarles o tener acciones punitivas o de limpieza social es algo que debemos evitar y frente a lo cual debemos estar atentos todas y todos para denunciarlo”, afirmó Aquiles.

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Añadió que durante estas semanas han sostenido reuniones con representantes de las sedes mundialistas para revisar protocolos y detectar posibles riesgos en materia de derechos humanos y protección infantil.

“Yo creo que un reto que tenemos es que la discriminación es un paso previo a justificar acciones de limpieza social. Ese es un rol que todas las personas adultas podemos llegar a estar propiciando o fomentando. Entonces es importante esa sensibilización y estaremos muy activos promoviendo ese cambio de actitud frente a este riesgo”, dijo.

De acuerdo con World Vision México, en el mundo existen cerca de 50 millones de personas víctimas de trata y otras formas de explotación, mientras que el 53% de niñas, niños y adolescentes identificados como víctimas sufrieron explotación sexual. En México, el 96% de los casos no se denuncia.

Ante este panorama, la organización hizo un llamado para que autoridades, empresas y sociedad civil prioricen la protección de la niñez durante el Mundial 2026 y en todos los municipios con vocación turística que recibirán visitantes durante el torneo.

“Este evento de carácter global es una oportunidad de desarrollo, pero debe pensarse desde la integridad y protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Es urgente que autoridades, empresas y sociedad civil trabajemos en conjunto para evitar que el turismo se convierta en una puerta abierta a la explotación”, concluyó la organización en un comunicado.

También llamó a reforzar mecanismos de denuncia, vigilancia en hoteles, bares, parques y transporte público, así como garantizar acceso a educación, salud y atención psicológica para niñas y niños en riesgo de calle o explotación.

Como parte de las acciones preventivas rumbo al Mundial 2026, en la Ciudad de México ya comenzó la implementación de la llamada “Tarjeta Azul”, una estrategia impulsada por UNICEF, asociaciones hoteleras y autoridades capitalinas para detectar posibles casos de trata y explotación sexual infantil en hoteles y espacios turísticos.

La iniciativa ha contemplado la capacitación de personal hotelero y conductores de aplicaciones de transporte para identificar señales de riesgo y activar protocolos de denuncia y protección.

De acuerdo con la estrategia, más de 800 hoteles de la capital participan en el programa mediante tarjetas informativas con líneas de denuncia y códigos QR que explican cómo detectar posibles casos de explotación de niñas, niños y adolescentes.

La campaña también busca que trabajadores del sector turístico puedan identificar señales de alerta, como menores acompañados por adultos que aparentan controlarlos, miedo, respuestas ensayadas o situaciones inusuales dentro de hoteles y espacios turísticos.

Autoridades federales y organismos internacionales también lanzaron recientemente la campaña “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil”, enfocada en prevenir explotación laboral de niñas, niños y adolescentes durante el Mundial 2026.

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Niños Derechos humanos Copa Mundial

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