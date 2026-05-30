Organización llama a proteger a la niñez vulnerable ante llegada del Mundial 2026

“Todos los instrumentos de medición o de conteo que tenemos a nivel oficial cuentan viviendas. La unidad de análisis son las viviendas y ahí tenemos la situación de que la población que no vive en un hogar o en una vivienda queda fuera de este conteo. Y eso sucede con las niñas y niños en situación de calle y también con las personas adultas”, explicó en entrevista Malcom Aquiles, director de Incidencia en Políticas Públicas, Movilización y Salvaguarda de World Vision México.

La organización estima que al menos 4.5 millones de niñas, niños y adolescentes en México viven en condiciones de vulnerabilidad relacionadas con pobreza, trabajo infantil y desplazamiento, principalmente en estados como Chiapas, Estado de México, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Muchos de estos menores migran hacia grandes ciudades como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, además de otros destinos turísticos vinculados al Mundial.

“Sabemos que muchas de ellas y ellos se incorporan a realizar actividades en el comercio informal y que durante los eventos de la justa mundialista los riesgos de incremento de estas actividades van a la alza, lo que implica que sean cooptadas o cooptados en estas actividades”, señaló.

Aquiles advirtió además que las niñas y niños en situación de calle enfrentan factores de riesgo asociados a violencia familiar, abuso, pobreza y desplazamiento forzado, condiciones que pueden derivar en explotación laboral o sexual si no existen mecanismos adecuados de protección.

“Muchas de las niñas y niños que aceleran su situación de calle es por la violencia que viven en sus hogares, por situaciones de maltrato, abuso, pobreza y por condiciones de desplazamiento forzado o voluntario de las familias, en donde les pone en riesgo de explotación y requieren un acompañamiento de las instituciones”, sostuvo.