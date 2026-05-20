Guadalajara refuerza vigilancia por ébola ante el Mundial 2026, pero OMS ve difícil que el virus llegue a México

El encuentro contra Colombia será el próximo 23 de junio en el Estadio Akron. El Congo jugará otros dos partidos en Estados Unidos.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud de Jalisco informó que está preparada para identificar y atender cualquier posible caso de ébola. Héctor Raúl Pérez, titular de esta dependencia, explicó que el estado tiene listos protocolos para la vigilancia epidemiológica de este virus.

“Tenemos protocolos perfectamente delineados. Consideramos estar bien preparados para la detección oportuna de cualquier caso”, declaró en una entrevista en el programa de radio Así las cosas con Loret de Mola.

Los protocolos incluyen la identificación de síntomas y de antecedentes de viaje desde los aeropuertos, con la finalidad de poner en cuarentena a cualquier persona con sospecha de la enfermedad. También se colocarán filtros sanitarios en el estadio, aseguró Pérez.

Sin embargo, el secretario descartó que exista un alto riesgo de que el virus del Ébola se extienda a México. Primero, explicó, porque esta enfermedad se transmite únicamente cuando las personas contagiadas ya tienen sintomatología. También contribuye que el virus no se transmite por vía respiratoria, sino por el contacto directo con los fluidos corporales de las personas enfermas.

“Si fuera una enfermedad de transmisión respiratoria, como el covid, como la influenza o como el sarampión, por ejemplo, medidas más extremas podrían aplicarse, sin lugar a dudas”, declaró el secretario.

Descartan implementar medidas discriminatorias

El secretario de Salud de Jalisco dijo que, por esas características del Ébola, no es necesario prohibir la entrada al país a las personas de la República Democrática del Congo o de Uganda, donde se concentran los casos.