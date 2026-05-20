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México

Guadalajara refuerza vigilancia por ébola ante el Mundial 2026, pero OMS ve difícil que el virus llegue a México

Autoridades de salud descartan prohibir la entrada al país de personas de República Democrática del Congo al considerar que es una medida discriminatoria e innecesaria para la protección de la salud.
mié 20 mayo 2026 07:59 PM
Ébola en El Congo
Los casos de ébola se concentran en la República Democrática del Congo, pero la Organización Mundial de la Salud considera que no tienen características para convertirse en una pandemia. (Foto: Hardy Bope/AFP)

México se prepara para el Mundial de Futbol 2026 en varios frentes. Uno de ellos es el terreno de la salud. El evento deportivo se llevará a cabo en medio de los recientes brotes de hantavirus y ébola registrados en otros países.

Esto prendió las alertas a nivel nacional. Sobre todo porque la epidemia de ébola se concentra en la República Democrática del Congo y la selección de ese país jugará un partido de futbol en Guadalajara, Jalisco.

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El encuentro contra Colombia será el próximo 23 de junio en el Estadio Akron. El Congo jugará otros dos partidos en Estados Unidos.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud de Jalisco informó que está preparada para identificar y atender cualquier posible caso de ébola. Héctor Raúl Pérez, titular de esta dependencia, explicó que el estado tiene listos protocolos para la vigilancia epidemiológica de este virus.

“Tenemos protocolos perfectamente delineados. Consideramos estar bien preparados para la detección oportuna de cualquier caso”, declaró en una entrevista en el programa de radio Así las cosas con Loret de Mola.

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Los protocolos incluyen la identificación de síntomas y de antecedentes de viaje desde los aeropuertos, con la finalidad de poner en cuarentena a cualquier persona con sospecha de la enfermedad. También se colocarán filtros sanitarios en el estadio, aseguró Pérez.

Sin embargo, el secretario descartó que exista un alto riesgo de que el virus del Ébola se extienda a México. Primero, explicó, porque esta enfermedad se transmite únicamente cuando las personas contagiadas ya tienen sintomatología. También contribuye que el virus no se transmite por vía respiratoria, sino por el contacto directo con los fluidos corporales de las personas enfermas.

“Si fuera una enfermedad de transmisión respiratoria, como el covid, como la influenza o como el sarampión, por ejemplo, medidas más extremas podrían aplicarse, sin lugar a dudas”, declaró el secretario.

Descartan implementar medidas discriminatorias

El secretario de Salud de Jalisco dijo que, por esas características del Ébola, no es necesario prohibir la entrada al país a las personas de la República Democrática del Congo o de Uganda, donde se concentran los casos.

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Consideró que ese tipo de medidas, que Estados Unidos sí busca imponer, son discriminatorias.

“Me parece que la medida extrema, que dicta en este caso Estados Unidos, es una medida exagerada y creo que no sería adoptada ni por México ni por Jalisco en su momento”.

Además, México recibe pocos turistas de la República Democrática del Congo. En todo 2025 ingresaron solo 399 personas de ese país por vía aérea, según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación. Y en el primer trimestre de 2026 se registró la entrada de 443.

De Uganda se notifican menos turistas. Llegaron 50 entre enero y marzo de este año, y un total de 344 en 2025.

Para el resto del país, la Secretaría de Salud federal emitió un aviso preventivo de viaje por el virus del Ébola . La finalidad es mantener en alerta a quienes viajen a zonas con contagios activos y por la posibilidad de que algunos casos sean importados por viajeros internacionales.

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"Estamos alineados con los protocolos internacionales y mantenemos la vigilancia epidemiológica como lo dicta la Organización Mundial de la Salud (OMS)", aseguró el secretario de Salud, David Kershenobich.

Sin embargo, tanto las autoridades nacionales como la OMS consideran que es muy débil el riesgo de que el Ébola se extienda a nivel global. La preocupación se centra en África Central, explicó Tedros Adhanom, director del organismo.

El Comité de Emergencias de la OMS aclaró que la situación en la República Democrática del Congo "no responde" a los criterios de una "emergencia pandémica".

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Secretaría de Salud

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