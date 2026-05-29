Golpe al huachicol: aseguran más de un millón de litros de combustible en Nuevo León

Además del combustible asegurado, las autoridades decomisaron diversos vehículos y equipos utilizados presuntamente para el almacenamiento y traslado del huachicol, entre ellos tractocamiones, autotanques, dollys, frac tanks, cerca de 409 cubitanques, silos de almacenamiento vertical, un remolque de plataforma, motobombas, montacargas y plantas de luz con remolque.

La FGR precisó que en total, el volumen de sustancias aseguradas supera el millón de litros, en uno de los decomisos más relevantes registrados recientemente en la entidad.

Tanto el predio como los bienes asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar el origen de los hidrocarburos y deslindar responsabilidades contra quien o quienes resulten responsables de los hechos.

En contra del huachicol

Este operativo forma parte de las acciones federales para combatir el robo, almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles, una de las principales actividades vinculadas al mercado ilícito de hidrocarburos en el país.

Las pérdidas de Petróleos Mexicanos (Pemex) derivadas del robo de petróleo crudo alcanzaron los 1,200 millones de dólares en 2025, de acuerdo con cifras oficiales.