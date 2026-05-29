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México

Golpe al huachicol: aseguran más de un millón de litros de combustible en Nuevo León

En el inmueble aseguraron 671,000 litros de hidrocarburo, 400,000 litros de sustancia por determinar, 15 contenedores industriales, 24 vehículos, dos plantas de luz, 409 cubitanques y cuatro bombas.
vie 29 mayo 2026 05:30 PM
fgr decomiso
En Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, elementos de FGR, SSPC, Ejército Mexicano y GN catearon un inmueble donde aseguraron 671,000 litros de hidrocarburo. (Foto: Captura de pantalla)

En un operativo en contra del "huachicol", fuerzas federales aseguraron más de un millón de litros de posible combustible un operativo realizado en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

De acuerdo con las autoridades federales, el aseguramiento fue resultado de labores de inteligencia que permitieron identificar un predio presuntamente utilizado para el almacenamiento de combustible de procedencia ilícita.

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La FGR detalló que el cateo fue ejecutado bajo la conducción del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, con la participación de elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

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En el operativo también colaboraron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN).

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez, en Cadereyta, donde las fuerzas federales localizaron aproximadamente 671,000 litros de posible hidrocarburo, así como otros 400,000 litros de un líquido de color negro y amarillo cuya composición será determinada mediante los peritajes correspondientes.

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Además del combustible asegurado, las autoridades decomisaron diversos vehículos y equipos utilizados presuntamente para el almacenamiento y traslado del huachicol, entre ellos tractocamiones, autotanques, dollys, frac tanks, cerca de 409 cubitanques, silos de almacenamiento vertical, un remolque de plataforma, motobombas, montacargas y plantas de luz con remolque.

La FGR precisó que en total, el volumen de sustancias aseguradas supera el millón de litros, en uno de los decomisos más relevantes registrados recientemente en la entidad.

Tanto el predio como los bienes asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar el origen de los hidrocarburos y deslindar responsabilidades contra quien o quienes resulten responsables de los hechos.

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Incluso el pasado 19 de mayo se dio a conocer que la administración del presidente Donald Trump puso en la mira al llamado “huachicol” como una prioridad dentro de su estrategia contra las organizaciones criminales catalogadas por Washington como grupos terroristas.

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Nuevo León huachicoleros Fiscal General de la República

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