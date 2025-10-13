Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Autoridades aseguran 418,000 litros de combustible robado en cuatro estados

El aseguramiento del combustible robado se dio en los estados de Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí y Tamaulipas.
lun 13 octubre 2025 04:18 PM
combustible.jpeg
Agentes federales detuvieron a varias personas involucradas en el traslado de combustible robado. (Foto: Especial )

Autoridades federales aseguraron 418, 339 litros de combustible robado que eran trasladados en tractocamiones y tanques de almacenamiento en varios puntos del país.

En El Carmen, Nuevo León, agentes hallaron un inmueble en el que había 115,500 litros de diésel, 147,839 litros de hidrocarburo y 14,000 litros de ácido sulfúrico. Ahí detuvieron a cinco personas.

Además de los combustibles, autoridades aseguraron ahí contenedores, tanques de almacenamiento, bombas centrífugas y un tractocamión.

Publicidad

Durante revisiones aleatorias en la vía Victoria-Tula, integrantes del Ejército detuvieron en Jaumave, Tamaulipas, otro tractocamión que trasladaba 70,000 litros de gasolina.

Mientras tanto, policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arrestaron a dos personas que, en otro tractocamión, llevaban 55,000 litros de hidrocaburo robado en la carretera Tula-San Antonio, en San Luis Potosí.

En Guanajuato, agentes de la FGR y la Guardia Nacional catearon un domicilio en Villagrán, donde había otros 30,000 litros de hidrocarburo robado.

Huachicol fiscal y caso Tabasco desarman discurso anticorrupción de la 4T
presidencia

Huachicol fiscal y caso Tabasco desarman discurso anticorrupción de la 4T

El robo de combustible en México no es un fenómeno nuevo, sin embargo, cobró notoridad en los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando lanzó una cruzada contra el "huachicol", actividad que, según estimaciones oficiales, causaba pérdidas anuales por 60,000 millones de dólares.

Era una actividad que prácticamente involucraba a los círculos de Pemex y sus trabajadores. Sin embargo, integrantes del crimen identificaron que el robo de hidrocarburos era un negocio que dejaba altas ganancias, por lo que se convirtió en una de sus actividades y el número de tomas ilegales para extraer el combustible creció.

Para extraer el petroleo, los huachicoleros recurren no solo a la perforación de ductos, sino también al robo en las refinerías, secuestro de camiones cisterna y a sobornar a empleados de Pemex.

Publicidad

Tags

robo de combustible diésel Pemex Pemex Exploración

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad