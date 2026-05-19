Lucha de México, tema de Estados Unidos

Al iniciar su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su batalla contra el robo de hidrocarburos, mediante el que cuál, se perdían 200 millones de pesos diarios.

“Consideramos que se trata de un plan estratégico necesario, urgente, por lo que implica en cuanto a fuga de dinero público. Es un robo a bienes de la Nación, a recursos públicos, a dinero de todos los mexicanos. Es un robo que el año pasado significó, en términos generales, una pérdida para Pemex del orden de 60,000 millones de pesos”, dijo el 27 de diciembre de 2018 .

Su lucha no terminó con el problema. En todo su gobierno se decomisaron 46 millones de litros de hidrocarburos, pero en los primeros meses la administración de Sheinbaum se reportó la incautación de 70 millones de litros.

La presidenta Claudia Sheinbaum incluyó entre sus prioridades el combate al huachicol, para lo cual, dijo, se trabajaba en un sistema de trazabilidad digital para combatir tato el robo de huachicol como el huachicol fiscal.

“¿Qué quiere decir “trazabilidad”? Que sepamos, de lo que se importó, de la gota de gasolina, el litro de gasolina que se importó ayer: en dónde se está vendiendo, quién la transportó, dónde se almacenó, de ese almacén a qué gasolinera fue”, puntualizó.

El robo de petróleo crudo a Petróleos Mexicanos dejó pérdidas por 1,200 millones de dólares en 2025. En promedio, durante ese años se robaron 53,200 barriles diarios de crudo, de acuerdo con información de Francisco Banés de Castro, socio director de Cifra2 Consultores.

El volumen de crudo robado aumentó 12.7% frente a los 47,200 barriles diarios registrados en 2024. Las pérdidas para la petrolera solo por combustibles robados ascendieron a alrededor de 35,000 millones de pesos en 2025, 44% mayor al registrado en 2024.

La batalla que tiene México contra el huachicol, ahora es un tema de Estados Unidos.

“La propuesta de los congresistas plantea que el Departamento de Defensa le entregue al Congreso reportes de esas actividades y que le dé también recomendaciones de cómo pueden combatir el contrabando, o sea, ya se ha escapado de la esfera mexicana y está hoy y de manera muy clara en la agenda del Congreso de Estados Unidos”, señala el catedrático de la Universidad de Guadalajara.

En el último año, el gobierno de Estados Unidos tomó varias medidas contra el huachicol, una de ellas fue en mayo de 2025 cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a tres ciudadanos mexicanos y dos entidades involucradas en una red de narcotráfico y robo de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

“El robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo son una fuente de ingresos lucrativa para la organización narcoterrorista del CJNG, que le permite sembrar el caos en México y Estados Unidos”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.