Vicealmirante Manuel Farías Laguna dice que fue vinculado a proceso sin pruebas

El vicealmirante sostuvo además que existe incertidumbre jurídica en torno a su caso porque no ha recibido acceso completo a la carpeta de investigación. Expuso que tampoco le proporcionan aún la información solicitada a la Secretaría de Marina como parte de los actos de investigación, debido a que las autoridades reservaron esos datos bajo argumentos de seguridad nacional.

Aseguró que la situación lo mantiene en estado de indefensión, ya que, afirmó, la documentación retenida serviría para demostrar su inocencia.

Farías Laguna manifestó que, pese a las arbitrariedades que asegura sufrir junto con su familia, aún mantiene la esperanza de acceder a la justicia que el gobierno federal dice garantizar. Por ello, pidió de nuevo la intervención presidencial para impedir que continúen las injusticias y arbitrariedades en su contra.

“Le solicito que tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Marina me proporcionen la información solicitada como derecho de defensa y así seamos congruentes con la justicia que usted dice que los mexicanos contamos y merecemos”, señala la carta.

El vicealmirante permanece en prisión desde el 2 de septiembre de 2025, en el penal federal del Altiplano, donde enfrenta el proceso penal iniciado por la FGR.