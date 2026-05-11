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México

Vicealmirante Manuel Farías Laguna dice que fue vinculado a proceso sin pruebas

Las autoridades identifican a Manuel Roberto Farías Laguna como presunto integrante de una red que participó en la introducción ilegal de millones de litros de combustible transportados en buques.
lun 11 mayo 2026 12:30 PM
Quién es Manuel Farías Laguna, el vicealmirante detenido por huachicol fiscal
Manuel Farías Laguna es señalado por encabezar la trama de huachicol fiscal. (Foto: Secretaría de Marina)

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que sostuvo que la Fiscalía General de la República lo llevó a proceso sin pruebas que acrediten su presunta relación con una organización criminal vinculada al huachicol fiscal.

La carta, fechada el 10 de mayo de 2026, constituye la quinta ocasión en que el sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán solicita la intervención de la titular del Ejecutivo federal para que la FGR y la Secretaría de Marina le entreguen información que considera indispensable para ejercer una defensa adecuada.

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Farías Laguna enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, delitos en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades lo identifican como presunto integrante de una red que participó en la introducción ilegal de millones de litros de combustible transportados en buques.

En la misiva, el exmando naval afirmó que durante la audiencia de vinculación a proceso no se presentaron las pruebas con circunstancias de tiempo, modo y lugar que demostraran su responsabilidad penal.

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También señaló que una conferencia de prensa realizada un día antes de esa audiencia lo exhibió públicamente como culpable de delitos relacionados con hidrocarburos, situación que, aseguró, afectó su derecho a la presunción de inocencia.

“Ya tenga ocho meses privado de mi libertad, sujeto a una vulneración sistemática de mi presunción de inocencia y del derecho a una defensa adecuada”, expresó.

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El vicealmirante sostuvo además que existe incertidumbre jurídica en torno a su caso porque no ha recibido acceso completo a la carpeta de investigación. Expuso que tampoco le proporcionan aún la información solicitada a la Secretaría de Marina como parte de los actos de investigación, debido a que las autoridades reservaron esos datos bajo argumentos de seguridad nacional.

Aseguró que la situación lo mantiene en estado de indefensión, ya que, afirmó, la documentación retenida serviría para demostrar su inocencia.

Farías Laguna manifestó que, pese a las arbitrariedades que asegura sufrir junto con su familia, aún mantiene la esperanza de acceder a la justicia que el gobierno federal dice garantizar. Por ello, pidió de nuevo la intervención presidencial para impedir que continúen las injusticias y arbitrariedades en su contra.

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“Le solicito que tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Marina me proporcionen la información solicitada como derecho de defensa y así seamos congruentes con la justicia que usted dice que los mexicanos contamos y merecemos”, señala la carta.

El vicealmirante permanece en prisión desde el 2 de septiembre de 2025, en el penal federal del Altiplano, donde enfrenta el proceso penal iniciado por la FGR.

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Secretaría de Marina huachicoleo

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