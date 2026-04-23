Fernando Farías Laguna, líder de red de huachicol fiscal, es detenido en Argentina

Los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, mandos de Semar, son señalados por autoridades federales por presuntamente encabezar la red de huachicol. Ellos son los dos sobrinos de Ojeda Durán.

En el 2021, con el supuesto objetivo de combatir la corrupción, López Obrador le entregó a la Semar el control de las aduanas marítimas. Alcantar llegó prácticamente desde el principio para trabajar en esos espacios. Durante sus labores, el contraalmirante se dio cuenta del desfalco millonario que después denunciaría.

En la trama del huachicol fiscal, autoridades y miembros del crimen organizado se aliaron para meter a México combustibles que fueron declarados como otras sustancias. Eso lo hicieron para no pagar los impuestos correspondientes.

En la grabación a la que tuvo acceso Aristegui Noticias, se escucha a Ojeda Durán hacer preguntas al contraalmirante y exigirle un reporte escrito sobre los funcionarios que presuntamente estaban involucrados.

''O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga, porque yo no estoy metido en eso; o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares'', dijo Ojeda en ese momento.

Manuel Farías Laguna es señalado por encabezar la trama de huachicol fiscal. (Foto: Secretaría de Marina)

En el audio de Aritegui Noticias, Alcantar aseguró que a Fernando Farías ya le habían llamado la atención Ojeda Durán por los actos de corrupción. Es decir, ya sabía. El entonces secretario de Marina no respondió a ese señalamiento.

Tras la solicitud de Ojeda Durán, Alcantar sí detalló en escritos los nombres de los involucrados y el modus operandi para robar recursos públicos. La Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su poder esos escritos.

El 8 de noviembre de 2024, el contraalmirante Guerrero Alcántar fue atacado y asesinado a tiros en Manzanillo, Colima, cuando transitaba en la vía pública a bordo de su vehículo. Al menos dos personas que iban en una motocicleta abrieron fuego en su contra en múltiples ocasiones. En ese momento, la Semar lamentó el crimen y envió sus condolencias a la familia.

En octubre de ese año, Alcantar fue removido de su puesto como director general de Recaudación de la Agencia Nacional de Aduanas. Entonces lo mandaron a la Décima Sexta Región Naval en Chiapas. Tras pedir una licencia de cuatro días para “solventar asuntos de carácter personal”, se trasladó a Colima, donde lo mataron.

Los Farías Laguna

En marzo, Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna, pidió que autoridades federales llamen a declarar a Rafael Ojeda por lo que se escucha en el audio.

“¿Quiénes tendrían que ser citados a esta carpeta de investigación? Los nombres han ido surgiendo de manera natural, me parece que hoy está obligado (Rafael Ojeda). No porque lo diga la defensa. Hay la necesidad de que pueda informar en qué fecha fue esa reunión, quién estuvo presente”, dijo durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.

Tras la revelación del audio, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista una investigación en curso en contra del exsecretario Rafael Ojeda Durán.

A finales de enero de este 2026, por su medio de una carta, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga en la investigación sobre la red de huachicol fiscal.

En la misiva, Farías Laguna aseguró que el caso en su contra es fabricado y que está motivado por la venganza. El vicealmirante se encuentra recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

En ese momento, Farías aseguró que su caso tomó ya tintes políticos y autoridades intentan culparlo de cosas que no hizo. Días antes, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que, con relación con el caso de huachicol fiscal, cuatro miembros de la institución fueron dados de baja y se encuentran detenidos.

Fue en septiembre de 2025 cuando el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 14 personas que estaban involucradas en un caso de huachicol fiscal, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías.

El caso de huachicol fiscal fue uno de los golpes más fuertes que ha recibido la Marina, una institución que por años fue considerada como "incorruptible".

En el discurso del desfile del 16 de septiembre del año pasado, el titular de la Marina reconoció que fue duro aceptar que dentro de la institución hubo actos reprobables, no obstante, afirmó que decidieron ponerlos ante la ley para evitar que se enquistaran en su estructura.