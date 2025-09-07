Publicidad

México

14 personas fueron detenidas por red dedicada a huachicol, informa García Harfuch

Omar García Harfuch defendió el trabajo de Rafael Ojeda Durán, extitular de la Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
dom 07 septiembre 2025 11:46 AM
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este domingo que fueron detenidas 14 personas vinculadas con una red dedicada al robo y comercialización de hidrocarburo
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, comentó que en marzo pasado se realizó un operativo para desarticular redes de tráfico ilegal de hidrocarburos, donde se inspeccionó una embarcación que arribó al puerto de Tampico; además de que se realizaron dos cateos simultáneos en Tamaulipas, en los que se decomisaron más de 190 contenedores, tractocamiones y remolques y se aseguraron 10 millones de litros de diésel.

“Este aseguramiento es uno de los más grandes en la historia reciente relacionados con este ilícito y dio una serie de trabajos de investigación e inteligencia que revelaron parte de una estructura criminal detrás de estas actividades”, dijo.

Comentó que, a partir de estas investigaciones, se confirmó la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización de hidrocarburos, donde están implicados empresarios y autoridades.

Por ello, mencionó que hicieron despliegues operativos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron ordenes de aprehensión en contra de tres empresarios, cinco marinos en activo y uno en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas.

“Quienes participaron en esta red de contrabando de combustible que ha afectado la economía en miles de millones de pesos. Las personas detenidas se encuentran a disposición de las autoridades competentes y se colaborara de manera plena y transparente para que la investigación avance con total respeto al debido proceso para establecer responsabilidades”, comentó.

Mencionó que para la investigación se contó con la ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIUF) para identificar depósitos y retiros en efectivos, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo y contratación de pólizas de vida y primas de seguro por montos “superiores”. Destacó que eran incongruentes con el perfil de estas personas.

El secretario García Harfuch defendió a la Secretaría de Marina y a su extitular en la administración pasada, Rafael Ojeda Durán.

“Reconocemos el trabajo coordinado y permanente por mucho años de la Secretaría de Marina que ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de nuestra nación. Aprovecho para destacar la labor importante que desempeño el almirante Rafael Ojeda durante su gestión. (…) El actuar aislado de unos cuantos no representa el actual de esta honorable institución”, declaró.

Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, comentó que con la investigación se manda un mensajes que con la institución no pueden “ser tibios” en este tipo de actos; asimismo, comentó que defiende el prestigio.

“Se actúa de manera contunde contra unos cuantos, los cuales no representan a una Marina que ha velado por su honor por más de 200 años. En la Marina la ley es para todos”, enfatizó.

Aseveró que la Marina fortalecerá sus controles internos y procedimientos disciplinarios para prevenir y erradicar las "malas prácticas".

