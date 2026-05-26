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México

Morena denuncia ante la FGR a Samuel García y Mariana Rodríguez por presunta triangulación de recursos

Dirigentes de Morena presentaron este martes una denuncia formal ante la FGR en contra del gobernador de Nuevo León y su esposa por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos.
mar 26 mayo 2026 02:31 PM
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Integrantes de Morena presentaron este martes ante la FGR una denuncia contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y Mariana Rodríguez por presunta triangulación y desvío de recursos públicos. (Foto: Captura de pantalla )

La dirigencia estatal de Morena en Nuevo León presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, por presuntos actos de corrupción, triangulación financiera, conflicto de interés y promoción personalizada con recursos públicos.

La denuncia fue presentada por dirigentes, legisladores federales y locales de Morena, encabezados por la presidenta estatal del partido en Nuevo León, Anabel Alcocer, quienes acudieron a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México.

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“Como les informamos el día de ayer, lo dimos a conocer desde Nuevo León, desde el Comité Ejecutivo Estatal, y el día de hoy nos encontramos aquí en la Fiscalía General de la República para presentar esta denuncia formal en contra del gobernador Samuel García y la señora Mariana Rodríguez”, declaró Alcocer previo a ingresar a la FGR.

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La dirigente morenista sostuvo que la querella está relacionada con una presunta triangulación de recursos públicos mediante contratos con proveedores del gobierno estatal.

“Estamos hablando de una presunta triangulación y desvío de recursos públicos a través de pagos que ha hecho el gobierno del estado a proveedores del gobierno y que terminan finalmente estos recursos en un despacho fiscal y de abogados del señor gobernador”, comentó.

Morena acusa red de triangulación financiera

Este lunes, un día antes de presentar la denuncia formal, la dirigente local de Morena expuso lo que describió como una “ruta financiera” entre proveedores gubernamentales, empresas privadas y despachos vinculados al mandatario estatal Samuel García y su padre.

De acuerdo con Alcocer, el gobierno estatal entregó contratos por alrededor de 164 millones de pesos a la empresa Suministros MYR, mientras que otra firma relacionada, Productos Mexicanos Jase, transfirió recursos al despacho jurídico atribuido a García y su familia.

“Estamos viendo toda una red de corrupción, donde el principal daño que están haciendo es al erario público. Y eso se llama peculado”, acusó la dirigente del partido durante la presentación de esquemas financieros.

Afirmó además que, parte de esos recursos, presuntamente fueron utilizados para fortalecer la imagen pública del gobernador y de Rodríguez mediante campañas de comunicación y publicidad en redes sociales.

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“Con el dinero no se juega, no se negocian intereses personales, no se construyen proyectos políticos personales y mucho menos familiares. Y no se puede convertir el gobierno en una maquinaria permanente de propaganda”, señaló.

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La dirigencia morenista también acusó que empresas vinculadas a campañas de publicidad institucional recibieron contratos millonarios del gobierno estatal.

Además, cuestionó el papel público que desempeña Mariana Rodríguez dentro de la administración estatal, al considerar que excede las atribuciones legales de la oficina Amar.

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Infografía presentada por Morena sobre la presunta triangulación de recursos públicos en Nuevo León, en la que el partido señala transferencias entre proveedores del gobierno estatal y despachos vinculados al gobernador Samuel García. (Imagen: Cortesía Morena)

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“Resulta una irregularidad administrativa evidente observar cómo Mariana Rodríguez, ostentando únicamente el cargo de titular de Amar a Nuevo León, se atribuye facultades que no le corresponden, apareciendo recurrentemente en inauguraciones y supervisiones de obras de infraestructura”, comentó.

La morenista indicó que la denuncia presentada ante la FGR incluye documentación y pruebas sobre transferencias financieras y posibles conflictos de interés.

“Estamos trabajando de manera muy responsable para integrar todos los elementos y que sea la autoridad quien determine las responsabilidades correspondientes”, sostuvo.

La denuncia fue presentada este martes en la Ciudad de México, por dirigentes y legisladores de Morena, encabezados por la presidenta estatal del partido en Nuevo León, Anabel Alcocer. Estuvieron presentes la senadora Judith Díaz y el delegado de Morena en Nuevo León, el expriista Alejandro Murat.

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