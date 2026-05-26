Morena denuncia ante la FGR a Samuel García y Mariana Rodríguez por presunta triangulación de recursos

“Como les informamos el día de ayer, lo dimos a conocer desde Nuevo León, desde el Comité Ejecutivo Estatal, y el día de hoy nos encontramos aquí en la Fiscalía General de la República para presentar esta denuncia formal en contra del gobernador Samuel García y la señora Mariana Rodríguez”, declaró Alcocer previo a ingresar a la FGR.

La dirigente morenista sostuvo que la querella está relacionada con una presunta triangulación de recursos públicos mediante contratos con proveedores del gobierno estatal.

“Estamos hablando de una presunta triangulación y desvío de recursos públicos a través de pagos que ha hecho el gobierno del estado a proveedores del gobierno y que terminan finalmente estos recursos en un despacho fiscal y de abogados del señor gobernador”, comentó.

Morena acusa red de triangulación financiera

Este lunes, un día antes de presentar la denuncia formal, la dirigente local de Morena expuso lo que describió como una “ruta financiera” entre proveedores gubernamentales, empresas privadas y despachos vinculados al mandatario estatal Samuel García y su padre.

De acuerdo con Alcocer, el gobierno estatal entregó contratos por alrededor de 164 millones de pesos a la empresa Suministros MYR, mientras que otra firma relacionada, Productos Mexicanos Jase, transfirió recursos al despacho jurídico atribuido a García y su familia.

“Estamos viendo toda una red de corrupción, donde el principal daño que están haciendo es al erario público. Y eso se llama peculado”, acusó la dirigente del partido durante la presentación de esquemas financieros.

Afirmó además que, parte de esos recursos, presuntamente fueron utilizados para fortalecer la imagen pública del gobernador y de Rodríguez mediante campañas de comunicación y publicidad en redes sociales.