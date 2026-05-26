Rumbo a protesta nacional, SEP, Segob e ISSSTE retoman mesa de diálogo con la CNTE

Sin embargo, el encuentro se lleva a cabo este medio día en las instalaciones de la Segob en medio de un clima tenso. Ocurre después de que los docentes se enfrentaran ayer con los policías que les impidieron la entrada al Zócalo de la Ciudad de México.

Ante el bloqueo, los docentes instalaron un plantón en los alrededores, sobre la calle 5 de Mayo.

Las autoridades aseguraron en un comunicado que desde el fin de semana tuvieron contacto con los maestros para garantizar su seguridad durante las manifestaciones que realiza la Sección 22 de Oaxaca y que prevén extender a nivel nacional durante los días del Mundial de Futbol 2026.

Las dependencias justificaron el bloqueo al Zócalo al argumentar que Protección Civil encontró “una situación de riesgo” en que varias personas realizaran actividades ahí.

Sin embargo, el magisterio aseguró que fueron reprimidos, encapsulados por elementos antimotines y gaseados con gas lacrimógeno. Por esa razón, los maestros advirtieron que el diálogo con las autoridades no será real si mantienen esta contradicción entre el discurso y los hechos.

“El Estado mexicano mostró el verdadero rostro de su política hacia el movimiento social y magisterial: mientras públicamente simula llamar al diálogo, en las calles despliega un operativo policiaco para contener la protesta social”, apuntaron en un pronunciamiento.

La CNTE mantiene una serie de protestas continuas desde el año pasado, cuando inició una huelga y logró que Sheinbaum diera marcha atrás a una reforma a la Ley del ISSSTE.

La presidenta se reunió con los maestros, pero canceló los diálogos posteriores porque el sindicato disidente mantuvo sus manifestaciones y una mañana bloqueó el acceso a la prensa que cubre la conferencia matutina presidencial en Palacio Nacional.

El magisterio asegura que continuará con sus protestas hasta que sus otras demandas sean atendidas, entre ellas la abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007; el regreso al antiguo sistema de pensiones sin Afore; un aumento salarial de 100% y la modificación del modelo de asignación de plazas y carrera magisterial.

Ante la negativa del gobierno federal de resolver esas peticiones, el magisterio ha protestado en diversas ocasiones y prepara una huelga nacional a partir del 1 de junio, con protestas durante la realización de la Copa de la FIFA 2026, de la que México será sede.

La reunión con las autoridades busca evitar esas protestas, pero la CNTE asegura que no dará marcha atrás hasta que sus demandas sean atendidas. Por su parte, el gobierno federal afirma que los canales institucionales están abiertos para retomar el diálogo.

“Hacemos un llamado a privilegiar la no confrontación, el diálogo y la vía institucional como mecanismos para avanzar en la atención de las demandas del magisterio nacional, en beneficio de la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto”, exhortaron.