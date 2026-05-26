El lote falsificado

Todo comenzó tras un reporte de Janssen-Cilag, S.A. de C.V., empresa fabricante de DARZALEX en México, que notificó a Cofepris sobre la existencia del lote MYS7381, con fecha de caducidad 03/2029.

Dicho lote no aparece en ninguno de sus registros oficiales y nunca fue fabricado, acondicionado ni liberado por la compañía.

#COFEPRIS emite #AlertasSanitarias y #AvisosdeRiesgo sobre insumos para la salud, productos y servicios que representan un riesgo para la salud de la población.



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Qué hacer si se identifica el producto

Pacientes, familiares o profesionales de la salud que detecten un frasco de DARZALEX con el número de lote no deben adquirirlo ni utilizarlo bajo ninguna circunstancia. En caso de tener información sobre dónde se está vendiendo, la comisión pide reportarlo a través del portal de denuncia sanitaria o al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx . Reacciones adversas también pueden notificarse mediante la plataforma VigiRam.

Para distribuidores y farmacias, la indicación es inmovilizar de inmediato cualquier existencia de ese lote y presentar la denuncia sanitaria correspondiente. Además, Cofepris recuerda que los medicamentos deben comprarse exclusivamente a distribuidores autorizados por el fabricante y que cuenten con Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria, junto con los documentos que acrediten la legal procedencia del producto.

Cómo funciona el medicamento falsificado por el que alertó Cofepris

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, el DARZALEX es un medicamento utilizado para combatir el mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta a ciertas células de la sangre. El medicamento actúa buscando y atacando una proteína específica que se encuentra en las células cancerosas, permitiendo que el propio cuerpo las destruya con mayor eficacia.

Por tratarse de un medicamento destinado a personas con enfermedades graves y sistemas inmunitarios debilitados, recibir una versión falsificada puede tener consecuencias especialmente peligrosas, ya que además de no ofrecer ningún beneficio, podría contener sustancias desconocidas.