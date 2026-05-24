Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) citó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al exfiscal de la entidad, César Jáuregui, a declarar por el operativo de seguridad en el que participaron agentes de la CIA, los partidos de oposición descalificaron las acciones emprendidas en contra del gobierno panista, mientras que Morena defendió las decisiones al asegurar que no obedecen a motivos políticos
La oposición acusa persecución política en caso Maru Campos; Sheinbaum y Morena lo niegan
Asimismo, fue requerido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros seis políticos de la entidad relacionados con la investigación de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez.
Al respecto, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acusó al gobierno federal de utilizar las instituciones para ejercer persecución política en contra la oposición y aseguró que, en contraste, Rocha Moya es “defendido” desde las conferencias mañaneras de Claudia Sheinbaum.
“No nos cansaremos de repetir: a la gobernadora panista Maru Campos se le invita a comparecer por el delito de haber desmantelado un narcolaboratorio, pero al gobernador morenista de Sinaloa, acusado por una corte con el crimen organizado, no se le toca ni con el pétalo de una rosa”, dijo el dirigente.
Nuestra respuesta ante la persecución en contra de nuestra Gobernadora @MaruCampos_G. Cuentas con todo el apoyo de @AccionNacional y miles de Chihuahuenses libres y valientes. pic.twitter.com/vZ1W6wNErx— Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 23, 2026
Asimismo, sostuvo que el gobierno federal no podrá proceder en contra de la mandataria panista, ya que recordó que cualquier acción en su contra debe pasar por el Congreso estatal. Esto debido a que, para retirarle el fuero constitucional, se requiere la aprobación de los legisladores locales.
Por su parte, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, calificó al gobierno federal como un “narcogobierno” y expresó su respaldo a Maru Campos, por lo que consideró esto un “descarado y cínico embate” de Morena.
“El acoso y la persecución política de los que es víctima desde el poder revelan la verdadera vocación de quienes hoy ostentan el gobierno. Se muestran muy indignados por una gobernadora que decidió enfrentar a los cárteles del crimen organizado”, comentó en redes sociales.
El priista acusó que el único escenario en el que tiene sentido perseguir a quienes combaten al crimen organizado es en un “narcogobierno”, en referencia a Morena.
“¡Maru, no estás sola! A los priistas no nos tiembla la mano para defenderte con firmeza, porque tú, al igual que nosotros, estás del lado correcto de la historia”, sostuvo.
Todo nuestro respaldo y apoyo a la Gobernadora de Chihuahua @MaruCampos_G, ante el descarado y cínico embate del narcogobierno de MORENA. El acoso y la persecución política de los que es víctima desde el poder revelan la verdadera vocación de quienes hoy ostentan el gobierno. Se… pic.twitter.com/Kfv18VfOR3— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 23, 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el citatorio a Maru Campos tenga tintes políticos y afirmó que se trata solo de un procedimiento rutinario derivado de las investigaciones.
"Entiendo, por lo que le informó la fiscal a la Secretaría de Gobernación, que son procedimientos de las investigaciones que están haciendo por el caso de Chihuahua y Sinaloa, es lo que nos informa la Fiscalía. No hay nada más que eso, procedimiento", comentó la mandataria federal desde Tabasco.
Por separado, la Secretaría de Gobernación aclaró que todos los funcionarios requeridos por la FGR acudirán en calidad de testigos.
"Es un asunto de procedimiento en las investigaciones", afirmó en un comunicado.
La dirigente de Morena, Ariadna Montiel Reyes, reconoció por su parte la actuación de la FGR al sostener que se conduce con “imparcialidad” y conforme a la Constitución. Además, señaló que las personas citadas comparecerán en calidad de testigos.
Reconocemos la actuación de la @FGRMexico para conducir con imparcialidad y conforme a la Constitución los hechos de interés público que actualmente se esclarecen en nuestro país.— Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 23, 2026
Como informó la propia Fiscalía, las personas citadas comparecerán en calidad de testigos y las… https://t.co/nh6h3mz3QX