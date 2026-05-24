La oposición acusa persecución política en caso Maru Campos; Sheinbaum y Morena lo niegan

Asimismo, fue requerido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros seis políticos de la entidad relacionados con la investigación de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez.

Al respecto, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acusó al gobierno federal de utilizar las instituciones para ejercer persecución política en contra la oposición y aseguró que, en contraste, Rocha Moya es “defendido” desde las conferencias mañaneras de Claudia Sheinbaum.

“No nos cansaremos de repetir: a la gobernadora panista Maru Campos se le invita a comparecer por el delito de haber desmantelado un narcolaboratorio, pero al gobernador morenista de Sinaloa, acusado por una corte con el crimen organizado, no se le toca ni con el pétalo de una rosa”, dijo el dirigente.

Nuestra respuesta ante la persecución en contra de nuestra Gobernadora @MaruCampos_G. Cuentas con todo el apoyo de @AccionNacional y miles de Chihuahuenses libres y valientes. pic.twitter.com/vZ1W6wNErx — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 23, 2026

Asimismo, sostuvo que el gobierno federal no podrá proceder en contra de la mandataria panista, ya que recordó que cualquier acción en su contra debe pasar por el Congreso estatal. Esto debido a que, para retirarle el fuero constitucional, se requiere la aprobación de los legisladores locales.

Por su parte, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, calificó al gobierno federal como un “narcogobierno” y expresó su respaldo a Maru Campos, por lo que consideró esto un “descarado y cínico embate” de Morena.

“El acoso y la persecución política de los que es víctima desde el poder revelan la verdadera vocación de quienes hoy ostentan el gobierno. Se muestran muy indignados por una gobernadora que decidió enfrentar a los cárteles del crimen organizado”, comentó en redes sociales.

El priista acusó que el único escenario en el que tiene sentido perseguir a quienes combaten al crimen organizado es en un “narcogobierno”, en referencia a Morena.

“¡Maru, no estás sola! A los priistas no nos tiembla la mano para defenderte con firmeza, porque tú, al igual que nosotros, estás del lado correcto de la historia”, sostuvo.