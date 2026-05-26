México dará medicamentos en máquinas dispensadoras para las enfermedades más comunes: ¿cómo funcionan?

Máquinas dispensadoras de medicamentos

“Si vives en una zona rural y cuentas con la credencial universal de Salud podrán acudir a algunas de estas tiendas que en muchas zonas rurales están más cerca que cualquier otro tipo de infraestructura del gobierno”.

“Para las personas que viven en zonas urbanas, en los Centros de Salud y en cualquier otra infraestructura del gobierno, vamos a colocar máquinas de dispensación automáticas que garantizan el abasto de estos 22 medicamentos para que las personas las reciban de manera gratuita”, destacó en la Mañanera del Pueblo.

El funcionario federal explicó que las personas podrán conocer a través de una aplicación móvil a dónde tendrán que trasladarse para obtener alguno de estos 22 medicamentos que forman parte de los tratamientos de enfermedades con mayor presencia en el país.

El servicio de la distribución de 22 medicamentos para tratar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y dislipidemia funcionará mediante la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, con la cual los pacientes podrán acceder a medicamentos recetados previamente por médicos o personal de enfermería.

El objetivo es que las personas puedan recoger sus tratamientos sin necesidad de hacer largas filas en clínicas o farmacias públicas.

Eduardo Clark adelantó que habrá una red de farmacias de apoyo para garantizar el surtimiento gratuito cuando algún medicamento no esté disponible en las máquinas.