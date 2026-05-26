Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Máquinas dispensadoras de medicamentos: la apuesta del Gobierno para surtir medicinas

Eduardo Clark informó sobre las acciones para que más personas tengan acceso a 22 medicamentos que forman parte de los tratamientos de enfermedades con mayor presencia en el país.
mar 26 mayo 2026 02:29 PM
México dará medicamentos en máquinas dispensadoras para las enfermedades más comunes: ¿cómo funcionan?
Las máquinas dispensadoras de medicamentos estarán en zonas urbanas del país. (Foto: Captura de pantalla del Gobierno de México en YouTube)

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, de la Secretaría de Salud (Ssa), Eduardo Clark, informó que dentro de los programas de universalización de salud en el país se busca que personal del Programa Casa por Casa recete medicamentos a las personas con enfermedades crónico degenerativas más presentes dentro de la población, como la diabetes e hipertensión.

Además, también se colocarán máquinas dispensadoras de medicinas en centros de salud en zonas urbanas, mientras que la población de zonas rurales podrá acudir a las tiendas de alimentos para obtenerlas gratuitamente.

Publicidad

Máquinas dispensadoras de medicamentos

“Si vives en una zona rural y cuentas con la credencial universal de Salud podrán acudir a algunas de estas tiendas que en muchas zonas rurales están más cerca que cualquier otro tipo de infraestructura del gobierno”.

“Para las personas que viven en zonas urbanas, en los Centros de Salud y en cualquier otra infraestructura del gobierno, vamos a colocar máquinas de dispensación automáticas que garantizan el abasto de estos 22 medicamentos para que las personas las reciban de manera gratuita”, destacó en la Mañanera del Pueblo.

El funcionario federal explicó que las personas podrán conocer a través de una aplicación móvil a dónde tendrán que trasladarse para obtener alguno de estos 22 medicamentos que forman parte de los tratamientos de enfermedades con mayor presencia en el país.

El servicio de la distribución de 22 medicamentos para tratar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y dislipidemia funcionará mediante la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, con la cual los pacientes podrán acceder a medicamentos recetados previamente por médicos o personal de enfermería.

El objetivo es que las personas puedan recoger sus tratamientos sin necesidad de hacer largas filas en clínicas o farmacias públicas.

Eduardo Clark adelantó que habrá una red de farmacias de apoyo para garantizar el surtimiento gratuito cuando algún medicamento no esté disponible en las máquinas.

Publicidad

Este programa de distribución contempla 22 medicamentos destinados principalmente al tratamiento de enfermedades crónicas o de larga duración. En primera instancia, estará dirigido a adultos mayores y personas con discapacidad que cuenten con la nueva credencial del Servicio Universal de Salud.

Credencial Universal de Salud

El subsecretario recordó que el programa de universalización de la salud sigue disponible hasta el 14 de noviembre, sobre todo a personas adultas mayores que ya reciben la pensión de 65 y más.

En el caso de las personas que ya deseen obtener la credencial Universal de Salud, pueden ubicar los módulos en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/bienestar

Leer más:

medicamentos 2027-2028
México

Salud alista compra de medicamentos modernos para más mexicanos: “La innovación no está peleada con el acceso”

Los mayores de edad deben acudir con las siguiente documentación en un horario de las 09:00 horas a las 18:00 h.

  • Identificación oficial con fotografía
  • CURP certificada
  • Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a seis meses
  • Teléfono de contacto
  • Correo electrónico (opcional)

En el caso de los menores de edad, los padres de familia y tutores deben llevar lo siguiente:

  • Acta de nacimiento con CURP certificada
  • Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a seis meses
  • Identificación oficial del padre, madre o tutor legal del menor de edad

*Para realizar el registro de un menor de edad, su padre, madre o tutor legal deberán estar previamente registrados.

Publicidad

Registro hasta noviembre de 2026

Eduardo Clark informó que la primera y tercera semana de cada mes hasta el 14 de noviembre, pueden acudir las personas que deseen obtener la credencial universal de salud bajo el siguiente calendario:

calendario_registro.png
Calendario para credencialización del Servicio Universal de Salud. (Foto: Captura de pantalla)

Tags

Secretaría de Salud Secretaría de Salud Medicamento

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad