Los destapes adelantados rumbo a las elecciones de 2027
Aunque el país está en la antesala de una reforma que podría cambiar las reglas electorales, personajes com Tatiana Clouthier, Andréa Chávez, Luis Donaldo Colosio Riojas y Saúl Monreal ya levantaron la mano.
La contienda electoral de 2027 aún no empieza formalmente, pero los destapes para las candidaturas de los 17 gobiernos estatales que estarán en juego ya comenzaron. Varios aspirantes han intensificado su presencia pública para posicionarse ante la ciudadanía.
Al menos nueve personajes de la política ya levantaron la mano -o se las levantaron- de cara a la próxima contienda, en un contexto atravesado por una propuesta de reforma electoral que aún no llega, pero que si se logra avanzar en el legislativo podría modificar las reglas del proceso.
Morena, los más adelantados
Los que más han levantado la mano son los morenistas. Entre ellos se encuentra Andrea Chávez. Su destape no fue directo, quien puso su nombre sobre la mesa fue el ex coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, quien aseguró que la aún legisladora va a ser la próxima candidata de Morena al gobierno de Chihuahua.
"Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y va a ser gobernadora del estado de Chihuahua. Ya se merece Chihuahua un buen gobierno", dijo el 3 de febrero.
A la par de este destape, la legisladora lleva más de un año promocionado su imagen en Chihuahua. Esto a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ya pidió a los morenistas no adelantarse al proceso electoral, incluso, en el partido se aprobaron nuevas reglas para evitarlo.
A principios de 2025, la legisladora llevaba a su estado servicios médicos en autobuses que tenían su nombre e imagen. Ante la exigencia de Morena dejó de hacerlo y cambió de producto. Ahora, la senadora entrega cafés en vasos que llevan su nombre e imagen a los ciudadanos que comienzan a laborar desde las primeras horas del día.
“Aún no salía el sol cuando comenzamos a repartir pan y café a quienes inician su jornada a las 4 de la mañana en la maquila”, escribió en sus redes sociales.
Apenas el 1 de marzo, la senadora presentó un contrainforme con críticas a las finanzas y la seguridad pública de Chihuahua, bajo la administración de la gobernadora Maru Campos.
Sin embargo el destape de Chávez por parte del exsecretario de Gobernación ya obtuvo una respuesta desde Chihuahua, donde el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, dijo: “en Chihuahua mandamos los chihuahuenses”.
La candidatura en la entidad, sostuvo, se determinará a nivel local y no por una definición externa.
Dentro de Morena también se encuentra el senador Saúl Monreal Ávila, quien desde hace medio año dio a conocer su intención de ser candidato a gobernador de Zacatecas. Sin embargo, se ha encontrado obstáculos, incluso dentro de su propio partido.
Además, reconoció que él no es el favorito de su hermano: el gobernador del estado, David Monreal. Otra barrera a su aspiración son las reglas con las que Morena busca frenar el nepotismo y los "favoritismos familiares". Aún así, el Senador sostiene que su aspiración es legítima.
El también senador se ha empeñado en contender aún cuando la presidenta Claudia Sheinbaum le ha recomendado esperarse seis años para participar por la candidatura, con el fin de que se respeten las reglas del partido.
Uno de los destapes más recientes es el de Tatiana Clouthier, quien ya anunció su intención de buscar la candidatura de Morena al gobierno de Nuevo León, por lo que mencionó que se esperará a los lineamientos que emita su partido para la próxima contienda.
“Ahorita tengo el compromiso propiamente aquí en el Instituto (de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior). Sin embargo, en el momento que se abran las cartas y las convocatorias, habremos de levantar la mano (…) No sé si va a abrirse primero, si se va a definir primero si es mujer o si va a abrir general y luego se definirá, pero claro que levantaremos la mano”, comentó hace unos días.
Es la segunda vez que suena el nombre de Tatiana Clouthier para contender para el gobierno de Nuevo León. La primera ocasión que se anotó fue en 2021, pero al final Morena psotuló a Clara Luz Flores, quien perdió ante el actual gobernador Samuel García.
El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, ha expresado también su intención de ser el candidato de su partido para el gobierno de Aguascalientes, entidad considerada bastión del PAN. Su aspiración aún no está completamente definida.
“Me inscribiré a la encuesta de Aguascalientes (…) pero si puedo ayudar a recuperar la Cuauhtémoc, que tiene un pésimo gobierno, claro que me anoto”, declaró el legislador en Morena.
Esta sería la segunda vez que el diputado busca ser candidato a gobernador. En 2022 se registró en el proceso, pero aunque ganó la encuesta interna debido a las reglas de paridad de género, la candidatura la obtuvo Nora Ruvalcaba.
Sin embargo, no es el único que busca ser contendiente por dicha entidad, también quiere competir la activista y exdiputada federal Salma Luévano.
“Aquí estoy levantando la mano para transformar”, dijo quien es considerada la primera diputada transgénero en una entrevista radiofónica.
El PVEM y su apuesta en SLP
Dentro del Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena, también hay destapes. Uno de ellos está el de la senadora Ruth González. Su compañero de bancada y coordinador del PVEM en la Cámara alta, Manuel Velasco, afirmó que es la mejor posicionada en la entidad.
“Ella todavía no ha decidido, pero en las encuestas que nosotros hemos hecho en el partido va dos a uno arriba, con una amplia ventaja, de más de 20 puntos. Ojalá se anime", dijo Velasco al tiempo que se acercó a su escaño para levantarle la mano.
Al igual que Andrea Chávez, Ruth González lleva al menos un año promocionado su imagen y nombre en San Luis Potosí. Ha hecho recorridos por la entidad regalando mochilas y tinacos, los cuales llevan su nombre o las iniciales “RG”.
Su candidatura ha provocado fracturas en la alianza entre Morena y PVEM, pues este último insiste en llevarla como contendiente para el gobierno de San Luis Potosí. Esto contraviene las reglas de su aliado contra el nepotismo.
Los fichajes de Movimiento Ciudadano
De los partidos de la oposición, en donde ya empiezan a definir perfiles para las gubernaturas es en Movimiento Ciudadano.
Uno de ellos es Luis Donaldo Colosio Riojas, quien aunque está bien posicionado según la dirigencia del partido aún no se define en qué boleta aparecerá: la de Nuevo León, estado donde forjó su carrera política, o su natal Sonora.
“Está muy bien posicionado, y es su estado natal; entonces, esa otra opción que tiene el senador y que nosotros vemos con mucho entusiasmo. Tiene, digámoslo así como se dice en el póker, mano en las dos (Nuevo León y Sonora)”, agregó Máynez.
El nombre de Colosio Riojas se hizo conocido en 2018, cuando compitió para diputado local en Nuevo León. En 2021, se convirtió en alcalde de Monterrey y en 2024 dio el salto a un cargo federal, como senador. Su nombre también ha sonado para la candidatura presidencial de 2030.
En Nuevo León, otro nombre que ha sonado es el de Mariana Rodríguez, empresaria y esposa del actual gobernador Samuel García.
“Y si le siguen, sí me lanzo de gobernadora, porque parece que me tienen pavor”, comentó Rodríguez, ante señalamientos de Morena y de los partidos de oposición, quienes colocaron su nombre a la iniciativa que busca reservar a mujeres la candidatura al gobierno la entidad.
La también empresaria señaló que la llamada “Ley Mariana” es una iniciativa que no gira entorno a una persona ni a un nombre, sino a una realidad política en la que las candidaturas “más fuertes” son para los hombres.
En 2024, Rodríguez buscó ser alcaldesa de Monterrey, pero perdió la contienda frente al priista Adrián de la Garza. Ahora su nombre se ha mencionado para suceder a su pareja. Actualmente, se desempeña como titular de Amar a Nuevo León, un cargo honorario dentro del gobierno estatal con enfoque el la labor social que le ha dado visibilidad.
Grecia Quiroz y el Movimiento del Sombrero
Sin pertenecer a un partido político tradicional, otro destape es el de Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan. Su nombre suena para buscar la gubernatura de Michoacán.
Los integrantes del Movimiento del Sombrero, que encabeza Grecia Quiroz tras el asesinato de su esposo Carlos Manzo, han dicho que la alcaldesa debería contender por la vía independiente para el gobierno de dicha entidad.
"Creo que si seguimos haciendo las cosas bien, si el municipio de Uruapan sigue trabajando como lo estaba haciendo Carlos Manzo, (Grecia Quiroz) tiene todo el potencial para ser la próxima gobernadora de Michoacán”, dijo José Antonio Arreola, integrante de este movimiento.
Grecia Quiroz comenzó a ser reconocida en la vida política luego de pedir justicia por el asesinato de su esposo Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de la Velas, en Uruapan.
Al ser cuestionada sobre si contendrá en las próximas elecciones, ella ha respondido que no lo descarta con el fin de encontrar al responsable del asesinato de su pareja. A mediados de febrero, sin reconocer explicitamente una aspiración Quiroz acusó a Morena de encabezar una persecución en su contra, al considerar que el partido sabe que puede perder la entidad.
“Ellos saben en dónde nos posiciona la gente hoy. Saben el riesgo que tienen, el alto riesgo de perder Michoacán. Entonces, a como dé lugar, están viendo de qué manera desestabilizar el gobierno y el movimiento”, dijo en una entrevista radiofónica.