Los destapes adelantados rumbo a las elecciones de 2027

Dentro de Morena también se encuentra el senador Saúl Monreal Ávila, quien desde hace medio año dio a conocer su intención de ser candidato a gobernador de Zacatecas. Sin embargo, se ha encontrado obstáculos, incluso dentro de su propio partido.

Además, reconoció que él no es el favorito de su hermano: el gobernador del estado, David Monreal. Otra barrera a su aspiración son las reglas con las que Morena busca frenar el nepotismo y los "favoritismos familiares". Aún así, el Senador sostiene que su aspiración es legítima.

El también senador se ha empeñado en contender aún cuando la presidenta Claudia Sheinbaum le ha recomendado esperarse seis años para participar por la candidatura, con el fin de que se respeten las reglas del partido.

Uno de los destapes más recientes es el de Tatiana Clouthier, quien ya anunció su intención de buscar la candidatura de Morena al gobierno de Nuevo León, por lo que mencionó que se esperará a los lineamientos que emita su partido para la próxima contienda.

“Ahorita tengo el compromiso propiamente aquí en el Instituto (de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior). Sin embargo, en el momento que se abran las cartas y las convocatorias, habremos de levantar la mano (…) No sé si va a abrirse primero, si se va a definir primero si es mujer o si va a abrir general y luego se definirá, pero claro que levantaremos la mano”, comentó hace unos días.

Es la segunda vez que suena el nombre de Tatiana Clouthier para contender para el gobierno de Nuevo León. La primera ocasión que se anotó fue en 2021, pero al final Morena psotuló a Clara Luz Flores, quien perdió ante el actual gobernador Samuel García.

Tatiaha Clouthier, quien fuera la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018, también buscará una gubernatura. (Tatiana Clouthier/Facebook)

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, ha expresado también su intención de ser el candidato de su partido para el gobierno de Aguascalientes, entidad considerada bastión del PAN. Su aspiración aún no está completamente definida.

“Me inscribiré a la encuesta de Aguascalientes (…) pero si puedo ayudar a recuperar la Cuauhtémoc, que tiene un pésimo gobierno, claro que me anoto”, declaró el legislador en Morena.

Esta sería la segunda vez que el diputado busca ser candidato a gobernador. En 2022 se registró en el proceso, pero aunque ganó la encuesta interna debido a las reglas de paridad de género, la candidatura la obtuvo Nora Ruvalcaba.

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados busca por segunda ocasión la candidatura de Morena por Aguascalientes. (Arturo Ávila Anaya/Facebook)

Sin embargo, no es el único que busca ser contendiente por dicha entidad, también quiere competir la activista y exdiputada federal Salma Luévano.

“Aquí estoy levantando la mano para transformar”, dijo quien es considerada la primera diputada transgénero en una entrevista radiofónica.

