Reformas electorales de Morena favorecen al oficialismo y generan inequidad, alertan exconsejeros

Los expertos consideraron que las reformas están orientadas a beneficiar al partido en el gobierno y perjudicar a las fuerzas de oposición ya que no detallan con claridad los supuestos de nulidad de la elección y se pueden prestar a interpretación, aunado a que algunos de los controles para detectar posibles vínculos con el crimen organizado o riesgos de injerencia recaen en el Ejecutivo.

“Como está planteada, tan abierta, da lugar a cualquier tipo de planteamiento (…) Seguramente lo que está haciendo el gobierno es dejar la posibilidad para si no le gustan ciertos resultados, entonces buscar que se anulen (las elecciones) diciendo que hubo intervención del extranjero”, señaló Jacqueline Peschard, expresidenta del extinto Instituto Federal Electoral (IFE).

Aunque la experta reconoció que no debe existir intervención extranjera en procesos electorales, advirtió que la iniciativa tiene ambigüedades que pueden ser usadas como herramientas políticas.

“Hay demasiados elementos en juego; es decir, se dice ‘que hay una intervención de gobiernos, organizaciones y personas’. ¿Cuáles personas? ¿Cualquier ciudadano? ¿Un médico cubano que está aquí, porque dice que debería ganar tal persona?”, cuestionó.

Ante esta falta de claridad, explicó, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien determine cuándo procede la intervención extranjera; sin embargo, acusó que este órgano ahora está “cooptado por el gobierno morenista”.