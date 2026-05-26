Reformas electorales de Morena favorecen al oficialismo y generan inequidad, alertan exconsejeros

Las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum y del diputado Ricardo Monreal para revisar perfiles de candidatos y anular elecciones pueden generar inequidad en la contienda y favorecer al oficialismo, señalaron exconsejeros electorales.
Son tres reformas. La primera, de la presidenta Claudia Sheinbaum, crea la Comisión de Verificación de Integridad en el Instituto Nacional Electoral (INE), diseñada para detectar vínculos entre los candidatos y el crimen organizado con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Las otras dos, del diputado Ricardo Monreal, plantean anular comicios si se demuestra la intervención de individuos, organizaciones o gobierno extranjeros a través de financiamiento ilícito, desinformación, manipulación digital o presiones políticas, económicas y mediáticas.