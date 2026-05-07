Tatiana Clouthier renuncia al gabinete de Sheinbaum; busca candidatura en Nuevo León

El gabinete ampliado de la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo otra baja por las elecciones de 2027. Tatiana Clouthier renunció al Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) para contender en las elecciones de Nuevo León el próximo año.
"Vino (a Palacio Nacional), ya me había enviado su renuncia. Ella deja el cargo del Instituto de Mexicanos en el Exterior, hizo un extraordinario trabajo de mucha vinculación sobre todo con los mexicanos en Estados Unidos, también con mexicanos en otros países del mundo . Ella quiere ir a trabajar a Nuevo León", anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.