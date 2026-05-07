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Tatiana Clouthier renuncia al gabinete de Sheinbaum; busca candidatura en Nuevo León

La presidenta claudia Sheinbaum informó que Tatiana Clouthier le entregó su carta de renuncia porque "quiere ir a trabajar a Nuevo León".
jue 07 mayo 2026 08:46 AM
Sheinbaum Equipo Campaña
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de "extraordinaria" a Tatiana Clouthier, quien ya dejó su gabinete legal. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

El gabinete ampliado de la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo otra baja por las elecciones de 2027. Tatiana Clouthier renunció al Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) para contender en las elecciones de Nuevo León el próximo año.

"Vino (a Palacio Nacional), ya me había enviado su renuncia. Ella deja el cargo del Instituto de Mexicanos en el Exterior, hizo un extraordinario trabajo de mucha vinculación sobre todo con los mexicanos en Estados Unidos, también con mexicanos en otros países del mundo . Ella quiere ir a trabajar a Nuevo León", anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La renuncia de Clouthier se suma a las salidas de Ariadna Montiel de Bienestar para ser presidenta nacional de Morena, de Citlalli Hernández para ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y de Juan Ramón de la Fuente por temas de salud.

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En las últimas semanas se han acelerado los movimientos en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Especial.)

Ante la posibilidad de que buscarán un cargo de elección popular, la presidenta pidió a los funcionarios presentar su renuncia.

"Yo dije 'bueno, todo aquel que quiera ir a competir a la elección del (20)27 pues tiene que dejar sus cargos'. Entonces ella renuncia", comentó.

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Sheinbaum calificó a Clouthier como una mujer extraordinaria. "Es muy especial, también en el buen sentido, es una mujer extraordinaria", agregó.

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En las elecciones de 2027, en Nuevo León se renovará la gubernatura, el congreso del estado y las alcaldías.

Clouthier es mencionada como aspirante a la candidatura a la gubernatura del estado que hoy gobierna Samuel García.

En junio próximo, Morena iniciará el proceso para elegir a sus 17 candidatos para contender por las gubernaturas que estarán en disputa en las elecciones de 2027.

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