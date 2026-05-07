Tatiana Clouthier renuncia al gabinete de Sheinbaum; busca candidatura en Nuevo León

La renuncia de Clouthier se suma a las salidas de Ariadna Montiel de Bienestar para ser presidenta nacional de Morena, de Citlalli Hernández para ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y de Juan Ramón de la Fuente por temas de salud.

En las últimas semanas se han acelerado los movimientos en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Especial.)

Ante la posibilidad de que buscarán un cargo de elección popular, la presidenta pidió a los funcionarios presentar su renuncia.

"Yo dije 'bueno, todo aquel que quiera ir a competir a la elección del (20)27 pues tiene que dejar sus cargos'. Entonces ella renuncia", comentó.

Sheinbaum calificó a Clouthier como una mujer extraordinaria. "Es muy especial, también en el buen sentido, es una mujer extraordinaria", agregó.