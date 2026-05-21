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México

La economía circular de las empresas mexicanas se pone a prueba antes del Mundial con campaña de la Profepa

En entrevista, el subprocurador de la Profepa, Alberto Rojas, dijo que “Gol por el Ambiente” busca que las empresas dejen de ver los residuos como basura y los conviertan en nuevos materiales y negocios.
jue 21 mayo 2026 11:52 AM
gol por el ambiente
Sector ambiental federal invita a meter un “Gol por el Ambiente” con la gestión circular de plásticos y textiles. (Foto: Semarnat)

La campaña “Gol por el Ambiente”, impulsada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rumbo al Mundial de 2026, se convirtió en un laboratorio para preparar la implementación de la nueva Ley General de Economía Circular.

Mientras empresas, alcaldías y dependencias federales comienzan a registrar proyectos de reciclaje y reutilización de materiales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) advierte que México enfrenta un “desafío estructural” en el manejo de residuos y que el modelo lineal de “producir, consumir y desechar” debe quedar atrás.

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En entrevista, el subprocurador de prevención ambiental de la Profepa, Alberto Rojas Rueda, explicó que la campaña, lanzada el 19 de marzo, suma ya 15 proyectos reconocidos con compromisos para gestionar de manera circular más de 15,560 kilogramos de plásticos y 3,680 kilogramos de textiles.

Además, 75 proyectos de empresas, universidades, gobiernos y organizaciones civiles permanecen en revisión antes del cierre de registros, programado para el 8 de junio.

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“Lo que queremos es desacoplar la idea de la linealidad de la gestión de residuos hacia la circularidad y la gestión de materiales”, afirmó Rojas.

Las empresas siguen pensando en los manifiestos de gestión de residuos, pero la idea es que empiecen a ver materiales como el aluminio, los textiles o los plásticos como recursos que pueden reincorporarse a cadenas productivas y generar nuevas líneas de negocio”.
Alberto Rojas, subprocurador de la Profepa.

El funcionario explicó que muchas compañías en México todavía operan bajo esquemas tradicionales, por ejemplo, dijo, los estadios que recolectan latas de aluminio tras eventos deportivos y las entregan como residuos, cuando pueden comercializar directamente el material reciclable.

“Ya no estás vendiendo la lata como residuo, sino el aluminio como material para que se consuma en alguna industria”, señaló.

Rojas aseguró que, en lo que va de la campaña, las autoridades detectaron rezagos regionales. Por ejemplo, mientras Baja California Sur enfrenta altos costos para reciclar debido a la falta de infraestructura local, estados como Zacatecas sorprenden por la rapidez con la que gobiernos y los actores locales adoptan los mecanismos de economía circular.

Jalisco, en contraste, posee amplia capacidad industrial para reciclaje, pero mantiene una visión enfocada en manejo de residuos y no en reaprovechamiento de materiales.

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La campaña "Gol por el Ambiente", que busca sumar a empresas, instituciones educativas, organizaciones civiles y dependencias de gobierno a la implementación de proyectos de mejora ambiental, en el marco del Mundial Social, fue presentada a unos meses de que en enero de 2026 entró en vigor la Ley General de Economía Circular, cuyo reglamento, según Rojas, puede publicarse a mediados de julio.

A partir de ello, la Profepa comenzará a desarrollar auditorías ambientales voluntarias para que las empresas obtengan el Distintivo Nacional de Economía Circular y sean reconocidas por cuidar y conservar el medio ambiente nacional, a través de los diversos mecanismos para incrementar la vida útil de los productos.

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“Esta campaña es como el 'teaser' de cómo vamos a arrancar”, dijo el subprocurador.

“Nos ha permitido ver muchas cosas que necesitamos tener antes del arranque operativo de la ley y también ajustar el diseño del reglamento. Es una preparación para la implementación”, agregó.

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Este martes, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, presentó también el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR), documento que traza el panorama actual sobre la basura en el país y busca sentar las bases para un modelo de economía circular.

Durante la presentación de este documento, Bárcena alertó que México genera diariamente más de 139,000 toneladas de residuos urbanos, equivalentes a llenar 10 veces el Estadio Azteca. La funcionaria reconoció que solo 5% de los residuos reciben tratamiento y que el 72% no tiene ningún tipo de valorización.

Durante la presentación del Diagnóstico, Bárcena dijo que el país atraviesa una transición “decisiva” para abandonar el modelo lineal de producción y avanzar hacia uno circular.

“Debemos pasar de una producción, de un modelo lineal de producir, de consumir, de desechar, a uno circular en donde los materiales conserven su valor y los residuos se conviertan en nuevos recursos”, sostuvo.

La secretaria también reconoció las limitaciones de infraestructura, pues, de los 2,250 sitios de disposición final registrados en el país, apenas 52 operan como rellenos sanitarios; el resto son tiraderos a cielo abierto. Además, alertó sobre el crecimiento de residuos textiles –más de dos millones de toneladas anuales– y el bajo nivel de reciclaje en ese sector, inferior al 1%.

“Mucha de la infraestructura está concentrada en el norte y en el centro del país y por eso tenemos que ampliar nuestra influencia y nuestra acción hacia otras zonas del país”, advirtió Bárcena.

"Gol por el Ambiente” busca que las prácticas de separación, reutilización y reciclaje se mantengan más allá del Mundial de fútbol de 2026.

Rojas explicó que la Profepa, por ejemplo, inició campañas internas de acopio de textiles y plásticos en sus oficinas centrales y la dependencia, agregó, ya superó su propia meta inicial de recolección textil y planea convertir estas campañas en programas permanentes.

La campaña también trajo el interés de dependencias federales como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como gobiernos locales de Zapopan (Jalisco), Guadalupe (Zacatecas), Álvaro Obregón e Iztapalapa (CDMX).

Para participar en Gol por el Ambiente, las instituciones deberán elaborar y registrar un proyecto de gestión circular de residuos y entrar a la plataforma Gol por el Ambiente, que se encuentra habilitada en la página web de la Profepa: https://www.gob.mx/profepa .

La primera institución que inscribió un proyecto de gestión circular de plásticos de un solo uso en Gol por el Ambiente fue la Oficina de FIFA México y la segunda institución escrita fue la propia Profepa.

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Medio ambiente Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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