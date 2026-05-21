La economía circular de las empresas mexicanas se pone a prueba antes del Mundial con campaña de la Profepa

Este martes, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, presentó también el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR), documento que traza el panorama actual sobre la basura en el país y busca sentar las bases para un modelo de economía circular.
Durante la presentación de este documento, Bárcena alertó que México genera diariamente más de 139,000 toneladas de residuos urbanos, equivalentes a llenar 10 veces el Estadio Azteca. La funcionaria reconoció que solo 5% de los residuos reciben tratamiento y que el 72% no tiene ningún tipo de valorización.
Durante la presentación del Diagnóstico, Bárcena dijo que el país atraviesa una transición “decisiva” para abandonar el modelo lineal de producción y avanzar hacia uno circular.
“Debemos pasar de una producción, de un modelo lineal de producir, de consumir, de desechar, a uno circular en donde los materiales conserven su valor y los residuos se conviertan en nuevos recursos”, sostuvo.
La secretaria también reconoció las limitaciones de infraestructura, pues, de los 2,250 sitios de disposición final registrados en el país, apenas 52 operan como rellenos sanitarios; el resto son tiraderos a cielo abierto. Además, alertó sobre el crecimiento de residuos textiles –más de dos millones de toneladas anuales– y el bajo nivel de reciclaje en ese sector, inferior al 1%.
“Mucha de la infraestructura está concentrada en el norte y en el centro del país y por eso tenemos que ampliar nuestra influencia y nuestra acción hacia otras zonas del país”, advirtió Bárcena.
"Gol por el Ambiente” busca que las prácticas de separación, reutilización y reciclaje se mantengan más allá del Mundial de fútbol de 2026.
Rojas explicó que la Profepa, por ejemplo, inició campañas internas de acopio de textiles y plásticos en sus oficinas centrales y la dependencia, agregó, ya superó su propia meta inicial de recolección textil y planea convertir estas campañas en programas permanentes.
La campaña también trajo el interés de dependencias federales como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como gobiernos locales de Zapopan (Jalisco), Guadalupe (Zacatecas), Álvaro Obregón e Iztapalapa (CDMX).
Para participar en Gol por el Ambiente, las instituciones deberán elaborar y registrar un proyecto de gestión circular de residuos y entrar a la plataforma Gol por el Ambiente, que se encuentra habilitada en la página web de la Profepa: https://www.gob.mx/profepa .
La primera institución que inscribió un proyecto de gestión circular de plásticos de un solo uso en Gol por el Ambiente fue la Oficina de FIFA México y la segunda institución escrita fue la propia Profepa.