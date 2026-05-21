La economía circular de las empresas mexicanas se pone a prueba antes del Mundial con campaña de la Profepa

En entrevista, el subprocurador de prevención ambiental de la Profepa, Alberto Rojas Rueda, explicó que la campaña, lanzada el 19 de marzo, suma ya 15 proyectos reconocidos con compromisos para gestionar de manera circular más de 15,560 kilogramos de plásticos y 3,680 kilogramos de textiles.

Además, 75 proyectos de empresas, universidades, gobiernos y organizaciones civiles permanecen en revisión antes del cierre de registros, programado para el 8 de junio.

“Lo que queremos es desacoplar la idea de la linealidad de la gestión de residuos hacia la circularidad y la gestión de materiales”, afirmó Rojas.

Las empresas siguen pensando en los manifiestos de gestión de residuos, pero la idea es que empiecen a ver materiales como el aluminio, los textiles o los plásticos como recursos que pueden reincorporarse a cadenas productivas y generar nuevas líneas de negocio”. Alberto Rojas, subprocurador de la Profepa.

El funcionario explicó que muchas compañías en México todavía operan bajo esquemas tradicionales, por ejemplo, dijo, los estadios que recolectan latas de aluminio tras eventos deportivos y las entregan como residuos, cuando pueden comercializar directamente el material reciclable.

“Ya no estás vendiendo la lata como residuo, sino el aluminio como material para que se consuma en alguna industria”, señaló.

Rojas aseguró que, en lo que va de la campaña, las autoridades detectaron rezagos regionales. Por ejemplo, mientras Baja California Sur enfrenta altos costos para reciclar debido a la falta de infraestructura local, estados como Zacatecas sorprenden por la rapidez con la que gobiernos y los actores locales adoptan los mecanismos de economía circular.

Jalisco, en contraste, posee amplia capacidad industrial para reciclaje, pero mantiene una visión enfocada en manejo de residuos y no en reaprovechamiento de materiales.