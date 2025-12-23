Gobierno de la CDMX va por plan para fortalecer a los taxistas rumbo al Mundial de 2026

Para la sustitución de los vehículos, las y los taxistas reciben un apoyo para cubrir parte del costo según la nueva unidad que elijan adquirir:

120,000 pesos . Vehículo de gasolina

. Vehículo de gasolina 150,000 pesos . Vehículo híbrido

. Vehículo híbrido 200,000 pesos. Vehículo eléctrico

Este 2025 son 300 vehículos, los cuales entraron al proceso de chatarrización y serán sustituidos por nuevas unidades que darán servicio de taxi.

Los cuatro ejes para fortalecer a los taxistas en la Ciudad de México son:

La meta para 2026 es chatarrizar 1,000 taxis que serán sustituidos con nuevas unidades, impulsando que sean híbridas o eléctricas.

Se lanzará una nueva aplicación para dispositivos móviles que sea del Gobierno de CDMX para que puedan competir con servicios como Uber y Didi.

Tecnología para seguridad de pasajeros y conductores: se planea instalar –en acuerdo con las y los taxistas– sistemas de localización GPS, cámaras y botones de pánico en las unidades.

Las y los conductores de los nuevos taxis recibirán capacitación, tendrán una nueva vestimenta y sus vehículos una nueva cromática con el objetivo de prepararles para dar un mejor servicio rumbo al Mundial de Fútbol 2026.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, señaló que en un punto la Ciudad de México llegó a tener 150,000 taxis en circulación, sin embargo, actualmente solo dan servicio alrededor de 60,000.

Una de las principales causas de esta disminución es la competencia con plataformas de empresas extranjeras como Uber, Cabify o Didi.

“Enfrentamos una potencia mundial en el transporte que tiene que ver una empresa que no ha invertido ningún peso en flotillas, en capacitar a trabajadores y sin embargo presta un servicio a nivel mundial.

“Nos ha pedido (la jefa de Gobierno) dos cosas: que veamos cómo empezamos a regular a este servicio, porque es una competencia no suficientemente adecuada para ustedes; y segundo, cómo fortalecer a los taxistas para lograr mantenerse como una fuente de desarrollo económico”, dijo el secretario de Movilidad capitalino.